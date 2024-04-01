Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву* - 01.04.2024 Украина.ру
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Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву*
Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву* - 01.04.2024 Украина.ру
Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву*
Если будет принято политическое решение о ликвидации руководства украинских спецслужб, то его реализация рано или поздно произойдет. Если решения будут приняты, то Буданов* может присоединится к Дудаеву*. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
2024-04-01T05:10
2024-04-01T05:10
новости
россия
украина
кирилл буданов
александр дюков
главное управление разведки украины (гур)
ликвидация
спецслужба
решение
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Недавно прозвучало ожидаемое заявление главы ФСБ Алексадра Бортникова о том, что руководство спецслужб Украины, в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов* теперь является законной целью для России. История знает примеры того, как советские спецслужбы успешно ликвидировали Евгена Коновальца, Романа Шухевича и Степана Бандеру.Насколько легче или сложнее сейчас проводить подобные операции в отношении руководства украинских спецслужб - это вопрос политического решения, рассказал историк.Если такое политическое решение в отношении украинских спецслужб будет принято, то его реализация рано или поздно произойдет. Я очень на это надеюсь, добавил публицист.Если решения будут приняты, то, вне всякого сомнения, рано или поздно Кирилл Буданов* присоединится к Джохару Дудаеву*. Ну вот все, что можно по этому поводу сказать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву* читайте на сайте Украина.ру*Признан в России экстремистом и террористом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, кирилл буданов, александр дюков, главное управление разведки украины (гур), ликвидация, спецслужба, решение
Новости, Россия, Украина, Кирилл Буданов, Александр Дюков, Главное управление разведки Украины (ГУР), ликвидация, спецслужба, решение

Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву*

05:10 01.04.2024
 
© YouTube / Головне управління розвідки МО УкраїниКирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки
Кирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© YouTube / Головне управління розвідки МО України
Читать в
Если будет принято политическое решение о ликвидации руководства украинских спецслужб, то его реализация рано или поздно произойдет. Если решения будут приняты, то Буданов* может присоединится к Дудаеву*. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Недавно прозвучало ожидаемое заявление главы ФСБ Алексадра Бортникова о том, что руководство спецслужб Украины, в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов* теперь является законной целью для России. История знает примеры того, как советские спецслужбы успешно ликвидировали Евгена Коновальца, Романа Шухевича и Степана Бандеру.
Насколько легче или сложнее сейчас проводить подобные операции в отношении руководства украинских спецслужб - это вопрос политического решения, рассказал историк.
Если такое политическое решение в отношении украинских спецслужб будет принято, то его реализация рано или поздно произойдет. Я очень на это надеюсь, добавил публицист.
"Мы помним судьбу господина [Джохара] Дудаева*, его замечательную фотографию, когда на него летит ракета. Ну, в общем, это технические вещи с реализацией", - подчеркнул Дюков.
Если решения будут приняты, то, вне всякого сомнения, рано или поздно Кирилл Буданов* присоединится к Джохару Дудаеву*. Ну вот все, что можно по этому поводу сказать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву* читайте на сайте Украина.ру
*Признан в России экстремистом и террористом.
Евгений Белаш - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
30 марта, 10:11
Евгений Белаш: Россия дешево выносит вундерваффе ВСУ, пока Запад поддерживает ее экономику и ломает своюВС России оказывают давление на украинские войска на нескольких направлениях одновременно, это тактика тысячи порезов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на французские военные источники
 
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