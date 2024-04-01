ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054238569.html
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Операторы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 17 реактивных снарядов, которыми украинская армия намеревалась атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в минобороны РФ 1 апреля
2024-04-01T16:58
2024-04-01T16:58
новости
белгородская область
россия
белгород
вячеслав гладков
минобороны рф
всу
сво
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d91cf88f7a0816270abbe8dc9575a9b9.jpg
До этого губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. В сети появились кадры, снятые местными жителями, на которых запечатлены, вероятно, последствия падения обломков ракет. В одном из дворов загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщается. Ранее в этот же день украинская армия обстреляла село Терезовка. Зафиксировано повреждение на линии электропередачи.
https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html
белгородская область
россия
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_05fd7cadaa3b6fc6ce340e4eb63d12bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, минобороны рф, всу, сво, обстрелы
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, ВСУ, СВО, обстрелы

ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

16:58 01.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Операторы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 17 реактивных снарядов, которыми украинская армия намеревалась атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в минобороны РФ 1 апреля
"Около 16.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", – говорится в телеграм-канале ведомства.
До этого губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
В сети появились кадры, снятые местными жителями, на которых запечатлены, вероятно, последствия падения обломков ракет. В одном из дворов загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщается.
Ранее в этот же день украинская армия обстреляла село Терезовка. Зафиксировано повреждение на линии электропередачи.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
30 марта, 13:39
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное делоНа жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
 
НовостиБелгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковМинобороны РФВСУСВОобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния