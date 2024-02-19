На Украине похвастались увеличением количества миллионеров
В 2022 году количество гривневых миллионеров на Украине увеличилось на 16 процентов, официально всего их в стране 12 тысяч. Об этом сообщил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев
По его словам, в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Так, сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен.
"На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен. Такие декларации подали 12 тысяч 374 человека", – написал Гетманцев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что количество миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек, однако больше половины граждан Украины оказались за чертой бедности.
Примечательно, по данным рейтинга NV, по состоянию на начало ноября прошлого года, было зафиксировано снижение количества миллиардеров. Всего на Украине их осталось двое – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять.
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