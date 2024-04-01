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ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все

ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все - 01.04.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все

Вечером, 1 апреля, украинская армия выпустила в сторону Белгородской области ещё 19 снарядов из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, по которым успешно отработала российская система ПВО, сообщили в Минобороны РФ

2024-04-01T20:11

2024-04-01T20:11

2024-04-01T20:11

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"Около 18.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе запущена система ракетной опасности. Ранее в этот же день система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате очередной атаки ВСУ пострадали девять мирных жителей, один из которых в тяжёлом состоянии.

https://ukraina.ru/20240324/1054071506.html

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новости, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, всу, обстрелы, пво, сво, спецоперация