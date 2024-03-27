Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал - 27.03.2024 Украина.ру
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Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал - 27.03.2024 Украина.ру
Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений. В своём телеграм-канале глава киевского режима опубликовал кадры, снятые на месте
2024-03-27T18:45
2024-03-27T18:45
новости
владимир зеленский
сумская область
украина
вооруженные силы украины
укрепления
всу
сво
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"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Благодарю всех, кто привлечён к этой работе", – уточнил Зеленский. Проходя по траншеям, Зеленский то и дело смотрел вверх, а когда ему озвучили доклад о строительстве, президент и вовсе не слушал. Рассеянный взгляд главы киевского режима и явная невозможность сконцентрироваться на рассказе руководителя стройки показаны на кадрах, опубликованных пресс-службой президента. Кроме траншей, Зеленского завели в бетонное укрепление ВСУ. Пока там нет ни одного погибшего солдата украинской армии.
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новости, владимир зеленский, сумская область, украина, вооруженные силы украины, укрепления, всу, сво
Новости, Владимир Зеленский, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, укрепления, ВСУ, СВО

Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал

18:45 27.03.2024
 
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Читать в
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений. В своём телеграм-канале глава киевского режима опубликовал кадры, снятые на месте

"Осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты. Усиливаем нашу защиту. Благодарю всех, кто привлечён к этой работе", – уточнил Зеленский.

Проходя по траншеям, Зеленский то и дело смотрел вверх, а когда ему озвучили доклад о строительстве, президент и вовсе не слушал. Рассеянный взгляд главы киевского режима и явная невозможность сконцентрироваться на рассказе руководителя стройки показаны на кадрах, опубликованных пресс-службой президента.
Кроме траншей, Зеленского завели в бетонное укрепление ВСУ. Пока там нет ни одного погибшего солдата украинской армии.
киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
04:38
В преддверии хаоса и торга. Украинские эксперты с тревогой ожидают окончания каденции ЗеленскогоНа Украине обсуждают реальную возможность внутриполитической смуты в период после 21 мая и думают над тем, не слишком ли дорого обходится украинцам идея непременного возвращения утраченных территорий.
 
НовостиВладимир ЗеленскийСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныукрепленияВСУСВО
 
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