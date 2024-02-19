На Украине похвастались увеличением количества миллионеров - 19.02.2024 Украина.ру
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На Украине похвастались увеличением количества миллионеров
На Украине похвастались увеличением количества миллионеров - 19.02.2024 Украина.ру
На Украине похвастались увеличением количества миллионеров
В 2022 году количество гривневых миллионеров на Украине увеличилось на 16 процентов, официально всего их в стране 12 тысяч. Об этом сообщил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев
2024-02-19T17:55
2024-02-19T17:55
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украина
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бедность
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коррупция
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По его словам, в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Так, сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен. Он добавил, что количество миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек, однако больше половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Примечательно, по данным рейтинга NV, по состоянию на начало ноября прошлого года, было зафиксировано снижение количества миллиардеров. Всего на Украине их осталось двое – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять.
https://ukraina.ru/20240205/1053045873.html
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новости, украина, миллиарды, бедность, сво, коррупция
Новости, Украина, миллиарды, бедность, СВО, коррупция

На Украине похвастались увеличением количества миллионеров

17:55 19.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке Запорожской области
Продажа лекарств в аптеке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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В 2022 году количество гривневых миллионеров на Украине увеличилось на 16 процентов, официально всего их в стране 12 тысяч. Об этом сообщил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев
По его словам, в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Так, сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен.
"На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен. Такие декларации подали 12 тысяч 374 человека", – написал Гетманцев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что количество миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек, однако больше половины граждан Украины оказались за чертой бедности.
Примечательно, по данным рейтинга NV, по состоянию на начало ноября прошлого года, было зафиксировано снижение количества миллиардеров. Всего на Украине их осталось двое – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 04:10
Коррупция на закупках Минобороны и контрабанда древних ценностей. Чем занимается олигарх Сергей Тарута Украинский олигарх Сергей Тарута недавно в интервью испанской ElPais обвинил украинского президента в некомпетентности. "Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности", - считает олигарх.
 
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