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ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона"

ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона" - 28.03.2024 Украина.ру

ВСУ установили в Одесской области пять тысяч "зубов дракона"

В четверг, 28 марта, управление стратегических коммуникаций украинской армии отчиталось о строительстве противотанковых заграждений в Одесской области, где установлено более пяти тысяч "зубов дракона"

2024-03-28T20:47

2024-03-28T20:47

2024-03-28T20:47

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Уточняется, что местные власти продолжают расширять строительство фортификационных сооружений ВСУ: в Одесской области роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Накануне, 27 марта, он осмотрел ход строительства укреплений в Сумской области. Издание Financial Times сообщало, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. На это власти страны выделили в этом году более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов).

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новости, одесская область, украина, вооруженные силы украины, сво, укрепления, зубы, всу