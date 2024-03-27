В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников - 27.03.2024 Украина.ру
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В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников - 27.03.2024 Украина.ру
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборы и разведки поддержал предоставление брони от мобилизации для чиновников, сообщили журналисты "Украинских новостей"
2024-03-27T16:36
2024-03-27T16:36
новости
украина
верховная рада
нацполиция
алексей гончаренко
мобилизация
призывники
призыв
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Комитет украинского парламента предложил предоставить бронь от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины определенным категориям граждан.Мобилизации, согласно предложениям, не подлежат: Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации.Украинские власти рассматривали возможность предоставления брони тем, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц. При этом средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей).Верховная Рады рассматривает новый законопроект об ужесточении мобилизации. В частности, планируют снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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новости, украина, верховная рада, нацполиция, алексей гончаренко, мобилизация, призывники, призыв
Новости, Украина, Верховная Рада, Нацполиция, Алексей Гончаренко, мобилизация, призывники, призыв

В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников

16:36 27.03.2024
 
© Національна поліція УкраїниНациональня полиция украины полицейские полицейский
Национальня полиция украины полицейские полицейский
© Національна поліція України
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборы и разведки поддержал предоставление брони от мобилизации для чиновников, сообщили журналисты "Украинских новостей"
Комитет украинского парламента предложил предоставить бронь от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины определенным категориям граждан.
Мобилизации, согласно предложениям, не подлежат:
  • работники критически важных предприятий,
  • работники органов государственной власти,
  • служащие Нацполиции и других ведомств,
  • работники судов и учреждения правосудия.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации.
Украинские власти рассматривали возможность предоставления брони тем, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц. При этом средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей).
Верховная Рады рассматривает новый законопроект об ужесточении мобилизации. В частности, планируют снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.
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