Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину - 24.03.2024 Украина.ру
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Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину
Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину - 24.03.2024 Украина.ру
Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится "понравиться" руководству США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии
2024-03-24T13:00
2024-03-24T13:10
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"Сейчас, если брать Макрона и его настойчивость в том, что "не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину" – это уже не про "стратегическую автономию", а чтобы "понравиться" Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе", - отметил Лавров.Министр заявил, что нынешние руководители европейских стран не считают приоритетом национальные интересы собственных стран, подчиняя их "единому коллективному западному требованию".Кроме того, Лавров назвал ЕС "склочной организацией", где "на первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги".В феврале Макрон заверил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
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эммануэль макрон, сергей лавров, сша, новости, украина, войска, ес
Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, США, Новости, Украина, войска, ЕС

Хочет "понравиться" США: Лавров объяснил высказывания Макрона насчет отправки войск на Украину

13:00 24.03.2024 (обновлено: 13:10 24.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится "понравиться" руководству США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии
"Сейчас, если брать Макрона и его настойчивость в том, что "не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину" – это уже не про "стратегическую автономию", а чтобы "понравиться" Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе", - отметил Лавров.
Министр заявил, что нынешние руководители европейских стран не считают приоритетом национальные интересы собственных стран, подчиняя их "единому коллективному западному требованию".
"Европа полностью "легла" под США. Нет никакой самостоятельности. Все разговоры Макрона за последние несколько лет, а он периодически их "оживлял" в медийном пространстве о создании некой "стратегической автономии", – все это оказалось "пшиком"", - добавил глава МИД РФ.
Кроме того, Лавров назвал ЕС "склочной организацией", где "на первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги".
В феврале Макрон заверил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
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