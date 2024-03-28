Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times - 28.03.2024 Украина.ру
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Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times
Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times - 28.03.2024 Украина.ру
Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times
Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. Об этом сообщило издание Financial Times
2024-03-28T11:56
2024-03-28T11:56
всу
контрнаступление
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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Украинские власти возводят фортификационные сооружения в Черниговской области, активно используя инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Сооружения журналисты FT назвали похожими на российские.Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.Украинское контрнаступление началось летом 2023 года. Как сообщал в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе него ВСУ потеряли около 160 тысяч военнослужащих, более 120 самолетов, почти 800 танков.
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всу, контрнаступление, новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей шойгу, вооруженные силы украины, верховная рада
ВСУ, контрнаступление, Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times

11:56 28.03.2024
 
© Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкСтроительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
Строительство засечной черты в приграничных с Украиной регионах
© Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами России, о который разбилось контрнаступление ВСУ. Об этом сообщило издание Financial Times
Украинские власти возводят фортификационные сооружения в Черниговской области, активно используя инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Сооружения журналисты FT назвали похожими на российские.
"Эти новые оборонительные сооружения похожи на укрепления, построенные Россией в конце 2022 - начале 2023 года, которые сорвали многообещающее контрнаступление Украины. Только после неудачной попытки прорвать эту укрепленную оборону в прошлом году Украина "убедилась, что мы должны сделать что-то подобное", - говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что в стране начали строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью две тысячи километров.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар указала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
Украинское контрнаступление началось летом 2023 года. Как сообщал в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе него ВСУ потеряли около 160 тысяч военнослужащих, более 120 самолетов, почти 800 танков.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 07:19
"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУНовое контрнаступление украинских войск ждет плачевная участь предыдущего. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает 7 марта РИА Новости
 
ВСУконтрнаступлениеНовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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