https://ukraina.ru/20240327/1054153240.html
Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии - 27.03.2024 Украина.ру
Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что идея об отправке солдат западных стран на Украину, озвученная публично президентом Франции Эммануэлем Макроном, не была хорошо подготовлена, потому как сегодня в НАТО к этому не готовы
2024-03-27T19:29
2024-03-27T19:29
2024-03-27T19:29
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"О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", – сказала она в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. Также Силиня напомнила то, что уже озвучивали ранее в США – Киев не просил отправить для участия в боевых действиях на стороне ВСУ военнослужащих НАТО. Следовательно, концентрироваться на том, чего Украина не просит не следует, заключила премьер-министр Латвии.Напомним, зимой президент Франции заверил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вместе с тем, он добавил, что подобного "исключать нельзя". В начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет красных линий" в вопросе помощи Украине. В России дали оценку заявлению Макрона, заявив, что таким способом французский лидер хочет "понравиться" руководству США. Тем временем в самом блоке НАТО сообщили о готовности к войне с Россией.
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новости, украина, латвия, франция, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Латвия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО
Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что идея об отправке солдат западных стран на Украину, озвученная публично президентом Франции Эммануэлем Макроном, не была хорошо подготовлена, потому как сегодня в НАТО к этому не готовы
"О войсках: не думаю, что эта инициатива была очень хорошо подготовлена, потому что дискуссия об этом ещё не назрела. Говоря об отправке войск: я думаю, мы в НАТО не готовы это сделать", – сказала она в ходе пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
Также Силиня напомнила то, что уже озвучивали ранее в США – Киев не просил отправить для участия в боевых действиях на стороне ВСУ военнослужащих НАТО. Следовательно, концентрироваться на том, чего Украина не просит не следует, заключила премьер-министр Латвии.
Напомним, зимой президент Франции заверил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вместе с тем, он добавил, что подобного "исключать нельзя". В начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет красных линий" в вопросе помощи Украине.
В России дали оценку заявлению Макрона, заявив,
что таким способом французский лидер хочет "понравиться" руководству США.
Тем временем в самом блоке НАТО сообщили
о готовности к войне с Россией.