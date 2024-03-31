Буданов* прокомментировал строительство дороги через новые регионы РФ – серьёзная проблема
16:27 31.03.2024 (обновлено: 17:00 31.03.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Железная дорога через новые регионы РФ, строительство которой продолжается сегодня, может стать серьёзной проблемой, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*
В эфире украинского телемарафона, он заявил, что на сегодня строительство нового пути через новые российские регионы, которые в Киеве до сих пор считают своими, почти завершено. Буданов надеется, что Украина "с этим справится", потому что разрушить эту дорогу якобы будет проще, чем Крымский мост.
"Россия на самом деле уже больше года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему. Но надеюсь, что с сухопутным участком железной дороги как-то мы справимся. В этом опыт у всех есть, и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", – приводит слова главы ГУР "Украинская правда".
Ранее в Главном управлении разведки Украины назвали железную дорогу, которую строит Россия из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы РФ "значимой целью".
Напомним, в середине марта федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено. Уточнялось, что грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе.
*Признан в России экстремистом и террористом.
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