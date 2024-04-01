https://ukraina.ru/20240401/1054245177.html

СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"

СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов" - 01.04.2024 Украина.ру

СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"

Правительство Греции намерено продать украинской армии "большое количество боеприпасов" за 150 миллионов евро. В Вооруженных силах Греции оценили снаряды как "пригодные к использованию", пишет портал iEidiseis

2024-04-01T21:12

2024-04-01T21:12

2024-04-01T21:12

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Журналисты отмечают, что среди выставленных на продажу боеприпасов есть и те, которые до сих пор использовались на учениях. Всего греки намерены выручить с их продажи не менее 150 млн евро. Сколько именно боеприпасов получит Киев в публикации не говорится. Ранее 20 стран объединились вокруг инициативы президента Чехии Петра Павла по закупке 800 тысяч снарядов для ВСУ. По данным СМИ, Украина может получить и больше обозначенного ранее количества. В МИД Чехии заявляли о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.

https://ukraina.ru/20231222/1052348406.html

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новости, чехия, греция, украина, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника