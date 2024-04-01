https://ukraina.ru/20240401/1054236201.html

Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией

Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией - 01.04.2024 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией

Около 65% населения Турции поддерживают позицию Москвы в рамках специальной военной операции и считают, что действия России правильные, утверждает политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.

2024-04-01T18:00

2024-04-01T18:00

2024-04-01T18:00

интервью

турция

россия

запад

эрдоган

владимир путин

вооруженные силы украины

рудн

всу

украина.ру

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Фархад, насколько прочны сейчас позиции Эрдогана на внутриполитической арене в Турции?- Муниципальные выборы в Турции являются одними из важнейших внутриполитических событий в стране, поскольку они определяют, кто возглавит Анкару и Стамбул. По словам Эрдогана, кто владеет Стамбулом, тот владеет Турцией. Он свою политическую карьеру начинал с того, что побеждал на выборах мэра Стамбула.Итоги выборов показали, что население устало от постоянных обещаний Эрдогана. Прошлогодние выборы президента, где Эрдоган по итогам двух туров с 52% голосов с огромным трудом одержал победу, тоже были звоночком для него.Население чувствует, что ситуация для него с каждым днем ухудшается. По итогам прошлогодних выборов Эрдоган заявил, что сделает все, чтобы приостановить инфляцию, безработицу, решить вопрос с национальной валютой. Тогда курс турецкой лиры к доллару составлял 22-23. Сейчас за один доллар дают 33 турецкие лиры. Оппозиция этим пользуется и зарабатывает политические очки.Оппозиция рассчитывает, что победа на муниципальных выборах станет для нее промежуточной. За четыре года она подготовится к президентским выборам, сформирует коалицию, выведет новых оппозиционных лиц на политическую арену и даст бой Эрдогану. Эрдоган все же делает ставку на поддержку в глубине страны, а оппозиция рассчитывает на поддержку мегаполисов – Анкару, Измир, Стамбул, в которых в совокупности проживает около 25 миллионов человек. Оппозиция хочет показать Эрдогану, что это только начало, и глубинка тоже пойдет за ней.- Как успех оппозиции скажется на российско-турецких отношениях вокруг конфликта на Украине?- Итоги вчерашних выборов никак не повлияют на наши отношения. Это внутриполитическая повестка Турции. Внешняя политика находится в руках президента и кабинета министров. На местном уровне оппозиция может критиковать Россию. Еще в прошлом году они обвиняли нас, что мы якобы вмешиваемся в предвыборный процесс в Турции, что является полным бредом. Это указывает, что оппозиция не относится к нам позитивно, не будем питать иллюзий.Турецкая оппозиция оборачивается на Запад и им же подпитывается. Она рассчитывает сформировать коалицию, убрать Эрдогана и его людей и повернуть Турцию в сторону Запада. Им не нравится, что Эрдоган хоть как-то пытается балансировать между Россией и Китаем с одной стороны и Западом с другой. В случае прихода оппозиции к власти на республиканском уровне наступят совсем другие времена, и российско-турецкие отношения изменятся. Если нынешняя власть в Турции рассчитывает, что АЭС в Турции построит Россия, то оппозиция об этом и слышать не хочет и не собирается участвовать в проектах, которые будут указывать на независимость от Запада.То есть глобально на отношения между нашими странами итоги выборов не повлияют, но на муниципальном уровне оппозиционеры какие-то усилия будут предпринимать. Но они тоже не самоубийцы и понимают, что турецкая экономика дышит на ладан и серьезно зависит от России. И население Турции, даже оппозиционное, вовсе не хочет, чтобы отношения с Россией были нивелированы.По последним опросам, причем неаффилированным с властями, 80% в Турции выступают за сохранение отношений с Россией. Около 65% населения Турции поддерживают позицию Москвы в рамках специальной военной операции и считают, что действия России правильные. И это, напомню, страна НАТО.- Неожиданные цифры…- Да, у нас об этом мало говорят, к сожалению. На турецких телеканалах, в том числе и не государственных, собираются эксперты и говорят, что позицию России можно понять. Два дня назад влиятельная турецкая газета Sabah вышла со статьей о том, что Владимир Путин — это единственный лидер, который бросил вызов Западу и является самым успешным геополитиком современности. Газета нацелена на внутреннюю аудиторию, и комментарии читателей полностью разделяют эту точку зрения.- Как быть с намерением Турции поставить министерству обороны США 116 тысяч боеприпасов 155 мм калибра для гаубиц М107, чтобы заменить снаряды, которые Вашингтон поставляет ВСУ? Это похоже на опосредованное участие в войне против России?- Это один из тех нюансов, которые так или иначе влияют на российско-турецкие отношения. На Эрдогана серьезно давят с Запада за то, что он ведет себя не совсем по-натовски. Эрдоган таким образом пытается показать Западу, что все еще является его союзником. Он это делает потому что его экономика находится в очень тяжёлом состоянии.Мы предпринимаем ответные шаги, отказываясь от реанимирования зерновой сделки. Турция не смогла себя проявить как эффективный переговорщик и посредник, поэтому любые инициативы Турции по Украине будут отклонены. Эрдоган, возможно, и выглядит на фоне других натовских стран логичнее и понятливее, но это неприемлемая для нас позиция.То, что Эрдоган отправляет вооружения, может в очередной раз поставить под удар российско-турецкие отношения. Но они настолько стратегически выстроены, что Эрдоган считает, что это мелочи. Есть еще фактор Британии. Британцы тоже давят на Эрдогана и говорят ему, что он не играет по правилам их игры против России. Многие на Западе обвиняют Турцию в том, что она стала серой зоной и через нее в Россию идут поставки санкционных товаров. А американцы недовольны, что Анкара закрыла пролив Босфор для их кораблей. То есть Турция не совсем играет по их правилам. Любая попытка показать нейтралитет в этом вопросе является для запада поддержкой России.- Как в Турции могут отнестись к продвижению российских войск в сторону Одессы? Наш президент однозначно включил Одессу в сферу российских интересов. Не посчитают ли в Анкаре, что Россия покушается на интересы Турции в этом регионе?- Они, конечно, будут нас критиковать, рассказывая сказки о территориальной целостности государства, обвиняя в том, что мы отсрочили начало мирных переговоров. Запад для этого и давит на Эрдогана, чтобы он занял более ястребиную позицию. Но это Восток, и они пытаются усидеть на нескольких стульях.Несколько недель назад Зеленский во время визита в Турцию встречался с Эрдоганом и рассчитывал, что Анкара будет более лояльна к Украине. Даст денег, передаст более серьезное вооружение. Но Анкара отмахнулась дежурными фразами. Денег никто не дал, контракты не подписали. Турки накормили завтраками представителей Киева относительно строительства фрегатов и завода по производству БПЛА "Байрактар" на Украине.Еще год назад отношения между киевским режимом и Турцией были гораздо крепче, чем сейчас. Потому что киевский режим крайне недоволен тем, что Турция часть своих значимых проектов доверяет именно России. Это космические исследования, это атомная энергетика, это газовый хаб, это возможные будущие логистические проекты между нашими странами.- Зять Эрдогана Сельчук Байрактар считается его преемником. Кроме того, он строит завод по производству БПЛА на Украине. Каковы его шансы взойти на Олимп политической власти в Турции?- Естественно, этот завод должен стать для нас приоритетной целью. Мы должны стереть его с лица земли, чтобы другим неповадно было. И в Турции признают, что в таком случае Россия будет права с точки зрения своих интересов.Что касается самого Байрактара, то сейчас его популярность серьезно снизилась. Он член семьи Эрдогана, а к нему наблюдается отторжение. А во-вторых, сам Байрактар не производит впечатление серьезного лидера, который мог бы возглавить страну. Если говорить про окружение Эрдогана, то более вероятным преемником выглядит Хакан Фидан, нынешний глава МИД Турции. В прошлом главный разведчик страны, который и построил турецкую разведывательную структуру.- Страшная трагедия в "Крокус Сити" обнаружила и турецкий след в деятельности террористов. Утверждают, что инструкции от своих кураторов они получали именно в Турции. Может ли Турция стать террористическим хабом, направленным против России?- Турция на официальном уровне не заинтересована в том, чтобы стать таким хабом. Поэтому Турция предоставила возможность провести операцию на своей территории нашим спецслужбам. Но турецкая сторона тоже должна предпринимать усилия, чтобы этого логова не было. Потому что Турция с точки зрения своей географии это проходной двор. Турецкие спецслужбы работают, но их работа должна быть более эффективной.В Турции глубоко восприняли эту трагедию. Лишний раз светиться в неприятностях, устроенных для России, Турции не хочется. Они помнят убийство нашего посла, великого дипломата Андрея Карлова, в 2016 году.Запад, когда планировал эту трагедию, неспроста использовал турецкий след, чтобы визуально выглядело так, что Турция имеет какое-то отношение к тому, что произошло в "Крокусе" 22 марта.

https://ukraina.ru/20221028/1040265307.html

https://ukraina.ru/20240401/1054228897.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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