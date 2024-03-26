Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула - 26.03.2024 Украина.ру
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Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула
Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула - 26.03.2024 Украина.ру
Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула
Шамсидин Фаридуни и Сайдакрам Раджабализода, которые были задержаны по делу о теракте в "Крокусе", ранее проживали в отелях в центральных районах Стамбула - Фатих или Шишли. Об этом сообщает турецкое издание Yetkinreport
2024-03-26T19:11
2024-03-26T19:11
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стамбул
турция
теракт
крокус сити
терроризм
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По информации, полученной журналистами от источников в службе безопасности Турции, Фаридуни приехал в Стамбул самолётом из Москвы 20 февраля, где днём позже зарегистрировался в отеле в районе Фатих. Позже он подтвердил своё местонахождение постом в сети с геолокацией “Аксарай Стамбул”. Гостиницу Фаридуни покинул 27 февраля, а 2 марта вернулся в Россию. Сайдакрам Раджабализода прибыл в Стамбул 5 января, где в тот же день зарегистрировался в отеле в Фатихе.&nbsp;Почти месяц спустя Фаридуни приехал и остановился в этой же гостинице. "Было установлено, что Раджабализода покинул отель в тот день, когда Фаридуни вошел в него.&nbsp;Позже, 2 марта, он также вернулся в Москву тем же самолётом, что и Фаридуни", – говорится в публикации. При этом, журналисты отмечают, что установить, что делали оба задержанных с 21 по 2 марта пока не получилось, однако, возможно такой информацией обладают службы безопасности страны.Существует вероятность, что террористы являются членами провинции Хорасан ИГИЛ*, которая состоит в основном из стран Центральной Азии. Вместе с тем, преступникам некоторое время удавалось беспрепятственно пересекать турецкую границу.*запрещённая в России террористическая организация
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новости, стамбул, турция, теракт, крокус сити, терроризм, террорист
Новости, Стамбул, Турция, теракт, Крокус Сити, терроризм, террорист

Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула

19:11 26.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Шамсидин Фаридуни и Сайдакрам Раджабализода, которые были задержаны по делу о теракте в "Крокусе", ранее проживали в отелях в центральных районах Стамбула - Фатих или Шишли. Об этом сообщает турецкое издание Yetkinreport
По информации, полученной журналистами от источников в службе безопасности Турции, Фаридуни приехал в Стамбул самолётом из Москвы 20 февраля, где днём позже зарегистрировался в отеле в районе Фатих.
Позже он подтвердил своё местонахождение постом в сети с геолокацией “Аксарай Стамбул”. Гостиницу Фаридуни покинул 27 февраля, а 2 марта вернулся в Россию.
Сайдакрам Раджабализода прибыл в Стамбул 5 января, где в тот же день зарегистрировался в отеле в Фатихе. Почти месяц спустя Фаридуни приехал и остановился в этой же гостинице.

"Было установлено, что Раджабализода покинул отель в тот день, когда Фаридуни вошел в него. Позже, 2 марта, он также вернулся в Москву тем же самолётом, что и Фаридуни", – говорится в публикации.

При этом, журналисты отмечают, что установить, что делали оба задержанных с 21 по 2 марта пока не получилось, однако, возможно такой информацией обладают службы безопасности страны.
Существует вероятность, что террористы являются членами провинции Хорасан ИГИЛ*, которая состоит в основном из стран Центральной Азии. Вместе с тем, преступникам некоторое время удавалось беспрепятственно пересекать турецкую границу.
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