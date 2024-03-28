Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС - 28.03.2024 Украина.ру
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Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС - 28.03.2024 Украина.ру
Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
Украина может не повышать акцизы на топливо до вступления в Евросоюз, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
2024-03-28T16:49
2024-03-28T16:49
новости
петр порошенко
украина
ес
акцизы
топливо
киев
евросоюз
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Порошенко заявил, что нынешняя украинская власть планирует поднять акциз на бензин и дизельное топливо почти в два раза за несколько лет. При этом ссылаясь на требования Евросоюза. Порошенко заявил, что это неправда. "Эти директивы не имеют никакого отношения к странам-кандидатам на членство в ЕС. Никто и никогда не выдвигал перед Украиной со стороны Евросоюза с отсылкой к этим директивам никаких требований касательно повышения акцизов", - заявил Порошенко.По его словам, даже в тексте документе отмечается, что это применимо только для стран-членов.А также рассказал, что почти все страны при вступлении в ЕС воспользовались правом на отсрочку введения резкого повышения на горюче-смазочные материалы вплоть до 10 лет."То есть уже когда Украина будет членом ЕС, мы имеем право внедрить повышение акцизов аж через 10 лет", - резюмировал политик.Примечательно, что Порошенко является собственником телеканала "Прямой", на котором выступил с речью.
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новости, петр порошенко, украина, ес, акцизы, топливо, киев, евросоюз
Новости, Петр Порошенко, Украина, ЕС, акцизы, топливо, Киев, Евросоюз

Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС

16:49 28.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украина может не повышать акцизы на топливо до вступления в Евросоюз, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
Порошенко заявил, что нынешняя украинская власть планирует поднять акциз на бензин и дизельное топливо почти в два раза за несколько лет. При этом ссылаясь на требования Евросоюза. Порошенко заявил, что это неправда.
"Эти директивы не имеют никакого отношения к странам-кандидатам на членство в ЕС. Никто и никогда не выдвигал перед Украиной со стороны Евросоюза с отсылкой к этим директивам никаких требований касательно повышения акцизов", - заявил Порошенко.
По его словам, даже в тексте документе отмечается, что это применимо только для стран-членов.
А также рассказал, что почти все страны при вступлении в ЕС воспользовались правом на отсрочку введения резкого повышения на горюче-смазочные материалы вплоть до 10 лет.
"То есть уже когда Украина будет членом ЕС, мы имеем право внедрить повышение акцизов аж через 10 лет", - резюмировал политик.
Примечательно, что Порошенко является собственником телеканала "Прямой", на котором выступил с речью.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 06:43
Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступленииТеперь окно возможностей у Киева и Брюсселя очень короткое, ведь с 1 июля председательство в Евросоюзе перейдёт к Венгрии, которая негативно относится к вступлению Украины в ЕС и поддерживает отношения с РФ
 
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