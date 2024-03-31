Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:18 31.03.2024 (обновлено: 17:19 31.03.2024)
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины об отсутствии неудач у ВСУ и успехов в результате продвижения у российских подразделений, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 31 марта, заявил главный редактор украинского портала "Цензор" Юрий Бутусов
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что количество возвращённых в последнее время позиций украинской армии якобы превышает число утраченных. По его словам, российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях спецоперации, а территориальные достижения ВС РФ якобы имеют тактическое значение.
"Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории", – приводит слова Бутусова телеграм-канал "Политика страны".
Главред украинского сайта считает, что подобные заявления Сырского – это ошибка.
Ранее Юрий Бутусов указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержал своё слово об обеспечении ВСУ необходимым количеством беспилотников. Сегодня бригады армии получают от государства только пять процентов БПЛА.
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