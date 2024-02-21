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Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев

Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев - 21.02.2024 Украина.ру

Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев

Украинский оппозиционер Виктор Медведчук 21 февраля рассказал о планах объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского при помощи движения "Другая Украина"

2024-02-21T14:53

2024-02-21T14:53

2024-02-21T14:53

виктор медведчук

украинцы

украина

новости

власть

движение

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Есть нацистская Украина, которая вместе с Западом и НАТО воюет против России, а есть другая Украина, несогласная с местными властями, считает Медведчук.По его словам, "эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит на Украине"."Задача общественного движения - объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев", - сказал Медведчук.Он также указал, что восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией."Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Россией и странами СНГ", - сказал он.По словам Медведчука, "необходимо восстановить реализацию нашего экспорта, необходимо нарастить производственные и промышленные мощности"."Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией. Потому что наша экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу", - отметил он.Также политик заявил, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма.В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ukraina.ru/20231124/1051305476.html

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виктор медведчук, украинцы, украина, новости, власть, движение