Трагедия в "Крокусе". Был ли заказчик у Герострата?
Удивляюсь. Уже вторую неделю на главных тв-каналах идет спор о том, кто был истинным заказчиком трагедии в "Крокусе". Американские кукловоды или коварные бриты?
Эх, забыта видимо бессмертная формула Ежи Леца: "В действительности всё не так, как на самом деле".
Наверное, поэтому многим кажется, что на самом деле у украинского режима были заказчики и наставники. Они, мол, и научили его и убивать, и следы заметать. Точнее, переводить на иных - подставных фигурантов.
И аналогии в подтверждение есть сильные. Леденящие душу и кровь. Как совпадение по датам с Хатынью, где фашисткие зондеркоманды поручали показательную казнь украинским полицаям.
А вот действительность противоречит тому, что вроде бы было на самом деле. Да, с Хатынью есть аналогия. Но частичная. И там, и в "Крокусе" не было террористов. То есть заблудших фанатиков, свято верящих в свои кровавые заблуждения.
Там и там были каратели, палачи, убийцы, слепо и бездумно выполнявшие приказ. То есть налицо в обоих случаях проявления не "терроризма", а "террора". Не групповой, а государственной жестокости.
А различие в том, что вроде бы явные командиры-заказчики зверства поменялись местами с карателями-исполнителями. И в этом страшная ирония действительности!
Теперь Пьеро командует Карабасом. Куклы подчинили себе кукловодов…
Спрашивается, как заказчика отличить от исполнителя? Очень просто. Заказчик всегда более мотивирован, а потому более духовит, изворотлив, изобретателен.
А самыми сильными мотивами всегда выступали только два глубинных чувства - любовь и ненависть.
О любви речь, конечно, не идет. Итак, ненависть. Мы сделали анализ основных пабликов в сетях различных стран по горячим следам трагедии.
В украинском сегменте больше комментов в поддержку убийц, чем во всех европейских и американских вместе взятых. Там не просто ненависть. Там лютая, дикая, пещерная ненависть ко всему русскому.
Конечно, это только один фактор, но и он дает основания утверждать, что не американскую сову натянули на украинский глобус. Скорее, украинский глобус с треском натянули на американскую сонную сову…
Мир как-то пропустил тот момент, когда хвост не просто стал вилять собакой, но и отдавать ей четкие беспрекословные команды.
Когда-то вице-президент Штатов позволял себе хамовато занять место спикера в украинской Верховной Раде. Сейчас спикер ВР может легко понукать вице-президентом Америки.
Когда-то украинские послы мечтали о минутной встрече "на ногах" с канцлером Германии. Сейчас они пренебрежительно и безнаказанно называют его "вареной колбасой".
Когда-то президенты Украины считали за честь коротко переговорить с лидером Франции. Готовы были за это удовольствие платить приличные деньги лоббистам. Сейчас Зеленский на своей мобиле насмешливо демонстрирует журналистом количество сброшенных звонков надоедливого Макроши.
Вчера, 12:59Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на УкраинуЛиния Запада в деле о трагедии в "Крокусе" достаточно определённая: с одной стороны, речь идёт о теракте, который надо осудить (у них свои "Крокусы" есть), с другой – надо вывести из-под удара Украину, чьи уши торчат за терактом уж очень явно
Когда-то гордые поляки могли устроить украинским дипломатам взбучку за одно некорректное слово. Сейчас украинская власть даже не извиняется за несколько поляков, убитых обломками своих ракет. Мда, короток путь из панов в холопы.
Еще можно вспомнить, как ведущим украинским экспертам власть запретила участвовать в американской конференции. В американской! А раньше приглашение аналитика в Новый Свет было аналогично билету в новый мир.
И американский президент вдруг начал, по мнению журналистов, говорить на чистой "мове". Не в смысле формального языка, а в плане эмоциональной кальки - поток оскорблений и истеричной ненависти…
Короче, в действительности логика событий совсем другая, чем на самом деле. Это в старых балладах американцы могли бы поручить украинцам взорвать, скажем, "Северный поток". Сейчас легче без фальши пропеть сюжет о том, как украинская власть снисходительно доверяет это американцам. Или немцам…
И в "Крокусе" по логике действительности заказчиком был украинский режим. А амерам и бритам он мог лишь поручить "мелочевку" - подбор и вербовку исполнителей, организацию и логистику массового убийства, медийную кампанию прикрытия и пр.
Лагерную зону, если верить тюремному эпосу, "держит" не самый сильный или богатый зека. Сильные там идут в "торпеды". А богатые - в "терпилы". А "держит" - самый неистовый, дерзкий, безоглядный, отмороженный... Тот, кто за подобные качества "в законе".
Украинский режим не просто враг России. Он враг "в законе". Он больше других ее ненавидит. Другие страны могут с ней как-то сосуществовать, а вон он ─ категорически нет. И он умеет талантливо убеждать других, что без него и они обречены…
Возможно, московские телевизионные эксперты, выросшие почти поголовно из "американистов", не согласятся на подобную центровую роль бывших геополитических хуторян. Куда тогда податься с многолетним опытом теребения демократического и республиканского закулисья бывшего гегемона? Об этом и куча диссертаций написано.
25 марта, 17:36Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в ПодмосковьеВ отличие от лидеров других стран, Зеленский не выразил соболезнования россиянам в связи с трагедией в Подмосковье. Вместо этого он назвал их рабами, готовыми умирать ради политических амбиций своего руководства.
Но действительность… Она нашептывает, что не президентские выборы в Штатах изменят ситуацию на Украине. Скорее, эта ситуация в "незалежной" определит ход американских выборов. Штаты не заметили, как стали марионеткой Украины, считая до сих пор ее правящий режим своим марионеточным…
Помню, как некогда чеченский режим того времени убедил саудитов, что победа России ─ конец цивилизации всех "правоверных".
Украинский режим смог убедить коллективный Запад, что именно он ─ его последний оплот.
Тогда чеченские экстремисты, или "шайтаны", как их называет нынешний глава ЧР, фактически помяли под себя значительную часть мощнейших и богатейших арабских монархий.
Сейчас украинские наци подмяли под себя влиятельные и состоятельные западные страны. Возможно, несколько утрирую, но лишь для напоминания очевидных вещей...
В Чечне разгром бандформирований привел к неожиданно быстрому отрезвлению и своего населения, и попавших под их гипноз могущественных шейхов.
И только слом бандеровского режима сможет развеять наваждение западного мира. Наваждения о том, что двум мирам нет места на одной земле.
Нет, он не проникнется дружбой и симпатией к миру русскому. Но градус ненависти наверняка упадет на порядки.
Вот чтобы отдалить этот неизбежный процесс, киевская камарилья, очевидно, и заказала "Крокус"…
В общем, когда начинают в очередной раз искать заказчика жуткой трагедии, я вспоминаю вандала Герострата. Ему что, нужен был "заказчик"?