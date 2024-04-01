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Рост тарифов на воду, девальвация гривны и противоречивое наступление. Что ждет Украину в апреле

Рост тарифов на воду, девальвация гривны и противоречивое наступление. Что ждет Украину в апреле - 01.04.2024 Украина.ру

Рост тарифов на воду, девальвация гривны и противоречивое наступление. Что ждет Украину в апреле

В апреле на Украину, как правило, уже приходит настоящая весна с пышным цветением садов, хотя нередко случаются и возвратные заморозки. В этом году в начале апреля в случае похолодания украинцам придется включать электрические обогреватели, так как отопление в стране отключают досрочно в конце марта ради экономии энергоресурсов.

2024-04-01T05:38

2024-04-01T05:38

2024-04-01T05:38

эксклюзив

украина

тарифы

наступление

экономика

отключение электричества

пенсионные фонды

владимир зеленский

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Досрочное отключение неминуемо приведет к росту потребления электроэнергии, несмотря на все призывы властей к экономии после недавних ударов по объектам энергетической инфраструктуры.Следовательно, стоит ожидать принудительного отключения света в большинстве регионов, а не только в Одессе и Харькове.На польской границе со 2 апреля возобновляется блокада, как обещают польские фермеры. На выходные они разошлись по домам отмечать католическую пасху, но планируют вернуться на границу во вторник. Широко анонсированные переговоры по поводу ограничений поставок украинской агропродукции пока не дали результатов. Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман ранее убеждал поляков, что с 1 апреля поток украинской агропродукции прекратится. По его словам, новые ограничения в виде лицензирования планируют ввести еще для ряда продуктов, включая сахар, яйца и мясо птицы и фрукты, особенно яблоки. Но протестующие ему уже не верят, поскольку прекратить экспорт из Украины им обещали раз десять за последний год.В апреле также часть украинских пенсионеров могут остаться без денег. В воскресенье 31 марта истекает последний срок для прохождения идентификации в Пенсионном фонде, а тем, кто ее не пройдет, просто перестанут выплачивать пенсии. Речь идет о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), то есть внутренних мигрантах. Пенсионеров-беженцев из восточных регионов постоянно гоняют по инстанциям, меняя требования к документам, чтобы лишить пенсий максимальное количество людей.Напомним, что в марте власти Украины лишили социальных выплат (2000 гр. или 4500 р.) большую часть внутренних переселенцев трудоспособного возраста, якобы, чтобы стимулировать их искать работу.Украинские экономисты также прогнозируют в апреле дальнейшую девальвацию гривны, которая начала обваливаться в марте. Основной причиной называют огромный дефицит торгового баланса и нехватку западных финансовых вливаний. Факторами риска для гривны называют препятствия в работе зернового морского коридора из дунайских портов, а также продление блокады польской границы. "Ослабление гривны — это не краткосрочная история. Это длительный процесс, рассчитанный не только на 2024-й, но еще на два-три следующих года. Иначе привести экономику Украины к устойчивому балансу невозможно", - пишет украинский экономист Наталия Бойко. По ее словам, этого же требует от Киева и МВФ.С глубоким нетерпением украинские власти ожидают рассмотрения в Конгрессе США вопроса о финансовой помощи Украине. Американские "ястребы" настаивают на выделении средств для Киева после 9 апреля, когда законодатели на девять дней вернутся с отпуска, так как потом у них запланирован ещё один отпуск до конца апреля.В четверг 28 марта Зеленский заявил, что провел телефонные переговоры с Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей Конгресса, пожаловавшись ему на удары российских ФАБов и попросив помочь пролоббировать вопрос о выделении денег в Конгрессе США.Насильственную мобилизацию в апреле будут только усиливать, чтобы затыкать дыры на фронте. Поскольку в каждой области количество уклонистов исчисляется десятками тысяч, на всех военкомов не хватает, в апреле к мобилизации будут привлекать даже работников мэрий. В частности секретарь местного горсовета сообщил, что с 1 апреля в Сумах будет создан отдел мобилизации. Представители городского совета вместе с представителями ТЦК смогут раздавать повестки, а также заниматься вопросами, касающимися мобилизации, способствовать производству и поставке в ВСУ и другие военные формирования заказной продукции, услуг, энергоресурсов, а также людского ресурса.Чтобы меньше украинцев прорывались через границу, с 1 апреля вводится запрет в Винницкой области приближаться к границе и реке Днестр, которую ежедневно пытаются переплыть беглецы от мобилизации.Глава ГУР МО Кирилл Буданов* в марте также заявлял, что российское наступление выдохнется до апреля 2024 года, после чего якобы ВСУ сможет переломит ситуацию и пойти снова в контрнаступление. В сентябре 2022 года он уже обещал скорое "освобождение" Крыма, а к зиме 2023 года – выход на границы 1991 года.Его словам противоречит интервью Зеленского агентству CBS News от 28 марта, в котором он сказал, что крупное российское наступление будет в конце мая или в июне текущего года. В тот же день украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины распространяет заявление, утверждающее, что слухи о скором наступлении РФ являются "частью российской кампании запугивания". Получается, что сам Зеленский и является частью этой кампании запугивания.Любые публичные заявления Зеленского и Буданова* не стоит воспринимать за чистую монету. Они продиктованы не реальной оценкой обстановки, а лишь желанием произвести впечатление - либо разжалобить западных кредиторов, либо подбодрить местных националистов. Отсюда и постоянные противоречия.С первого апреля украинцы будут платить за воду по новым тарифам. "Либерализовать" рынок услуг от Киева требует МВФ, так как его интересует возможность возврата кредитов. Оплатят кредиты простые украинцы. Для жителей столицы тариф на воду будет самым дорогим – они будут платить почти на 34% больше. В других городах тарифы на воду и канализацию повышаются в среднем на 20-25%. Однако на 1 июля запланирован еще один этап роста тарифов на воду.С апреля до 80 тысяч гривен (190 тысяч рублей) также возрастают штрафы для работодателей за "серое" оформление работников или неофициальное трудоустройство. Многие украинские мужчины сейчас трудятся неофициально, чтобы избежать мобилизации. Увеличение штрафов в данном случае косвенно является мерой, способствующей пополнению ВСУ пушечным мясом.*Внесен в России в список террористов

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эксклюзив, украина, тарифы, наступление, экономика, отключение электричества, пенсионные фонды, владимир зеленский