https://ukraina.ru/20240327/1054155984.html
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Известный актёр Стивен Сигал лично приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, чтобы поддержать пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе". Он пожелал им выздоровления, а также поблагодарил врачей за работу, передаёт РИА Новости
2024-03-27T23:04
2024-03-27T23:04
2024-03-27T23:04
новости
россия
теракт
пострадавшие
актер
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040193474_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_b80cddf301f6500089a8a254fffa9fe2.jpg
Сигал выразил мнение, что теракт, произошедший 22 марта – ужасная трагедия, которая не должна была произойти. "Я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", — сказал актёр. По словам гендиректора медцентра, академика РАН Олега Карпова, в первые же часы после теракта огромное количество персонала учреждения не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места. Вместе с тем, для помощи пострадавшим в федеральных клиниках были оперативно развернуты специальные койки, выделены операционные. "Разделяя скорбь и горе, сегодня мы занимаемся теми, кто пострадал. К нам поступило четыре пациента в сложном состоянии, один пациент с огнестрельным ранением живота, правого плеча, крестца и левого бедра. И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", — цитирует пресс-служба слова Карпова. Ранее в центре Медицины катастроф сообщали, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 360 человек, в их числе 11 детей. Всего госпитализированы были 92 пострадавших, выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.По последним данным, в результате вооружённого нападения в "Крокусе" всего погибло 143 человека.
https://ukraina.ru/20240327/1054116378.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040193474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cc6f6d46ce65703b9ae6a668d8a316d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, теракт, пострадавшие, актер, терроризм
Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в "Крокусе"
Известный актёр Стивен Сигал лично приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России, чтобы поддержать пострадавших при теракте в подмосковном "Крокусе". Он пожелал им выздоровления, а также поблагодарил врачей за работу, передаёт РИА Новости
Сигал выразил мнение, что теракт
, произошедший 22 марта – ужасная трагедия, которая не должна была произойти.
"Я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их", — сказал актёр.
По словам гендиректора медцентра, академика РАН Олега Карпова, в первые же часы после теракта огромное количество персонала учреждения не по вызову, а инициативно прибыло на свои рабочие места.
Вместе с тем, для помощи пострадавшим в федеральных клиниках были оперативно развернуты специальные койки, выделены операционные.
"Разделяя скорбь и горе, сегодня мы занимаемся теми, кто пострадал. К нам поступило четыре пациента в сложном состоянии, один пациент с огнестрельным ранением живота, правого плеча, крестца и левого бедра. И с первых минут на передовой, как уже заведено, мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов", — цитирует пресс-служба слова Карпова.
Ранее в центре Медицины катастроф сообщали, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" возросло до 360 человек, в их числе 11 детей. Всего госпитализированы были 92 пострадавших, выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.
По последним данным, в результате вооружённого нападения в "Крокусе" всего погибло
143 человека.