ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона" - 28.03.2024 Украина.ру
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ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона"
ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона" - 28.03.2024 Украина.ру
ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона"
В четверг, 28 марта, управление стратегических коммуникаций украинской армии отчиталось о строительстве противотанковых заграждений в Одесской области, где установлено более пяти тысяч "зубов дракона"
2024-03-28T20:47
2024-03-28T20:47
новости
одесская область
украина
вооруженные силы украины
сво
укрепления
зубы
всу
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Уточняется, что местные власти продолжают расширять строительство фортификационных сооружений ВСУ: в Одесской области роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Накануне, 27 марта, он осмотрел ход строительства укреплений в Сумской области. Издание Financial Times сообщало, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. На это власти страны выделили в этом году более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
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новости, одесская область, украина, вооруженные силы украины, сво, укрепления, зубы, всу
Новости, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, укрепления, зубы, ВСУ

ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона"

20:47 28.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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В четверг, 28 марта, управление стратегических коммуникаций украинской армии отчиталось о строительстве противотанковых заграждений в Одесской области, где установлено более пяти тысяч "зубов дракона"
"Более 5 тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что местные власти продолжают расширять строительство фортификационных сооружений ВСУ: в Одесской области роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
Накануне, 27 марта, он осмотрел ход строительства укреплений в Сумской области.
Издание Financial Times сообщало, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. На это власти страны выделили в этом году более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).
зубы дракона в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 03:40
Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборонуСтратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне. Сейчас ВСУ пытаются добавить второй и третий оборонительный эшелон, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиОдесская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСВОукреплениязубыВСУ
 
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