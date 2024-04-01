"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине - 01.04.2024 Украина.ру
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"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине - 01.04.2024 Украина.ру
"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "максимально конкретном" совещании по беспилотникам
2024-04-01T18:30
2024-04-01T18:30
эксклюзив
хроники
михаил федоров
кирилл буданов
великобритания
украина
нато
минобороны
нацгвардия
владимир зеленский
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О совещании президент Украины рассказал в соцсетях."Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - отметил Зеленский в своём телеграм-канале.По его словам, на совещании также обсудили, как обеспечить гибкость украинского оборонно-промышленного комплекса. Потребности фронта постоянно меняются, поэтому отечественные производители должны вовремя реагировать на них, говорится в сообщении главы государства.Зеленский также сообщил о принятии "важных решений" по упрощению процедуры закупок, импорта комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучения операторов."Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БпЛА. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - рассказал президент Украины.В прошлом году во время итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский пообещал, что он выступает за борьбу с бюрократией с тем, чтобы дроны в украинскую армию поставлялись лучше."Когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта. Было очень громко на Ставке. Но не может быть таких пауз... Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но это мы поборем", - рассказал он об одном из совещаний на Ставке верховного главнокомандующего.Тогда же Зеленский пообещал существенно нарастить производство украинских дронов."Будут получать наши бригады отечественные дроны. По производству - миллион дронов в следующем году мы произведем. Сделаем всё, чтобы так и было", - подчеркнул он.На совещании, о котором рассказал Зеленский 1 апреля, помимо силовиков, в первую очередь — военных, присутствовал и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.За три дня до совещания у Зеленского Фёдоров рассказал о том, как украинские военные совершенствуют управление дронами."Новый этап развития системы DELTA – интеграция различных типов дронов и инструментов для планирования работы операторов. Данные от дронов будут поступать в DELTA в защищённом виде. Также в системе будут инструменты, позволяющие командирам спланировать работу экипажей и распределить частоты дронов. Это уникальный для мира опыт, который украинские разработчики из Центра инноваций Минобороны представили на масштабной конференции НАТО в Дрездене TIDE Sprint 2024. Солдат на поле боя сможет безопасно стримить в системе управления боем, в частности DELTA, а его командир сможет принимать эффективные решения, ведь будет обладать полной картиной поля боя и будет видеть местонахождение своих дронов. В перспективе это поможет меньше сбивать своих беспилотников, а производители будут лучше планировать производство — на каких частотах сколько дронов нужно произвести", - отметил Фёдоров 29 марта.Он заявил, что Украина, - "первая страна, активно воюющая дронами, и первая, кто интегрирует их в системы ситуационной осведомленности"."Украина создаёт, развивает инновации и становится трендсеттером оборонных технологий для всего мира", - подчеркнул глава украинского Минцфиры.Также Фёдоров прояснил, что такое система DELTA."DELTA – это разработка Минобороны по стандартам НАТО, которой пользуются все Силы обороны.Это единственная платформа, на которой есть информация о противнике от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатботов и т.д. Система дает полную картину поля сражения в режиме реального времени. В прошлом году DELTA успешно прошла тесты НАТО и показала, что готова интегрировать западную технику. Разработчики постоянно обновляют систему, добавляют новые технологии, чтобы у защитников была вся необходимая информация и доступ к реальной картине поля боя. Инновации – наше очевидное преимущество над врагом.Поддерживаем разработку технологического и инновационного оружия", - подытожил вице-премьер-министр.Тем временем подразделения украинских формирований продолжают насыщать дронами. Так, 25 марта глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут сообщил о том, что 13-я бригада Нацгвардии Украины "Хартия" получила от фонда "лучший украинский тактический беспилотный авиационный комплекс "Шарк" в расширенной комплектации с четырьмя самолетами, наземной станцией, катапультой и комплектом ЗИПов"."Общая стоимость закупки составила 10,455 млн грн (около 24,7 млн руб. - Ред.). Это именно те средства, которые вы посылаете нам на общие счета организации и с которых мы можем ежедневно закрывать десятки запросов и потребностей Сил обороны. Благодаря "Шарку" аэроразведчики "Хартии" смогут проводить детальную разведку на расстоянии в 60 км и продолжительностью в 4 часа. А это значит, что не только штатные огневые средства будут получать целеуказание и корректировку работы, но и "средства старшего начальника" — Хаймарсы, Точки, Смерчи или ударная авиация", - отметил Чмут."