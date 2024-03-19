Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США - 19.03.2024 Украина.ру
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Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США
Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США - 19.03.2024 Украина.ру
Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США
США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона
2024-03-19T14:22
2024-03-19T14:22
новости
украина
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киев
ллойд остин
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вооруженные силы украины
помощь
зарубежье
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Остин обратился к более чем 50 руководителям оборонных ведомств из Европы и всего мира, которые встречаются на авиабазе Рамштайн в Германии, и заверил, что США "не позволят Украине потерпеть неудачу".Он также признал, что украинские войска сталкиваются "с суровыми условиями и тяжелой борьбой".Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
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новости, украина, сша, киев, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, помощь, зарубежье
Новости, Украина, США, Киев, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, помощь, Зарубежье

Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США

14:22 19.03.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP / Alex Brandon
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США будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона
Остин обратился к более чем 50 руководителям оборонных ведомств из Европы и всего мира, которые встречаются на авиабазе Рамштайн в Германии, и заверил, что США "не позволят Украине потерпеть неудачу".

"Соединенные Штаты не позволят Украине пасть... Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы", - сказал Остин.

Он также признал, что украинские войска сталкиваются "с суровыми условиями и тяжелой борьбой".
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.
На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Вчера, 04:10
Обозреватель рассказал, как США поставили Украину на паузу, но она ждет "французов и фиолетовые лучи" США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это невыгодно и технически невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
 
НовостиУкраинаСШАКиевЛлойд ОстинПентагонВооруженные силы УкраиныпомощьЗарубежье
 
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