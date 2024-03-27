Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
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Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе" - 27.03.2024 Украина.ру
Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"
Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова высказалась о трагедии, заявив, что ей очень больно из-за гибели людей, убитых её родственником. Она также выразила соболезнования россиянам
2024-03-27T21:20
2024-03-27T21:21
новости
россия
мчс
теракт
крокус сити
жертвы
терроризм
террорист
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"Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею", - сказала она РИА Новости. По данным источника, Фаридун Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар, находящегося в 50 километрах от Душанбе. Полгода назад он уехал на заработки в Москву, а до этого работал пекарем. По сообщению турецких СМИ, 20 февраля Шамсиддин прилетел в Стамбул самолётом из Москвы, где заселился в гостиницу, в которой позже проживал и другой террорист, совершивший нападение на безоружных людей в Подмосковье. По последним данным МЧС РФ, в теракте в "Крокусе" погибли 143 человека. В ведомстве также отмечают, что список жертв будет корректироваться в соответствии с судебно-медицинскими исследованиями.
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россия
крокус сити
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мчс, теракт, крокус сити, жертвы, терроризм, террорист
Новости, Россия, МЧС, теракт, Крокус Сити, жертвы, терроризм, террорист

Родственница одного из террористов прокомментировала трагедию в "Крокусе"

21:20 27.03.2024 (обновлено: 21:21 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДень общенационального траура в РФ
День общенационального траура в РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Супруга старшего брата обвиняемого в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" Фаридуна Шамсиддина Гульбахор Джонова высказалась о трагедии, заявив, что ей очень больно из-за гибели людей, убитых её родственником. Она также выразила соболезнования россиянам

"Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею", - сказала она РИА Новости.

По данным источника, Фаридун Шамсиддин родом из кишлака Лойоби города Гиссар, находящегося в 50 километрах от Душанбе. Полгода назад он уехал на заработки в Москву, а до этого работал пекарем.
По сообщению турецких СМИ, 20 февраля Шамсиддин прилетел в Стамбул самолётом из Москвы, где заселился в гостиницу, в которой позже проживал и другой террорист, совершивший нападение на безоружных людей в Подмосковье.
По последним данным МЧС РФ, в теракте в "Крокусе" погибли 143 человека. В ведомстве также отмечают, что список жертв будет корректироваться в соответствии с судебно-медицинскими исследованиями.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2024
06:37
"Это новый вызов миру": эксперт о том, как теракт в "Крокусе" повлиял на внутреннюю политику России Трагедия, произошедшая 22 марта в “Крокусе” заставит пересмотреть силовую политику, принципы внутренней безопасности, сотрудничества, а также взаимодействия между собой спецслужб и силовых структур разных стран, считает писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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