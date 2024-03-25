Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
19:13 25.03.2024 (обновлено: 19:17 25.03.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" –Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. Все они будут содержаться под стражей до 22 мая, передаёт РИА Новости
Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным Следкома, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.
"Обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен", - уточняет РИА Новости.
До этого Следком РФ просил арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе".
Басманный суд Москвы, а именно судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, в закрытом режиме рассматривали ходатайства.
Отмечается, что все процессы начались примерно одновременно. Подсудимых завели в аквариумы, где выяснили их анкетные данные.
Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек. Всем предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненное лишение свободы.
16:37Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