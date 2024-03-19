https://ukraina.ru/20240319/1053974835.html

Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США

Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США - 19.03.2024 Украина.ру

Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США

США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона

2024-03-19T14:22

2024-03-19T14:22

2024-03-19T14:22

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Остин обратился к более чем 50 руководителям оборонных ведомств из Европы и всего мира, которые встречаются на авиабазе Рамштайн в Германии, и заверил, что США "не позволят Украине потерпеть неудачу".Он также признал, что украинские войска сталкиваются "с суровыми условиями и тяжелой борьбой".Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".

https://ukraina.ru/20240318/1053909504.html

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новости, украина, сша, киев, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, помощь, зарубежье