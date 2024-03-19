Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона
Остин обратился к более чем 50 руководителям оборонных ведомств из Европы и всего мира, которые встречаются на авиабазе Рамштайн в Германии, и заверил, что США "не позволят Украине потерпеть неудачу".
"Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", - сказал Остин.
Он также признал, что украинские войска сталкиваются "с суровыми условиями и тяжелой борьбой".
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.
На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Вчера, 04:10Обозреватель рассказал, как США поставили Украину на паузу, но она ждет "французов и фиолетовые лучи" США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это невыгодно и технически невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев