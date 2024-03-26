https://ukraina.ru/20240326/1054131284.html

Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула

Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула - 26.03.2024 Украина.ру

Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула

Шамсидин Фаридуни и Сайдакрам Раджабализода, которые были задержаны по делу о теракте в "Крокусе", ранее проживали в отелях в центральных районах Стамбула - Фатих или Шишли. Об этом сообщает турецкое издание Yetkinreport

2024-03-26T19:11

2024-03-26T19:11

2024-03-26T19:11

новости

стамбул

турция

теракт

крокус сити

терроризм

террорист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054125772_0:242:3018:1940_1920x0_80_0_0_dcddcdba50392e3e4f28aeabb7dc53fb.jpg

По информации, полученной журналистами от источников в службе безопасности Турции, Фаридуни приехал в Стамбул самолётом из Москвы 20 февраля, где днём позже зарегистрировался в отеле в районе Фатих. Позже он подтвердил своё местонахождение постом в сети с геолокацией “Аксарай Стамбул”. Гостиницу Фаридуни покинул 27 февраля, а 2 марта вернулся в Россию. Сайдакрам Раджабализода прибыл в Стамбул 5 января, где в тот же день зарегистрировался в отеле в Фатихе. Почти месяц спустя Фаридуни приехал и остановился в этой же гостинице. "Было установлено, что Раджабализода покинул отель в тот день, когда Фаридуни вошел в него. Позже, 2 марта, он также вернулся в Москву тем же самолётом, что и Фаридуни", – говорится в публикации. При этом, журналисты отмечают, что установить, что делали оба задержанных с 21 по 2 марта пока не получилось, однако, возможно такой информацией обладают службы безопасности страны.Существует вероятность, что террористы являются членами провинции Хорасан ИГИЛ*, которая состоит в основном из стран Центральной Азии. Вместе с тем, преступникам некоторое время удавалось беспрепятственно пересекать турецкую границу.*запрещённая в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20240326/1054113777.html

стамбул

турция

крокус сити

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, турция, теракт, крокус сити, терроризм, террорист