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Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область - 01.04.2024 Украина.ру

Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при очередном массированном обстреле ВСУ. Один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу

2024-04-01T18:31

2024-04-01T18:31

2024-04-01T18:31

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"По предварительной информации, 9 человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери – баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – написал Гладков в своём телеграм-канале. Ещё шестеро мужчин и одна женщина доставлены в белгородскую больницу с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами. Помимо этого, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах в восьми многоквартирных домах, повреждены три частных жилых домовладения. "В школе №41 в результате прилёта сильно посечён фасад здания – побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", – добавил глава региона. Также в посёлке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В населённом пункте Новосадовый посечена осколками крыша одного автомобиля, а в посёлке Майский выбиты окна в частном домовладении. На местах обстрела работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, заключил Гладков. Ранее Министерство обороны России сообщало, что система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

https://ukraina.ru/20240325/1054038554.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, украина, сво, обстрелы, спецоперация