https://ukraina.ru/20240401/1054246275.html

Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена

Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена - 01.04.2024 Украина.ру

Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена

На главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян готовится очередное покушение и ей об этом известно. Несмотря на угрозу, она не намерена уходить из публичного пространства, заявила Симоньян журналистке Надане Фридрихсон

2024-04-01T22:33

2024-04-01T22:33

2024-04-01T22:33

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спецоперация

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Напомним, летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера и журналистку Ксению Собчак. За каждое убийство злоумышленники намеревались получить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.Сегодня Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в преступлениях сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, глорификации (прославлении - англ.) участников спецоперации на Украине, призыве к массовому убийству детей.

https://ukraina.ru/20240326/1054108610.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, маргарита симоньян, rt, фсб, покушение, сво, спецоперация