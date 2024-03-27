https://ukraina.ru/20240327/1054147719.html
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников - 27.03.2024 Украина.ру
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборы и разведки поддержал предоставление брони от мобилизации для чиновников, сообщили журналисты "Украинских новостей"
2024-03-27T16:36
2024-03-27T16:36
2024-03-27T16:36
новости
украина
верховная рада
нацполиция
алексей гончаренко
мобилизация
призывники
призыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/41/1020144123_0:0:1982:1115_1920x0_80_0_0_50ca3aee5d24c24d896541bfd81e46e8.jpg
Комитет украинского парламента предложил предоставить бронь от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины определенным категориям граждан.Мобилизации, согласно предложениям, не подлежат: Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации.Украинские власти рассматривали возможность предоставления брони тем, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц. При этом средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей).Верховная Рады рассматривает новый законопроект об ужесточении мобилизации. В частности, планируют снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240327/1054146183.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102014/41/1020144123_0:0:1792:1344_1920x0_80_0_0_088045cf8cfb4cc3fcf904edd5232640.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, нацполиция, алексей гончаренко, мобилизация, призывники, призыв
Новости, Украина, Верховная Рада, Нацполиция, Алексей Гончаренко, мобилизация, призывники, призыв
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборы и разведки поддержал предоставление брони от мобилизации для чиновников, сообщили журналисты "Украинских новостей"