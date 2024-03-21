https://ukraina.ru/20240321/1054031592.html

В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию

В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию - 21.03.2024 Украина.ру

В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию

"Значимой целью" назвали в Главном управлении разведки (ГУР) Украины назвали железную дорогу, которую строит Россия из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

2024-03-21T21:18

2024-03-21T21:18

2024-03-21T21:21

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По его словам, железная дорога представляет собой основной элемент логистики для снабжения российских подразделений. Крымский мост сегодня якобы не работает в полном объёме, поэтому принято решение по строительству нового пути, добавил Юсов. Усилению российского железнодорожного сообщения сейчас активно противодействует Украина, подчеркнул спикер ГУР. Напомним, 19 марта федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что до конца 2024 года начнут полноценно ходить поезда из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию. Сегодня для этого уже проложено 63 километра путей, ещё 140 восстановлено. Уточнялось, что грузовые поезда уже начали курсировать по новому маршруту 15 марта, а пассажирское сообщение будет возобновлено после стабилизации обстановки в регионе.

https://ukraina.ru/20240321/1054010842.html

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новости, украина, россия, главное управление разведки украины (гур), диверсия, крым, новые регионы, сво