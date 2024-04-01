https://ukraina.ru/20240401/1054244975.html

Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом

Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом - 01.04.2024 Украина.ру

Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в очередной раз заявила, что Вооружённые силы Украины теряют позиции на фронте из-за отсутствия финансовой помощи со стороны США

2024-04-01T20:51

2024-04-01T20:51

2024-04-01T20:51

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Подобные заявления, которые, к слову, расходятся с позицией официальных лиц Киева, в США звучат еженедельно. Главная их цель – призвать Конгресс согласовать новый пакет военной помощи Украине объёмом 60 млрд долларов, против которого выступает часть конгрессменов. В середине марта глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США.

https://ukraina.ru/20240227/1053571903.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, киев, конгресс сша, военная помощь, сво, всу