Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240327/1054155984.html
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Известный актёр Стивен Сигал лично приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, чтобы поддержать пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе". Он пожелал им выздоровления, а также поблагодарил врачей за работу, передаёт РИА Новости
2024-03-27T23:04
2024-03-27T23:04
новости
россия
теракт
пострадавшие
актер
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040193474_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b80cddf301f6500089a8a254fffa9fe2.jpg
Сигал выразил мнение, что теракт, произошедший 22 марта – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. "Я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", — сказал актёр. По словам гендиректора медцентра, академика РАН Олега Карпова, в первые же часы после теракта огромное количество персонала учреждения не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места. Вместе с тем, для помощи пострадавшим в федеральных клиниках были оперативно развернуты специальные койки, выделены операционные. "Разделяя скорбь и горе, сегодня мы занимаемся теми, кто пострадал. К нам поступило четыре пациента в сложном состоянии, один пациент с огнестрельным ранением живота, правого плеча, крестца и левого бедра. И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", — цитирует пресс-служба слова Карпова. Ранее в центре Медицины катастроф сообщали, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 360 человек, в их числе 11 детей. Всего госпитализированы были 92 пострадавших, выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.По последним данным, в результате вооружённого нападения в "Крокусе" всего погибло 143 человека.
https://ukraina.ru/20240327/1054116378.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040193474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cc6f6d46ce65703b9ae6a668d8a316d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, теракт, пострадавшие, актер, терроризм
Новости, Россия, теракт, пострадавшие, актер, терроризм

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"

23:04 27.03.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтивен Сигал
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Известный актёр Стивен Сигал лично приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, чтобы поддержать пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе". Он пожелал им выздоровления, а также поблагодарил врачей за работу, передаёт РИА Новости
Сигал выразил мнение, что теракт, произошедший 22 марта – ужасная трагедия, которая не должна была произойти.
"Я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", — сказал актёр.
По словам гендиректора медцентра, академика РАН Олега Карпова, в первые же часы после теракта огромное количество персонала учреждения не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места.
Вместе с тем, для помощи пострадавшим в федеральных клиниках были оперативно развернуты специальные койки, выделены операционные.
"Разделяя скорбь и горе, сегодня мы занимаемся теми, кто пострадал. К нам поступило четыре пациента в сложном состоянии, один пациент с огнестрельным ранением живота, правого плеча, крестца и левого бедра. И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", — цитирует пресс-служба слова Карпова.
Ранее в центре Медицины катастроф сообщали, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 360 человек, в их числе 11 детей. Всего госпитализированы были 92 пострадавших, выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.
По последним данным, в результате вооружённого нападения в "Крокусе" всего погибло 143 человека.
Анонс
13:05
"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк"Мультимедийная конференция
 
НовостиРоссиятерактпострадавшиеактертерроризм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:27Путин посетил центр боевого применения лётного состава
23:04Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
22:48Захарова предупредила Дурова об опасности в связи заявлениями Буданова* о Telegram
22:26На подлёте к Белгороду сбито 16 воздушных целей – Гладков
22:09Песков о версии теракта в "Крокусе": США намеренно переключают внимание
21:46Сколько Украина протянет без энергетики и когда Россия устроит критическую фазу для ВСУ – Кошкин
21:41Минобороны Украины раскрыло некоторые пункты нового законопроекта об усилении мобилизации
21:20Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
21:00МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
20:44Стало известно когда Рада завершит работу над правками к закону об усилении мобилизации
20:24Telegram на Украине признали угрозой национальной безопасности
19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
19:52Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно
19:29Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
19:07В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
18:45Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
18:28СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
18:01"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена
18:00Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
Лента новостейМолния