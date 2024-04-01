https://ukraina.ru/20240401/1054224446.html

Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву*

Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву* - 01.04.2024 Украина.ру

Законная цель: историк рассказал, как скоро Кирилл Буданов* сможет "составить компанию" Джохару Дудаеву*

Если будет принято политическое решение о ликвидации руководства украинских спецслужб, то его реализация рано или поздно произойдет. Если решения будут приняты, то Буданов* может присоединится к Дудаеву*. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков

2024-04-01T05:10

2024-04-01T05:10

2024-04-01T05:10

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александр дюков

главное управление разведки украины (гур)

ликвидация

спецслужба

решение

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Недавно прозвучало ожидаемое заявление главы ФСБ Алексадра Бортникова о том, что руководство спецслужб Украины, в том числе и глава ГУР Кирилл Буданов* теперь является законной целью для России. История знает примеры того, как советские спецслужбы успешно ликвидировали Евгена Коновальца, Романа Шухевича и Степана Бандеру.Насколько легче или сложнее сейчас проводить подобные операции в отношении руководства украинских спецслужб - это вопрос политического решения, рассказал историк.Если такое политическое решение в отношении украинских спецслужб будет принято, то его реализация рано или поздно произойдет. Я очень на это надеюсь, добавил публицист.Если решения будут приняты, то, вне всякого сомнения, рано или поздно Кирилл Буданов* присоединится к Джохару Дудаеву*. Ну вот все, что можно по этому поводу сказать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву* читайте на сайте Украина.ру*Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240330/1054201012.html

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новости, россия, украина, кирилл буданов, александр дюков, главное управление разведки украины (гур), ликвидация, спецслужба, решение