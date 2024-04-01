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Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область - 01.04.2024 Украина.ру
Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при очередном массированном обстреле ВСУ. Один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу
2024-04-01T18:31
2024-04-01T18:31
2024-04-01T18:31
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белгородская область
вячеслав гладков
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"По предварительной информации, 9 человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери – баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – написал Гладков в своём телеграм-канале. Ещё шестеро мужчин и одна женщина доставлены в белгородскую больницу с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами. Помимо этого, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах в восьми многоквартирных домах, повреждены три частных жилых домовладения. "В школе №41 в результате прилёта сильно посечён фасад здания – побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", – добавил глава региона. Также в посёлке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В населённом пункте Новосадовый посечена осколками крыша одного автомобиля, а в посёлке Майский выбиты окна в частном домовладении. На местах обстрела работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, заключил Гладков. Ранее Министерство обороны России сообщало, что система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
https://ukraina.ru/20240325/1054038554.html
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, украина, сво, обстрелы, спецоперация
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, обстрелы, Спецоперация
Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при очередном массированном обстреле ВСУ. Один мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу
"По предварительной информации, 9 человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери – баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", – написал
Гладков в своём телеграм-канале.
Ещё шестеро мужчин и одна женщина доставлены в белгородскую больницу с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами.
Помимо этого, в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 13 квартирах в восьми многоквартирных домах, повреждены три частных жилых домовладения.
"В школе №41 в результате прилёта сильно посечён фасад здания – побита плитка, выбито порядка двадцати окон. Также повреждено 3 автомобиля, один из которых полностью сгорел", – добавил глава региона.
Также в посёлке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В населённом пункте Новосадовый посечена осколками крыша одного автомобиля, а в посёлке Майский выбиты окна в частном домовладении.
На местах обстрела работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется, заключил Гладков.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что система ПВО сбила
17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.