Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко - 28.03.2024 Украина.ру
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Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко
Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко - 28.03.2024 Украина.ру
Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко
Товары долгосрочного пользования на Украине могут позволить себе только госслужащие и силовики, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
2024-03-28T17:25
2024-03-28T17:25
новости
украина
петр порошенко
бедность
украинцы
товары
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Порошенко подчеркнул, что потребительская корзина украинцев существенно уменьшилась. Раньше там были товары долгосрочного пользования: холодильники, стиральные машины, автомобили. "С текущим уровнем экономической обеспеченности, или, проще говоря, бедности, никто не покупает, кроме отдельной категории госслужащих, силовиков и представителей власти, никто не покупает ни автомобили, ни стиральные машины, ни товары долгосрочного пользования", - заявил Порошенко.Он объяснил это тем, что "денег хватает в основном на коммунальные услуги и еду, и, если владеешь машиной, то на заправку автомобиля".Порошенко добавил, что, если власть повысит акцизы на топливо, то население Украины обеднеет ещё больше.В 2022 году количество гривневых миллионеров на Украине увеличилось на 16 процентов, заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев. Он добавил, что больше половины граждан Украины при этом оказались за чертой бедности.
https://ukraina.ru/20240328/1054165422.html
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новости, украина, петр порошенко, бедность, украинцы, товары
Новости, Украина, Петр Порошенко, бедность, украинцы, товары

Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко

17:25 28.03.2024
 
© РИА Новости . СтрингерКоллаж, тарифы бедность нищета Украина
Коллаж, тарифы бедность нищета Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
Товары долгосрочного пользования на Украине могут позволить себе только госслужащие и силовики, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
Порошенко подчеркнул, что потребительская корзина украинцев существенно уменьшилась. Раньше там были товары долгосрочного пользования: холодильники, стиральные машины, автомобили.
"С текущим уровнем экономической обеспеченности, или, проще говоря, бедности, никто не покупает, кроме отдельной категории госслужащих, силовиков и представителей власти, никто не покупает ни автомобили, ни стиральные машины, ни товары долгосрочного пользования", - заявил Порошенко.
Он объяснил это тем, что "денег хватает в основном на коммунальные услуги и еду, и, если владеешь машиной, то на заправку автомобиля".
Порошенко добавил, что, если власть повысит акцизы на топливо, то население Украины обеднеет ещё больше.
В 2022 году количество гривневых миллионеров на Украине увеличилось на 16 процентов, заявил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев. Он добавил, что больше половины граждан Украины при этом оказались за чертой бедности.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2024
14:36
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