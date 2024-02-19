https://ukraina.ru/20240219/1053402018.html

На Украине похвастались увеличением количества миллионеров

На Украине похвастались увеличением количества миллионеров - 19.02.2024 Украина.ру

На Украине похвастались увеличением количества миллионеров

В 2022 году количество гривневых миллионеров на Украине увеличилось на 16 процентов, официально всего их в стране 12 тысяч. Об этом сообщил глава налогового комитета украинского парламента Даниил Гетманцев

2024-02-19T17:55

2024-02-19T17:55

2024-02-19T17:55

новости

украина

миллиарды

бедность

сво

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048888498_0:195:3147:1965_1920x0_80_0_0_d40fb47f671bba04cb79c8b99a066f7d.jpg

По его словам, в прошлом году украинцы подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах за 2022 год. Так, сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен. Он добавил, что количество миллионеров возросло более чем на 2,8 тысячи человек, однако больше половины граждан Украины оказались за чертой бедности. Примечательно, по данным рейтинга NV, по состоянию на начало ноября прошлого года, было зафиксировано снижение количества миллиардеров. Всего на Украине их осталось двое – Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В 2022 году людей с таким доходом было девять.

https://ukraina.ru/20240205/1053045873.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, миллиарды, бедность, сво, коррупция