https://ukraina.ru/20240331/1054217723.html

Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ

Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ - 31.03.2024 Украина.ру

Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ

Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины об отсутствии неудач у ВСУ и успехов в результате продвижения у российских подразделений, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 31 марта, заявил главный редактор украинского портала "Цензор" Юрий Бутусов

2024-03-31T17:18

2024-03-31T17:18

2024-03-31T17:19

новости

вооруженные силы украины

юрий бутусов

александр сырский

украина

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054189227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55f919f80129d434de34ed5c4fb128ed.jpg

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что количество возвращённых в последнее время позиций украинской армии якобы превышает число утраченных. По его словам, российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях спецоперации, а территориальные достижения ВС РФ якобы имеют тактическое значение. "Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории", – приводит слова Бутусова телеграм-канал "Политика страны". Главред украинского сайта считает, что подобные заявления Сырского – это ошибка. Ранее Юрий Бутусов указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержал своё слово об обеспечении ВСУ необходимым количеством беспилотников. Сегодня бригады армии получают от государства только пять процентов БПЛА.

https://ukraina.ru/20240327/1054130204.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, юрий бутусов, александр сырский, украина, россия, сво