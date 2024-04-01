Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом - 01.04.2024 Украина.ру
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Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом - 01.04.2024 Украина.ру
Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в очередной раз заявила, что Вооружённые силы Украины теряют позиции на фронте из-за отсутствия финансовой помощи со стороны США
2024-04-01T20:51
2024-04-01T20:51
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Подобные заявления, которые, к слову, расходятся с позицией официальных лиц Киева, в США звучат еженедельно. Главная их цель – призвать Конгресс согласовать новый пакет военной помощи Украине объёмом 60 млрд долларов, против которого выступает часть конгрессменов. В середине марта глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США.
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новости, украина, сша, киев, конгресс сша, военная помощь, сво, всу
Новости, Украина, США, Киев, Конгресс США, военная помощь, СВО, ВСУ

Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом

20:51 01.04.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в очередной раз заявила, что Вооружённые силы Украины теряют позиции на фронте из-за отсутствия финансовой помощи со стороны США
"Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя", - сказала она на брифинге.
Подобные заявления, которые, к слову, расходятся с позицией официальных лиц Киева, в США звучат еженедельно. Главная их цель – призвать Конгресс согласовать новый пакет военной помощи Украине объёмом 60 млрд долларов, против которого выступает часть конгрессменов.
В середине марта глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США.
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
27 февраля, 21:04
"Смертоносные последствия": Байден сообщил Конгрессу чем чревато отсутствие финансирования Украины Без новой американской помощи последствия для Украины будут смертоносными, заявил 27 февраля президент США Джо Байден на встрече с лидерами Конгресса. Таким образом он снова призвал их утвердить помощь Киеву, передаёт CNN
 
НовостиУкраинаСШАКиевКонгресс СШАвоенная помощьСВОВСУ
 
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