В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию - 21.03.2024 Украина.ру
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В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию
В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию - 21.03.2024 Украина.ру
В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию
"Значимой целью" назвали в Главном управлении разведки (ГУР) Украины назвали железную дорогу, которую строит Россия из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина
2024-03-21T21:18
2024-03-21T21:21
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По его словам, железная дорога представляет собой основной элемент логистики для снабжения российских подразделений. Крымский мост сегодня якобы не работает в полном объёме, поэтому принято решение по строительству нового пути, добавил Юсов. Усилению российского железнодорожного сообщения сейчас активно противодействует Украина, подчеркнул спикер ГУР. Напомним, 19 марта федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено. Уточнялось, что грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе.
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новости, украина, россия, главное управление разведки украины (гур), диверсия, крым, новые регионы, сво
Новости, Украина, Россия, Главное управление разведки Украины (ГУР), диверсия, Крым, Новые регионы, СВО

В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию

21:18 21.03.2024 (обновлено: 21:21 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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"Значимой целью" назвали в Главном управлении разведки (ГУР) Украины назвали железную дорогу, которую строит Россия из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина
"Это серьёзный вызов, серьёзная угроза. Соответственно, для украинских Сил обороны – это значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же", – заявил в эфире украинского национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
По его словам, железная дорога представляет собой основной элемент логистики для снабжения российских подразделений. Крымский мост сегодня якобы не работает в полном объёме, поэтому принято решение по строительству нового пути, добавил Юсов.
Усилению российского железнодорожного сообщения сейчас активно противодействует Украина, подчеркнул спикер ГУР.
Напомним, 19 марта федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено. Уточнялось, что грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе.
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
07:25
Секретономика России. Как восстанавливали железнодорожное сообщение с Новороссией18 марта на концерте в честь десятилетия присоединения Крыма президент Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, пообещав продолжить работу над восстановлением железнодорожного сообщения с новыми регионами.
 
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