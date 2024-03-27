Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
21:20 27.03.2024 (обновлено: 21:21 27.03.2024)
Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова высказалась о трагедии, заявив, что ей очень больно из-за гибели людей, убитых её родственником. Она также выразила соболезнования россиянам
"Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею", - сказала она РИА Новости.
По данным источника, Фаридун Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар, находящегося в 50 километрах от Душанбе. Полгода назад он уехал на заработки в Москву, а до этого работал пекарем.
По сообщению турецких СМИ, 20 февраля Шамсиддин прилетел в Стамбул самолётом из Москвы, где заселился в гостиницу, в которой позже проживал и другой террорист, совершивший нападение на безоружных людей в Подмосковье.
По последним данным МЧС РФ, в теракте в "Крокусе" погибли 143 человека. В ведомстве также отмечают, что список жертв будет корректироваться в соответствии с судебно-медицинскими исследованиями.
06:37"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России Трагедия, произошедшая 22 марта в “Крокусе” заставит пересмотреть силовую политику, принципы внутренней безопасности, сотрудничества, а также взаимодействия между собой спецслужб и силовых структур разных стран, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру