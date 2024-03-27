https://ukraina.ru/20240327/1054152325.html

Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал

Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал - 27.03.2024 Украина.ру

Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал

В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений. В своём телеграм-канале глава киевского режима опубликовал кадры, снятые на месте

2024-03-27T18:45

2024-03-27T18:45

2024-03-27T18:45

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"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Благодарю всех, кто привлечён к этой работе", – уточнил Зеленский. Проходя по траншеям, Зеленский то и дело смотрел вверх, а когда ему озвучили доклад о строительстве, президент и вовсе не слушал. Рассеянный взгляд главы киевского режима и явная невозможность сконцентрироваться на рассказе руководителя стройки показаны на кадрах, опубликованных пресс-службой президента. Кроме траншей, Зеленского завели в бетонное укрепление ВСУ. Пока там нет ни одного погибшего солдата украинской армии.

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новости, владимир зеленский, сумская область, украина, вооруженные силы украины, укрепления, всу, сво