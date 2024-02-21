Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев - 21.02.2024 Украина.ру
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Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев
Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев - 21.02.2024 Украина.ру
Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев
Украинский оппозиционер Виктор Медведчук 21 февраля рассказал о планах объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского при помощи движения "Другая Украина"
2024-02-21T14:53
2024-02-21T14:53
виктор медведчук
украинцы
украина
новости
власть
движение
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Есть нацистская Украина, которая вместе с Западом и НАТО воюет против России, а есть другая Украина, несогласная с местными властями, считает Медведчук.По его словам, "эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит на Украине"."Задача общественного движения - объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев", - сказал Медведчук.Он также указал, что восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией."Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Россией и странами СНГ", - сказал он.По словам Медведчука, "необходимо восстановить реализацию нашего экспорта, необходимо нарастить производственные и промышленные мощности"."Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией. Потому что наша экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу", - отметил он.Также политик заявил, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма.В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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виктор медведчук, украинцы, украина, новости, власть, движение
Виктор Медведчук, украинцы, Украина, Новости, власть, движение

Медведчук предложил объединить несогласных с киевским режимом украинцев

14:53 21.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу В. Медведчука в Киеве
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинский оппозиционер Виктор Медведчук 21 февраля рассказал о планах объединить всех несогласных с преступным режимом Владимира Зеленского при помощи движения "Другая Украина"
Есть нацистская Украина, которая вместе с Западом и НАТО воюет против России, а есть другая Украина, несогласная с местными властями, считает Медведчук.

"Это те, которые остались там, на Украине, и не поддерживают власть. Это те, которые выехали в Россию - более семи миллионов. Это те, которые выехали в другие страны, это почти 18 миллионов человек", - объяснил политик.

По его словам, "эти люди покинули Украину, потому что они не согласны с тем, что происходит на Украине".
"Задача общественного движения - объединить этих людей, дать возможность представительства этих людей в вопросах, которые связаны с будущим украинцев, не с будущим Украины, а будущим украинцев", - сказал Медведчук.
Он также указал, что восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией.
"Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Россией и странами СНГ", - сказал он.
По словам Медведчука, "необходимо восстановить реализацию нашего экспорта, необходимо нарастить производственные и промышленные мощности".
"Но это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией. Потому что наша экономика как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу", - отметил он.
Также политик заявил, что хочет вернуться в Киев, когда в стране не будет нацизма.
В 2021 году украинские власти обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. В 2022 году его передали российской стороне в результате обмена пленными. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Заседание суда по делу В. Медведчука в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
24 ноября 2023, 10:52
Медведчук объяснил, из-за чего Украина потеряла государственностьВыбор западного вектора привел Украину к тому, что она потеряла государственность. Об этом заявил 24 ноября украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"
 
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