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ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью - 01.04.2024 Украина.ру

ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Операторы противовоздушной обороны засекли и уничтожили 17 реактивных снарядов, которыми украинская армия намеревалась атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в минобороны РФ 1 апреля

2024-04-01T16:58

2024-04-01T16:58

2024-04-01T16:58

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До этого губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. В сети появились кадры, снятые местными жителями, на которых запечатлены, вероятно, последствия падения обломков ракет. В одном из дворов загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщается. Ранее в этот же день украинская армия обстреляла село Терезовка. Зафиксировано повреждение на линии электропередачи.

https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html

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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, минобороны рф, всу, сво, обстрелы