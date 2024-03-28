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Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС

Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС - 28.03.2024 Украина.ру

Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС

Украина может не повышать акцизы на топливо до вступления в Евросоюз, заявил 27 марта экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой"

2024-03-28T16:49

2024-03-28T16:49

2024-03-28T16:49

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евросоюз

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Порошенко заявил, что нынешняя украинская власть планирует поднять акциз на бензин и дизельное топливо почти в два раза за несколько лет. При этом ссылаясь на требования Евросоюза. Порошенко заявил, что это неправда. "Эти директивы не имеют никакого отношения к странам-кандидатам на членство в ЕС. Никто и никогда не выдвигал перед Украиной со стороны Евросоюза с отсылкой к этим директивам никаких требований касательно повышения акцизов", - заявил Порошенко.По его словам, даже в тексте документе отмечается, что это применимо только для стран-членов.А также рассказал, что почти все страны при вступлении в ЕС воспользовались правом на отсрочку введения резкого повышения на горюче-смазочные материалы вплоть до 10 лет."То есть уже когда Украина будет членом ЕС, мы имеем право внедрить повышение акцизов аж через 10 лет", - резюмировал политик.Примечательно, что Порошенко является собственником телеканала "Прямой", на котором выступил с речью.

https://ukraina.ru/20240322/1054033894.html

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новости, петр порошенко, украина, ес, акцизы, топливо, киев, евросоюз