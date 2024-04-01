Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена - 01.04.2024 Украина.ру
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Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена - 01.04.2024 Украина.ру
Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
На главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян готовится очередное покушение и ей об этом известно. Несмотря на угрозу, она не намерена уходить из публичного пространства, заявила Симоньян журналистке Надане Фридрихсон
2024-04-01T22:33
2024-04-01T22:33
новости
украина
маргарита симоньян
rt
фсб
покушение
сво
спецоперация
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Напомним, летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера и журналистку Ксению Собчак. За каждое убийство злоумышленники намеревались получить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.Сегодня Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в преступлениях сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, глорификации (прославлении - англ.) участников спецоперации на Украине, призыве к массовому убийству детей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, маргарита симоньян, rt, фсб, покушение, сво, спецоперация
Новости, Украина, Маргарита Симоньян, RT, ФСБ, покушение, СВО, Спецоперация

Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена

22:33 01.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
© POOL
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На главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян готовится очередное покушение и ей об этом известно. Несмотря на угрозу, она не намерена уходить из публичного пространства, заявила Симоньян журналистке Надане Фридрихсон
"Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", — цитирует её РИА Новости.
Напомним, летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера и журналистку Ксению Собчак. За каждое убийство злоумышленники намеревались получить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.
Сегодня Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в преступлениях сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, глорификации (прославлении - англ.) участников спецоперации на Украине, призыве к массовому убийству детей.
26 марта, 00:09
СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
 
НовостиУкраинаМаргарита СимоньянRTФСБпокушениеСВОСпецоперация
 
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