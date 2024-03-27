https://ukraina.ru/20240327/1054147719.html

В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников

В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников - 27.03.2024 Украина.ру

В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборы и разведки поддержал предоставление брони от мобилизации для чиновников, сообщили журналисты "Украинских новостей"

2024-03-27T16:36

2024-03-27T16:36

2024-03-27T16:36

новости

украина

верховная рада

нацполиция

алексей гончаренко

мобилизация

призывники

призыв

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Комитет украинского парламента предложил предоставить бронь от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины определенным категориям граждан.Мобилизации, согласно предложениям, не подлежат: Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации.Украинские власти рассматривали возможность предоставления брони тем, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц. При этом средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей).Верховная Рады рассматривает новый законопроект об ужесточении мобилизации. В частности, планируют снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240327/1054146183.html

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новости, украина, верховная рада, нацполиция, алексей гончаренко, мобилизация, призывники, призыв