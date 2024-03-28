https://ukraina.ru/20240328/1054172320.html
Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС - 28.03.2024 Украина.ру
Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
Украина может не повышать акцизы на топливо до вступления в Евросоюз, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
2024-03-28T16:49
2024-03-28T16:49
2024-03-28T16:49
новости
петр порошенко
украина
ес
акцизы
топливо
киев
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/19/1033181920_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_433f5aa722a0b25f98d37f81446b7e83.jpg
Порошенко заявил, что нынешняя украинская власть планирует поднять акциз на бензин и дизельное топливо почти в два раза за несколько лет. При этом ссылаясь на требования Евросоюза. Порошенко заявил, что это неправда. "Эти директивы не имеют никакого отношения к странам-кандидатам на членство в ЕС. Никто и никогда не выдвигал перед Украиной со стороны Евросоюза с отсылкой к этим директивам никаких требований касательно повышения акцизов", - заявил Порошенко.По его словам, даже в тексте документе отмечается, что это применимо только для стран-членов.А также рассказал, что почти все страны при вступлении в ЕС воспользовались правом на отсрочку введения резкого повышения на горюче-смазочные материалы вплоть до 10 лет."То есть уже когда Украина будет членом ЕС, мы имеем право внедрить повышение акцизов аж через 10 лет", - резюмировал политик.Примечательно, что Порошенко является собственником телеканала "Прямой", на котором выступил с речью.
https://ukraina.ru/20240322/1054033894.html
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/19/1033181920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16ca561e30fc77f23c4d2ffbe10c58db.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, петр порошенко, украина, ес, акцизы, топливо, киев, евросоюз
Новости, Петр Порошенко, Украина, ЕС, акцизы, топливо, Киев, Евросоюз
Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
Украина может не повышать акцизы на топливо до вступления в Евросоюз, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"
Порошенко
заявил, что нынешняя украинская власть планирует поднять акциз на бензин и дизельное топливо почти в два раза за несколько лет. При этом ссылаясь на требования Евросоюза. Порошенко заявил, что это неправда.
"Эти директивы не имеют никакого отношения к странам-кандидатам на членство в ЕС. Никто и никогда не выдвигал перед Украиной со стороны Евросоюза с отсылкой к этим директивам никаких требований касательно повышения акцизов", - заявил Порошенко.
По его словам, даже в тексте документе отмечается, что это применимо только для стран-членов.
А также рассказал, что почти все страны при вступлении в ЕС воспользовались правом на отсрочку введения резкого повышения на горюче-смазочные материалы вплоть до 10 лет.
"То есть уже когда Украина будет членом ЕС, мы имеем право внедрить повышение акцизов аж через 10 лет", - резюмировал политик.
Примечательно, что Порошенко является собственником телеканала "Прямой", на котором выступил с речью.