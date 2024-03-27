https://ukraina.ru/20240327/1054153894.html
МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
Обновлённый список жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" содержит имена 143 человек. Данные опубликовало 27 марта МЧС России на своём сайте
2024-03-27T21:00
2024-03-27T21:00
2024-03-27T21:00
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Отмечается, что он будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований. Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек. В среду, 27 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко информировал, что в больнице скончался один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии. В этот же день в Следственном комитете заявили, что уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.Отметим, что во время того, как МЧС публикует обновлённый список жертв теракта, группа "Пикник", концерт которой должен был состояться в подмосковном "Крокус Сити Холле", выступает в Санкт-Петербурге. Все места в Большом концертном зале "Октябрьский" на почти четыре тысячи человек распроданы. Все собранные средства от продажи билетов музыканты пообещали направить раненым и семьям погибших в результате теракта.
https://ukraina.ru/20240327/1054145680.html
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новости, россия, мчс, следственный комитет, теракт, жертвы, крокус сити
Новости, Россия, МЧС, Следственный комитет, теракт, жертвы, Крокус Сити
МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"
Обновлённый список жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" содержит имена 143 человек. Данные опубликовало 27 марта МЧС России на своём сайте
"Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20:15 (по данным Минздрава России)", — сказано в сообщении.
Отмечается, что он будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек.
В среду, 27 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко информировал, что в больнице скончался один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии. В этот же день в Следственном комитете заявили, что уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.
Отметим, что во время того, как МЧС публикует обновлённый список жертв теракта, группа "Пикник", концерт которой должен был состояться в подмосковном "Крокус Сити Холле", выступает в Санкт-Петербурге. Все места в Большом концертном зале "Октябрьский" на почти четыре тысячи человек распроданы. Все собранные средства от продажи билетов музыканты пообещали направить раненым и семьям погибших в результате теракта.