Хартия" - бригада, сформированная в Харькове и воюющая на лиманском направлении, о чём сама бригада сообщала в соцсетях 30 марта.Также Чмут рассказал о проекте оснащения БпЛА "Шарк" для 43-й оабр. Инициатором сбора на этот дрон является командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов. Примечательно, что его самолёт был уничтожен в Гостомеле именно украинской артиллерии.Кроме того, 31 марта начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (лицо, внесённое в списки экстремистов и террористов — Ред.) рассказал о том, что его ведомство также ведёт сбор средств на закупку беспилотников "Сыч"."Это не беспилотник-камикадзе, это — беспилотный летательный аппарат со сбосом. Он самолётного типа, заходит на цель, сбрасывает боеприпас и возвращается назад. Мы активно их используем на всём участке фронта и они показали свою эффективность. Они могут действовать там, где беспилотные летательные аппараты коптерного типа абсолютно из-за значительного расстояния не могут оперировать. Поэтому, поверьте, эта техника доказала свою эффективность", - подчеркнул Буданов в комментарии телеканалу "Рада".Его слова о дальности использования БпЛА "Сыч" могут свидетельствовать, что именно этот тип дронов Украина применяет для атак на приграничные регионы России. Эти атаки отражают ВС РФ."Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - в частности, сообщала пресс-служба Минобороны России в 18:07 1 апреля.При этом Украине в развитии беспилотной программы активно помогают и западные союзники. Так, 15 февраля глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше. На производство БПЛА, отметил Шаппс, затратят £ 200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £ 2,5 млрд, которые Великобритания планирует выделить Украине в этом году. Шаппс подчеркнул, что его страна станет самым крупным поставщиком беспилотников для Украины.
https://ukraina.ru/20240401/1054231137.html
https://ukraina.ru/20240401/1054226078.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, михаил федоров, кирилл буданов, великобритания, украина, нато, минобороны, нацгвардия, владимир зеленский
Эксклюзив, Хроники, Михаил Федоров, Кирилл Буданов, Великобритания, Украина, НАТО, Минобороны, Нацгвардия, Владимир Зеленский

"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине

18:30 01.04.2024
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegramсовещание по поводу БпЛА в Офисе президента Украины
совещание по поводу БпЛА в Офисе президента Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "максимально конкретном" совещании по беспилотникам
О совещании президент Украины рассказал в соцсетях.
"Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - отметил Зеленский в своём телеграм-канале.
По его словам, на совещании также обсудили, как обеспечить гибкость украинского оборонно-промышленного комплекса. Потребности фронта постоянно меняются, поэтому отечественные производители должны вовремя реагировать на них, говорится в сообщении главы государства.
Зеленский также сообщил о принятии "важных решений" по упрощению процедуры закупок, импорта комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучения операторов.
"Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БпЛА. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - рассказал президент Украины.
В прошлом году во время итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский пообещал, что он выступает за борьбу с бюрократией с тем, чтобы дроны в украинскую армию поставлялись лучше.
"Когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта. Было очень громко на Ставке. Но не может быть таких пауз... Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но это мы поборем", - рассказал он об одном из совещаний на Ставке верховного главнокомандующего.
Тогда же Зеленский пообещал существенно нарастить производство украинских дронов.
"Будут получать наши бригады отечественные дроны. По производству - миллион дронов в следующем году мы произведем. Сделаем всё, чтобы так и было", - подчеркнул он.
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На совещании, о котором рассказал Зеленский 1 апреля, помимо силовиков, в первую очередь — военных, присутствовал и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
За три дня до совещания у Зеленского Фёдоров рассказал о том, как украинские военные совершенствуют управление дронами.
"Новый этап развития системы DELTA – интеграция различных типов дронов и инструментов для планирования работы операторов. Данные от дронов будут поступать в DELTA в защищённом виде. Также в системе будут инструменты, позволяющие командирам спланировать работу экипажей и распределить частоты дронов. Это уникальный для мира опыт, который украинские разработчики из Центра инноваций Минобороны представили на масштабной конференции НАТО в Дрездене TIDE Sprint 2024. Солдат на поле боя сможет безопасно стримить в системе управления боем, в частности DELTA, а его командир сможет принимать эффективные решения, ведь будет обладать полной картиной поля боя и будет видеть местонахождение своих дронов. В перспективе это поможет меньше сбивать своих беспилотников, а производители будут лучше планировать производство — на каких частотах сколько дронов нужно произвести", - отметил Фёдоров 29 марта.
