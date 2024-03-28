https://ukraina.ru/20240328/1054162241.html

Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times

Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times - 28.03.2024 Украина.ру

Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times

Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. Об этом сообщило издание Financial Times

2024-03-28T11:56

2024-03-28T11:56

2024-03-28T11:56

всу

контрнаступление

новости

украина

россия

киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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Украинские власти возводят фортификационные сооружения в Черниговской области, активно используя инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Сооружения журналисты FT назвали похожими на российские.Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.Украинское контрнаступление началось летом 2023 года. Как сообщал в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе него ВСУ потеряли около 160 тысяч военнослужащих, более 120 самолетов, почти 800 танков.

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всу, контрнаступление, новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей шойгу, вооруженные силы украины, верховная рада