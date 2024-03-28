ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона"
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
В четверг, 28 марта, управление стратегических коммуникаций украинской армии отчиталось о строительстве противотанковых заграждений в Одесской области, где установлено более пяти тысяч "зубов дракона"
"Более 5 тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что местные власти продолжают расширять строительство фортификационных сооружений ВСУ: в Одесской области роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
Накануне, 27 марта, он осмотрел ход строительства укреплений в Сумской области.
Издание Financial Times сообщало, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. На это власти страны выделили в этом году более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
21 февраля, 03:40Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборонуСтратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне. Сейчас ВСУ пытаются добавить второй и третий оборонительный эшелон, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов