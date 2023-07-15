https://ukraina.ru/20230715/1048041969.html

Подготовка покушения на Симоньян, потери в бронетехнике. Итоги 15 июля на Украине

Подготовка покушения на Симоньян, потери в бронетехнике. Итоги 15 июля на Украине - 15.07.2023 Украина.ру

Подготовка покушения на Симоньян, потери в бронетехнике. Итоги 15 июля на Украине

ФСБ заявила о предотвращении покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера и журналистку Ксению Собчак. Западные СМИ заявили о больших потерях ВСУ в бронетехнике

2023-07-15T18:00

2023-07-15T18:00

2023-07-15T18:00

эксклюзив

хроники

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О предотвращении покушения сотрудниками ФСБ, Следственного комитета и МВД сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. <...> По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", — рассказали в ФСБ.Сообщается, что накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые провели разведку "по адресам работы и проживания" Симоньян и Собчак."В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство", — отметилив ФСБ.В настоящий момент проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия."У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", - отметили в спецслужбе.Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".Также было обнародовано видео с одним из задержанных."Я Балашов Михаил Михайлович 27.03.2005 года рождения проживаю в городе Москва. Я создал неонацистскую группировку "Параграф 88", вовлёк в неё несовершеннолетних друзей, после чего мы акционировали, совершая нападения на лиц неславянской внешности. Позже со мной связались спецслужбы Украины. Сначала нам предложили поджигать релейные шкафы. Позже нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужбы по Московской области", - говорил на камеру молодой человек.После он словно спохватился."А, да, да, да. Я раскаиваюсь в своих действиях", - заявил задержанный.Позже было обнародовано видео задержания этого человека и его соратников.Попытку покушения на неё прокомментировала и сама главред "России сегодня"."ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!" - написала Симоньян в своём телеграм-канале.Позже она прокомментировала новость о том, что Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о мере пресечения для задержанных."Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков", - указала Симоньян.Позже в комментарии RT Симоньян указала, что знает об аресте подозреваемых."Я знаю, что этих людей арестовали. Мне очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, так оказался заморочен. Что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, что ему так заморочил голову, что он решил, что забота о своём народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины и украинской разведки на уничтожение лидеров общественного мнения своей же страны. Это, конечно, сильный когнитивный диссонанс. Я очень надеюсь, что он поймёт, что он чуть было не натворил, что он готовился натворить. Может быть, оказавшись в местах лишения свободы попадёт оттуда на фронт, как это мы видим часто случается, и может быть в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги и он ещё послужит во славу нашей Родине, и будет потом горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать, и благодарить Бога за то, что Господь отвёл его руку и не дал сделать то, что он должен был, хотел сделать", - отметила Симоньян.Она напомнила, что это уже второе за последний год готовившееся покушение на неё."Первое, наверное, было большим шоком потому, что в первый раз. Сейчас я за этот год уже привыкла жить с ощущением "заяц в поле, за которым кто-то бежит с ружьём". Ну, я к этому отношусь так: двум смертям не бывать, одной не миновать. И лучше, наверное, такая, чем неминуемая, но какая-то другая, мучительная, долгая. Никто пока ещё не доказал, что умереть, защищая свою Родину, от пули какого-то вот такого дурачка 18-летнего страшнее, чем несколько лет гнить от какой-то ужасной неизлечимой болезни", - указала Симоньян.Она также подчеркнула, что есть вещи страшнее смерти."Позор страшнее смерти. Предательство страшнее смерти. Жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти. И я желаю тем ребятам, которые теперь арестованы, это понять. И чтобы у них осталось в жизни время загладить это всё и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому", - подытожила главред МИА "Россия Сегодня".Прошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism / White Power* (запрещённая в РФ организация — Ред.) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьёва. Как следовало из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьёва, но и Симоньян, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.Ранее украинские спецслужбы провели ряд терактов на территории России. Так, ими были убиты философ и политолог Дарья Дугина, военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, а также совершено покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его водитель и охранник, ополченец Александр Шубин. При этом в одном из терактов, в результате которого погиб военкор Фомин, украинские спецслужбы использовали россиянку Дарью Трепову. Как сообщила ФСБ, подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков (внесён в перечень террористов Росминмониторинга).Потери в бронетехнике и смена тактикиКак сообщило американское издание The New York Times, украинские войска сменили тактику ведения контрнаступления, что позволило им сократить потери в военной технике, но и замедлить наступление.По данным издания, за первые две недели украинского наступления было повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники ВСУ, в том числе западные образцы. Украина вынуждена была сменить тактику и уровень потерь техники снизился до 10% в последующие недели.Так, ВСУ стали больше делать упор на удары артиллерией и дальнобойными ракетами, а не на прорывы по минным полям."Эта <...>новость скрывает некоторые мрачные реалии. Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось - и даже кое-где остановилось - поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России. И несмотря на потери, украинцы пока прошли только 5 из 60 миль (8 километров из 96 — Ред.), которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части", - сообщило американское издание.При этом опрошенные им военные эксперты говорят, что первые 25 км будут для украинских военных самыми трудными.В то же время, российские источники не подтверждают даже незначительное продвижение ВСУ.

https://ukraina.ru/20230715/1048036890.html

https://ukraina.ru/20230715/1048032852.html

https://ukraina.ru/20230714/1048031069.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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