https://ukraina.ru/20240401/1054238569.html
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Операторы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 17 реактивных снарядов, которыми украинская армия намеревалась атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в минобороны РФ 1 апреля
2024-04-01T16:58
2024-04-01T16:58
2024-04-01T16:58
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До этого губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. В сети появились кадры, снятые местными жителями, на которых запечатлены, вероятно, последствия падения обломков ракет. В одном из дворов загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщается. Ранее в этот же день украинская армия обстреляла село Терезовка. Зафиксировано повреждение на линии электропередачи.
https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html
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Украина.ру
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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, минобороны рф, всу, сво, обстрелы
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, ВСУ, СВО, обстрелы
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Операторы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 17 реактивных снарядов, которыми украинская армия намеревалась атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в минобороны РФ 1 апреля