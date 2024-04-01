Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву*
© YouTube / Головне управління розвідки МО УкраїниКирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки
Если будет принято политическое решение о ликвидации руководства украинских спецслужб, то его реализация рано или поздно произойдет. Если решения будут приняты, то Буданов* может присоединится к Дудаеву*. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Недавно прозвучало ожидаемое заявление главы ФСБ Алексадра Бортникова о том, что руководство спецслужб Украины, в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов* теперь является законной целью для России. История знает примеры того, как советские спецслужбы успешно ликвидировали Евгена Коновальца, Романа Шухевича и Степана Бандеру.
Насколько легче или сложнее сейчас проводить подобные операции в отношении руководства украинских спецслужб - это вопрос политического решения, рассказал историк.
Если такое политическое решение в отношении украинских спецслужб будет принято, то его реализация рано или поздно произойдет. Я очень на это надеюсь, добавил публицист.
"Мы помним судьбу господина [Джохара] Дудаева*, его замечательную фотографию, когда на него летит ракета. Ну, в общем, это технические вещи с реализацией", - подчеркнул Дюков.
Если решения будут приняты, то, вне всякого сомнения, рано или поздно Кирилл Буданов* присоединится к Джохару Дудаеву*. Ну вот все, что можно по этому поводу сказать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву* читайте на сайте Украина.ру
*Признан в России экстремистом и террористом.
30 марта, 10:11Евгений Белаш: Россия дешево выносит вундерваффе ВСУ, пока Запад поддерживает ее экономику и ломает своюВС России оказывают давление на украинские войска на нескольких направлениях одновременно, это тактика тысячи порезов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на французские военные источники