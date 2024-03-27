https://ukraina.ru/20240327/1054153894.html

МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру

МЧС опубликовало список из 143 погибших при теракте в "Крокусе"

Обновлённый список жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" содержит имена 143 человек. Данные опубликовало 27 марта МЧС России на своём сайте

2024-03-27T21:00

2024-03-27T21:00

2024-03-27T21:00

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россия

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жертвы

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Отмечается, что он будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований. Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что жертвами теракта, произошедшего 22 марта, стали 139 человек. В среду, 27 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко информировал, что в больнице скончался один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии. В этот же день в Следственном комитете заявили, что уже удалось опознать тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.Отметим, что во время того, как МЧС публикует обновлённый список жертв теракта, группа "Пикник", концерт которой должен был состояться в подмосковном "Крокус Сити Холле", выступает в Санкт-Петербурге. Все места в Большом концертном зале "Октябрьский" на почти четыре тысячи человек распроданы. Все собранные средства от продажи билетов музыканты пообещали направить раненым и семьям погибших в результате теракта.

https://ukraina.ru/20240327/1054145680.html

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новости, россия, мчс, следственный комитет, теракт, жертвы, крокус сити