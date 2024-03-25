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Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" –Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. Все они будут содержаться под стражей до 22 мая, передаёт РИА Новости

2024-03-25T19:13

2024-03-25T19:13

2024-03-25T19:17

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Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным Следкома, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.До этого Следком РФ просил арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе". Басманный суд Москвы, а именно судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, в закрытом режиме рассматривали ходатайства. Отмечается, что все процессы начались примерно одновременно. Подсудимых завели в аквариумы, где выяснили их анкетные данные.Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек. Всем предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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