https://ukraina.ru/20240401/1054242810.html

"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине

"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине - 01.04.2024 Украина.ру

"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "максимально конкретном" совещании по беспилотникам

2024-04-01T18:30

2024-04-01T18:30

2024-04-01T18:30

эксклюзив

хроники

михаил федоров

кирилл буданов

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украина

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О совещании президент Украины рассказал в соцсетях."Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", - отметил Зеленский в своём телеграм-канале.По его словам, на совещании также обсудили, как обеспечить гибкость украинского оборонно-промышленного комплекса. Потребности фронта постоянно меняются, поэтому отечественные производители должны вовремя реагировать на них, говорится в сообщении главы государства.Зеленский также сообщил о принятии "важных решений" по упрощению процедуры закупок, импорта комплектования, наращиванию производства снарядов для дронов и обучения операторов."Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских БпЛА. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - рассказал президент Украины.В прошлом году во время итоговой пресс-конференции 19 декабря Зеленский пообещал, что он выступает за борьбу с бюрократией с тем, чтобы дроны в украинскую армию поставлялись лучше."Когда 26 тысяч дронов лежало на одном складе и не доехало до фронта. Было очень громко на Ставке. Но не может быть таких пауз... Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но это мы поборем", - рассказал он об одном из совещаний на Ставке верховного главнокомандующего.Тогда же Зеленский пообещал существенно нарастить производство украинских дронов."Будут получать наши бригады отечественные дроны. По производству - миллион дронов в следующем году мы произведем. Сделаем всё, чтобы так и было", - подчеркнул он.На совещании, о котором рассказал Зеленский 1 апреля, помимо силовиков, в первую очередь — военных, присутствовал и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.За три дня до совещания у Зеленского Фёдоров рассказал о том, как украинские военные совершенствуют управление дронами."Новый этап развития системы DELTA – интеграция различных типов дронов и инструментов для планирования работы операторов. Данные от дронов будут поступать в DELTA в защищённом виде. Также в системе будут инструменты, позволяющие командирам спланировать работу экипажей и распределить частоты дронов. Это уникальный для мира опыт, который украинские разработчики из Центра инноваций Минобороны представили на масштабной конференции НАТО в Дрездене TIDE Sprint 2024. Солдат на поле боя сможет безопасно стримить в системе управления боем, в частности DELTA, а его командир сможет принимать эффективные решения, ведь будет обладать полной картиной поля боя и будет видеть местонахождение своих дронов. В перспективе это поможет меньше сбивать своих беспилотников, а производители будут лучше планировать производство — на каких частотах сколько дронов нужно произвести", - отметил Фёдоров 29 марта.Он заявил, что Украина, - "первая страна, активно воюющая дронами, и первая, кто интегрирует их в системы ситуационной осведомленности"."Украина создаёт, развивает инновации и становится трендсеттером оборонных технологий для всего мира", - подчеркнул глава украинского Минцфиры.Также Фёдоров прояснил, что такое система DELTA."DELTA – это разработка Минобороны по стандартам НАТО, которой пользуются все Силы обороны.Это единственная платформа, на которой есть информация о противнике от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатботов и т.д. Система дает полную картину поля сражения в режиме реального времени. В прошлом году DELTA успешно прошла тесты НАТО и показала, что готова интегрировать западную технику. Разработчики постоянно обновляют систему, добавляют новые технологии, чтобы у защитников была вся необходимая информация и доступ к реальной картине поля боя. Инновации – наше очевидное преимущество над врагом.Поддерживаем разработку технологического и инновационного оружия", - подытожил вице-премьер-министр.Тем временем подразделения украинских формирований продолжают насыщать дронами. Так, 25 марта глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут сообщил о том, что 13-я бригада Нацгвардии Украины "Хартия" получила от фонда "лучший украинский тактический беспилотный авиационный комплекс "Шарк" в расширенной комплектации с четырьмя самолетами, наземной станцией, катапультой и комплектом ЗИПов"."Общая стоимость закупки составила 10,455 млн грн (около 24,7 млн руб. - Ред.). Это именно те средства, которые вы посылаете нам на общие счета организации и с которых мы можем ежедневно закрывать десятки запросов и потребностей Сил обороны. Благодаря "Шарку" аэроразведчики "Хартии" смогут проводить детальную разведку на расстоянии в 60 км и продолжительностью в 4 часа. А это значит, что не только штатные огневые средства будут получать целеуказание и корректировку работы, но и "средства старшего начальника" — Хаймарсы, Точки, Смерчи или ударная авиация", - отметил Чмут."Хартия" - бригада, сформированная в Харькове и воюющая на лиманском направлении, о чём сама бригада сообщала в соцсетях 30 марта.Также Чмут рассказал о проекте оснащения БпЛА "Шарк" для 43-й оабр. Инициатором сбора на этот дрон является командир экипажа Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов. Примечательно, что его самолёт был уничтожен в Гостомеле именно украинской артиллерии.Кроме того, 31 марта начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (лицо, внесённое в списки экстремистов и террористов — Ред.) рассказал о том, что его ведомство также ведёт сбор средств на закупку беспилотников "Сыч"."Это не беспилотник-камикадзе, это — беспилотный летательный аппарат со сбосом. Он самолётного типа, заходит на цель, сбрасывает боеприпас и возвращается назад. Мы активно их используем на всём участке фронта и они показали свою эффективность. Они могут действовать там, где беспилотные летательные аппараты коптерного типа абсолютно из-за значительного расстояния не могут оперировать. Поэтому, поверьте, эта техника доказала свою эффективность", - подчеркнул Буданов в комментарии телеканалу "Рада".Его слова о дальности использования БпЛА "Сыч" могут свидетельствовать, что именно этот тип дронов Украина применяет для атак на приграничные регионы России. Эти атаки отражают ВС РФ."Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - в частности, сообщала пресс-служба Минобороны России в 18:07 1 апреля.При этом Украине в развитии беспилотной программы активно помогают и западные союзники. Так, 15 февраля глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше. На производство БПЛА, отметил Шаппс, затратят £ 200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £ 2,5 млрд, которые Великобритания планирует выделить Украине в этом году. Шаппс подчеркнул, что его страна станет самым крупным поставщиком беспилотников для Украины.

https://ukraina.ru/20240401/1054231137.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, михаил федоров, кирилл буданов, великобритания, украина, нато, минобороны, нацгвардия, владимир зеленский