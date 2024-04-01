Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует реформирование правительства страны, в следствие чего часть ведомств будет иметь другие функции. Об этом 1 апреля заявил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона
"Есть потребность актуализировать программу реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, Зеленский намерен провести изменения в правительстве, чтобы получить максимально эффективный аппарат. Подоляк также призвал не искать в реформах "какой-то конспирологии".
Первоначально, произойдут изменения в военном руководстве, а затем – в функциональной вертикали, которая готовит для Зеленского материалы и отвечает за реализацию инициатив украинского лидера.
Затем Зеленский будет оценивать экономическую, социальную составляющие в стране и вносить предложения по перезагрузке власти, необходимые на этом этапе. Подоляк добавил, что также обсуждаются реформы для кабинета министров.
Ранее президент Украины уволил своего первого помощника Сергея Шефира, нештатного советника Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого, а Алена Вербицкая была освобождена от должности советника Зеленского по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталья Пушкарева уволена с должности уполномоченного президента по вопросам волонтёрской работы, а на минувшей неделе своё кресло потерял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.