Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
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На главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян готовится очередное покушение и ей об этом известно. Несмотря на угрозу, она не намерена уходить из публичного пространства, заявила Симоньян журналистке Надане Фридрихсон
"Я это не допускаю, я это знаю. <...> Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне", — цитирует её РИА Новости.
Напомним, летом 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера и журналистку Ксению Собчак. За каждое убийство злоумышленники намеревались получить вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.
Сегодня Служба безопасности Украины заочно обвинила Симоньян в преступлениях сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны, глорификации (прославлении - англ.) участников спецоперации на Украине, призыве к массовому убийству детей.
26 марта, 00:09СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"