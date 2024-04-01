СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов" - 01.04.2024 Украина.ру
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СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов" - 01.04.2024 Украина.ру
СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
Правительство Греции намерено продать украинской армии "большое количество боеприпасов" за 150 миллионов евро. В Вооруженных силах Греции оценили снаряды как "пригодные к использованию", пишет портал iEidiseis
2024-04-01T21:12
2024-04-01T21:12
новости
чехия
греция
украина
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
военная техника
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Журналисты отмечают, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях. Всего греки намерены выручить с их продажи не менее 150 млн евро. Сколько именно боеприпасов получит Киев в публикации не говорится. Ранее 20 стран объединились вокруг инициативы президента Чехии Петра Павла по закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ. По данным СМИ, Украина может получить и больше обозначенного ранее количества. В МИД Чехии заявляли о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.
https://ukraina.ru/20231222/1052348406.html
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новости, чехия, греция, украина, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Чехия, Греция, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника

СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"

21:12 01.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Правительство Греции намерено продать украинской армии "большое количество боеприпасов" за 150 миллионов евро. В Вооруженных силах Греции оценили снаряды как "пригодные к использованию", пишет портал iEidiseis

"Правительство готовится отправить большое количество боеприпасов на Украину через Чехию и добивается одобрения соответствующего парламентского комитета", – сказано в публикации.

Журналисты отмечают, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях. Всего греки намерены выручить с их продажи не менее 150 млн евро.
Сколько именно боеприпасов получит Киев в публикации не говорится.
Ранее 20 стран объединились вокруг инициативы президента Чехии Петра Павла по закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ. По данным СМИ, Украина может получить и больше обозначенного ранее количества. В МИД Чехии заявляли о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.
22 декабря 2023, 23:30
Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядовПочти 1,5 миллиарда гривен (около 3,7 миллиардов рублей) намеревались украсть сотрудники министерства обороны Украины на закупках артиллерийских снарядов для армии. Коррупционную схему приобретения боеприпасов разоблачила Служба безопасности Украины и минобороны, сообщает пресс-служба СБУ
 
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