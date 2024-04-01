ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
Вечером, 1 апреля, украинская армия выпустила в сторону Белгородской области ещё 19 снарядов из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, по которым успешно отработала российская система ПВО, сообщили в Минобороны РФ
"Около 18.30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в регионе запущена система ракетной опасности.
Ранее в этот же день система противовоздушной обороны сбила 17 воздушных целей на подлёте к Белгороду. В результате очередной атаки ВСУ пострадали девять мирных жителей, один из которых в тяжёлом состоянии.
24 марта, 11:45На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстреламиВ городе уже вторую неделю периодически звучит сирена ракетной опасности, которая дублируется по всем соцсетям. Телевизионные программы прерываются сообщениями о том, как жителям необходимо спуститься в подвалы, укрытия, не подходить близко к окнам или по-возможности находиться в местах с несущими стенами