Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ - 31.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240331/1054217723.html
Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ - 31.03.2024 Украина.ру
Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины об отсутствии неудач у ВСУ и успехов в результате продвижения у российских подразделений, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 31 марта, заявил главный редактор украинского портала "Цензор" Юрий Бутусов
2024-03-31T17:18
2024-03-31T17:19
новости
вооруженные силы украины
юрий бутусов
александр сырский
украина
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054189227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55f919f80129d434de34ed5c4fb128ed.jpg
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что количество возвращённых в последнее время позиций украинской армии якобы превышает число утраченных. По его словам, российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях спецоперации, а территориальные достижения ВС РФ якобы имеют тактическое значение. "Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории", – приводит слова Бутусова телеграм-канал "Политика страны". Главред украинского сайта считает, что подобные заявления Сырского – это ошибка. Ранее Юрий Бутусов указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержал своё слово об обеспечении ВСУ необходимым количеством беспилотников. Сегодня бригады армии получают от государства только пять процентов БПЛА.
https://ukraina.ru/20240327/1054130204.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054189227_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_0fc7c38f9f806e9671b466f288309300.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, юрий бутусов, александр сырский, украина, россия, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, Александр Сырский, Украина, Россия, СВО

Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ

17:18 31.03.2024 (обновлено: 17:19 31.03.2024)
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
Слова главнокомандующего Вооружёнными силами Украины об отсутствии неудач у ВСУ и успехов в результате продвижения у российских подразделений, не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 31 марта, заявил главный редактор украинского портала "Цензор" Юрий Бутусов
Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что количество возвращённых в последнее время позиций украинской армии якобы превышает число утраченных. По его словам, российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях спецоперации, а территориальные достижения ВС РФ якобы имеют тактическое значение.
"Фраза о том, количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным противник продвигается вперед и захватил значительные территории",приводит слова Бутусова телеграм-канал "Политика страны".
Главред украинского сайта считает, что подобные заявления Сырского – это ошибка.
Ранее Юрий Бутусов указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский не сдержал своё слово об обеспечении ВСУ необходимым количеством беспилотников. Сегодня бригады армии получают от государства только пять процентов БПЛА.
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 05:10
Военный волонтер о том, почему взятие Белогоровки и зачистка плацдармов ВСУ будет следующим успехом ВС РФСледующим стратегическим успехом российских военных будет взятие Белогоровки. Это совсем небольшой населенный пункт, но во время Великой Отечественной войны даже Красная Армия не смогла взять ее штурмом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
НовостиВооруженные силы УкраиныЮрий БутусовАлександр СырскийУкраинаРоссияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:05Бастрыкин проверил работу специалистов, которые расследуют обстоятельства теракта в "Крокусе"
18:48В Амстердаме более тысячи человек вышли на митинг против поставок оружия ВСУ
18:42Угроза железной дороге, удар по энергетике. Итоги 31 марта на Украине
18:24В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
18:24Судить или убить
17:54ВСУ не могут противостоять российским планирующим бомбам КАБ - Forbes
17:34В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина
17:18Главред украинского СМИ обвинил Сырского во лжи об успехах ВСУ
17:11Эти увольнения напоминают шасси афганского самолета: новые перестановки в команде Зеленского
16:51Крупнейшая украинская сеть книжных магазинов выпустила мемуары союзника Гитлера
16:27Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:10Пророссийскую сеть влияния, действующую под руководством Медведчука, раскрыли в ЕС – СМИ
16:00Коммунист, сионист, "простой как облако" художник Марк Шагал
15:41В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
15:24Почему Patriot уже не помогут ВСУ и в чём единственная надежда Запада на Украине - Ищенко
15:14Слуги без народа. Кто и как бежит с Украины
15:05Буданов* пугает украинцев российскими "Калибрами" и анонсирует новые удары по энергообъектам
14:40Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех"
14:25"Попросили убраться из центра Киева". Украинские эксперты о панических настроениях иностранцев
14:14ВСУ только за сутки потеряли до 760 военнослужащих на основных направлениях СВО
Лента новостейМолния