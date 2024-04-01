ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все - 01.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все - 01.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
Вечером, 1 апреля, украинская армия выпустила в сторону Белгородской области ещё 19 снарядов из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, по которым успешно отработала российская система ПВО, сообщили в Минобороны РФ
2024-04-01T20:11
2024-04-01T20:11
новости
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
всу
обстрелы
пво
сво
спецоперация
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"Около 18.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе запущена система ракетной опасности. Ранее в этот же день система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате очередной атаки ВСУ пострадали девять мирных жителей, один из которых в тяжёлом состоянии.
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новости, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, всу, обстрелы, пво, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы, ПВО, СВО, Спецоперация

ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все

20:11 01.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО ЮВО на Запорожском направлении
Работа ПВО ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Вечером, 1 апреля, украинская армия выпустила в сторону Белгородской области ещё 19 снарядов из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, по которым успешно отработала российская система ПВО, сообщили в Минобороны РФ
"Около 18.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе запущена система ракетной опасности.
Ранее в этот же день система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате очередной атаки ВСУ пострадали девять мирных жителей, один из которых в тяжёлом состоянии.
24 марта, 11:45
На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстреламиВ городе уже вторую неделю периодически звучит сирена ракетной опасности, которая дублируется по всем соцсетям. Телевизионные программы прерываются сообщениями о том, как жителям необходимо спуститься в подвалы, укрытия, не подходить близко к окнам или по-возможности находиться в местах с несущими стенами
 
НовостиБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковВСУобстрелыПВОСВОСпецоперация
 
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