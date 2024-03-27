https://ukraina.ru/20240327/1054155984.html

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"

Известный актёр Стивен Сигал лично приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, чтобы поддержать пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе". Он пожелал им выздоровления, а также поблагодарил врачей за работу, передаёт РИА Новости

2024-03-27T23:04

2024-03-27T23:04

2024-03-27T23:04

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Сигал выразил мнение, что теракт, произошедший 22 марта – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. "Я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", — сказал актёр. По словам гендиректора медцентра, академика РАН Олега Карпова, в первые же часы после теракта огромное количество персонала учреждения не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места. Вместе с тем, для помощи пострадавшим в федеральных клиниках были оперативно развернуты специальные койки, выделены операционные. "Разделяя скорбь и горе, сегодня мы занимаемся теми, кто пострадал. К нам поступило четыре пациента в сложном состоянии, один пациент с огнестрельным ранением живота, правого плеча, крестца и левого бедра. И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", — цитирует пресс-служба слова Карпова. Ранее в центре Медицины катастроф сообщали, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 360 человек, в их числе 11 детей. Всего госпитализированы были 92 пострадавших, выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.По последним данным, в результате вооружённого нападения в "Крокусе" всего погибло 143 человека.

https://ukraina.ru/20240327/1054116378.html

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новости, россия, теракт, пострадавшие, актер, терроризм