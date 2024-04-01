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"Мастырят себе оправдание": Симоньян предположила, зачем СБУ обвинила ее в геноциде
"Мастырят себе оправдание": Симоньян предположила, зачем СБУ обвинила ее в геноциде - 01.04.2024 Украина.ру
"Мастырят себе оправдание": Симоньян предположила, зачем СБУ обвинила ее в геноциде
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, сообщила 1 апреля пресс-служба СБУ
2024-04-01T17:58
2024-04-01T17:58
2024-04-01T17:58
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Сотрудники СБУ заочно обвинили журналистку Маргариту Симоньян в преступлениях сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:В СБУ убеждены, что уроженка Краснодара Симоньян на территории РФ "скрывается от правосудия". Также в СБУ обратили внимание, что Симоньян участвует в телевизионных передачах журналиста Владимира Соловьева.Симоньян в своём телеграм-канале 1 апреля прокомментировала заявление украинской спецслужбы. Она предположила, для чего это может быть сделано.По мнению Симоньян, вероятно, на Украине хотели лишить её возможности ездить по миру, что должно было её огорчить. "Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", написала она."Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", - предположила Симоньян.Главред медиагруппы "Россия сегодня" активно поддерживает участников СВО. В частности, в июле прошлого года она предложила свою помощь в закрытии кредитов российским военнослужашим группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley.
https://ukraina.ru/20230715/1048038033.html
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новости, украина, россия, краснодар, маргарита симоньян, сбу, rt
Новости, Украина, Россия, Краснодар, Маргарита Симоньян, СБУ, RT
"Мастырят себе оправдание": Симоньян предположила, зачем СБУ обвинила ее в геноциде
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, сообщила 1 апреля пресс-служба СБУ
Сотрудники СБУ заочно обвинили журналистку Маргариту Симоньян в преступлениях сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
—геноциде,
—посягательстве на территориальную целостность Украины,
—пропаганде войны,
—глорификации (прославлении - англ.) участников спецоперации на Украине.
—призыве к массовому убийству детей.
В СБУ убеждены, что уроженка Краснодара Симоньян на территории РФ "скрывается от правосудия". Также в СБУ обратили внимание, что Симоньян участвует в телевизионных передачах журналиста Владимира Соловьева.
Симоньян в своём телеграм-канале 1 апреля прокомментировала
заявление украинской спецслужбы. Она предположила, для чего это может быть сделано.
По мнению Симоньян, вероятно, на Украине хотели лишить её возможности ездить по миру, что должно было её огорчить. "Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край", написала она.
"Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее", - предположила Симоньян.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" активно поддерживает участников СВО. В частности, в июле прошлого года она предложила
свою помощь в закрытии кредитов российским военнослужашим группировки "Центр (О)" за взятие БМП Bradley.