Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
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Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" –Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. Все они будут содержаться под стражей до 22 мая, передаёт РИА Новости
2024-03-25T19:13
2024-03-25T19:17
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Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным Следкома, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.До этого Следком РФ просил арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе". Басманный суд Москвы, а именно судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, в закрытом режиме рассматривали ходатайства. Отмечается, что все процессы начались примерно одновременно. Подсудимых завели в аквариумы, где выяснили их анкетные данные.Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек. Всем предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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новости, москва, россия, таджикистан, теракт, суд
Новости, Москва, Россия, Таджикистан, теракт, Суд

Суд арестовал ещё нескольких фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

19:13 25.03.2024 (обновлено: 19:17 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" –Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых. Все они будут содержаться под стражей до 22 мая, передаёт РИА Новости
Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным Следкома, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.
"Обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен", - уточняет РИА Новости.
До этого Следком РФ просил арестовать новых фигурантов по делу о теракте в "Крокусе".
Басманный суд Москвы, а именно судьи Елена Ленская и Тимух Вахрамеев, которые выдали в воскресенье санкции на арест первых четверых обвиняемых, в закрытом режиме рассматривали ходатайства.
Отмечается, что все процессы начались примерно одновременно. Подсудимых завели в аквариумы, где выяснили их анкетные данные.
Напомним, четверо граждан Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов совершили вооружённое нападение на зрителей концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле". В результате огнестрельных ранений и пожара, который устроили мигранты, погибло 137 человек. Всем предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Им грозит пожизненное лишение свободы.
16:37
Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырьРоссийское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ
 
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