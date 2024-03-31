https://ukraina.ru/20240331/1054216912.html

Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема

Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема - 31.03.2024 Украина.ру

Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема

Железная дорога через новые регионы РФ, строительство которой продолжается сегодня, может стать серьёзной проблемой, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*

2024-03-31T16:27

2024-03-31T16:27

2024-03-31T17:00

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строительство

новые регионы

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В эфире украинского телемарафона, он заявил, что на сегодня строительство нового пути через новые российские регионы, которые в Киеве до сих пор считают своими, почти завершено. Буданов надеется, что Украина "с этим справится", потому что разрушить эту дорогу якобы будет проще, чем Крымский мост. "Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему. Но надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги как-то мы справимся. В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", – приводит слова главы ГУР "Украинская правда". Ранее в Главном управлении разведки Украины назвали железную дорогу, которую строит Россия из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы РФ "значимой целью". Напомним, в середине марта федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено. Уточнялось, что грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе. *Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240331/1054168727.html

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новости, кирилл буданов, украина, россия, сво, железная дорога, строительство, новые регионы