Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности своего первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины 30 марта
Кроме Шефира, должностей лишились нештатные советники президента Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий, а Алена Вербицкая была уволена с должности советника президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Наталья Пушкарева уволена с должности уполномоченного президента по вопросам волонтерской работы.
Сергей Шефир является давним другом Зеленского и директором и основателем "Студии Квартал-95". Должность первого помощника президента Украины он занял в мае 2019 года.
Ранее Зеленский отстранил от должностей заместителей главы офиса Андрея Смирнова и Алексея Днепрова, а также посла в Молдавии Марка Шевченко.
27 марта, 14:44Проект "Черный полковник". Политолог раскрыл причины рокировки в Совбезе УкраиныОтставка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова связана с попыткой усилить Совбез в преддверии окончания президентских полномочий Владимира Зеленского. Таким мнением поделился в телеграм-канале политолог Михаил Павлив