Он заявил, что Украина, - "первая страна, активно воюющая дронами, и первая, кто интегрирует их в системы ситуационной осведомленности".
"Украина создаёт, развивает инновации и становится трендсеттером оборонных технологий для всего мира", - подчеркнул глава украинского Минцфиры.
Также Фёдоров прояснил, что такое система DELTA.
"DELTA – это разработка Минобороны по стандартам НАТО, которой пользуются все Силы обороны.Это единственная платформа, на которой есть информация о противнике от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатботов и т.д. Система дает полную картину поля сражения в режиме реального времени. В прошлом году DELTA успешно прошла тесты НАТО и показала, что готова интегрировать западную технику. Разработчики постоянно обновляют систему, добавляют новые технологии, чтобы у защитников была вся необходимая информация и доступ к реальной картине поля боя. Инновации – наше очевидное преимущество над врагом.Поддерживаем разработку технологического и инновационного оружия", - подытожил вице-премьер-министр.
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Тем временем подразделения украинских формирований продолжают насыщать дронами. Так, 25 марта глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут сообщил о том, что 13-я бригада Нацгвардии Украины "Хартия" получила от фонда "лучший украинский тактический беспилотный авиационный комплекс "Шарк" в расширенной комплектации с четырьмя самолетами, наземной станцией, катапультой и комплектом ЗИПов".
"Общая стоимость закупки составила 10,455 млн грн (около 24,7 млн руб. - Ред.). Это именно те средства, которые вы посылаете нам на общие счета организации и с которых мы можем ежедневно закрывать десятки запросов и потребностей Сил обороны. Благодаря "Шарку" аэроразведчики "Хартии" смогут проводить детальную разведку на расстоянии в 60 км и продолжительностью в 4 часа. А это значит, что не только штатные огневые средства будут получать целеуказание и корректировку работы, но и "средства старшего начальника" — Хаймарсы, Точки, Смерчи или ударная авиация", - отметил Чмут.
"Хартия" - бригада, сформированная в Харькове и воюющая на лиманском направлении, о чём сама бригада сообщала в соцсетях 30 марта.
Также Чмут рассказал о проекте оснащения БпЛА "Шарк" для 43-й оабр. Инициатором сбора на этот дрон является командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов. Примечательно, что его самолёт был уничтожен в Гостомеле именно украинской артиллерии.
Кроме того, 31 марта начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (лицо, внесённое в списки экстремистов и террористов — Ред.) рассказал о том, что его ведомство также ведёт сбор средств на закупку беспилотников "Сыч".
"Это не беспилотник-камикадзе, это — беспилотный летательный аппарат со сбосом. Он самолётного типа, заходит на цель, сбрасывает боеприпас и возвращается назад. Мы активно их используем на всём участке фронта и они показали свою эффективность. Они могут действовать там, где беспилотные летательные аппараты коптерного типа абсолютно из-за значительного расстояния не могут оперировать. Поэтому, поверьте, эта техника доказала свою эффективность", - подчеркнул Буданов в комментарии телеканалу "Рада".
Его слова о дальности использования БпЛА "Сыч" могут свидетельствовать, что именно этот тип дронов Украина применяет для атак на приграничные регионы России.
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Эти атаки отражают ВС РФ.
"Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - в частности, сообщала пресс-служба Минобороны России в 18:07 1 апреля.
При этом Украине в развитии беспилотной программы активно помогают и западные союзники. Так, 15 февраля глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше. На производство БПЛА, отметил Шаппс, затратят £ 200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £ 2,5 млрд, которые Великобритания планирует выделить Украине в этом году. Шаппс подчеркнул, что его страна станет самым крупным поставщиком беспилотников для Украины.
 
ЭксклюзивХроникиМихаил ФедоровКирилл БудановВеликобританияУкраинаНАТОМинобороныНацгвардияВладимир Зеленский
 
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