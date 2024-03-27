Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"

"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России

Трагедия, произошедшая 22 марта в “Крокусе” заставит пересмотреть силовую политику, принципы внутренней безопасности, сотрудничества, а также взаимодействия между собой спецслужб и силовых структур разных стран, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру