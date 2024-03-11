https://ukraina.ru/20240311/1053818963.html

"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации

"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации - 11.03.2024 Украина.ру

"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации

Правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации. Об этом сообщил 11 марта депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2024-03-11T15:48

2024-03-11T15:48

2024-03-11T15:48

новости

украина

алексей гончаренко

верховная рада

кабинет министров

вооруженные силы украины

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051089602_0:135:1228:826_1920x0_80_0_0_f885e19f66cc68940bfe7179fcad18be.jpg.webp

Кабинет министров Украины предлагает предоставлять бронь от мобилизации в ВСУ ряду граждан:Возможность бронирования, сообщил Гончаренко*, получат те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц. Кроме этого, от мобилизации предлагают освободить налогоплательщиков, которые выплачивают более 6,3 тысяч гривен (15 тысяч рублей) в месяц и единый социальный внос (ЕСВ) более 7,7 тысяч гривен (более 18 тысяч рублей). Возможность получить бронь от мобилизации получат также работники сферы IT, а именно резиденты "Дия Сити" - при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тысяч гривен.Украинский депутат напомнил, что подобное решение уже выносили на обсуждение с Офисом президента около месяца назад. Тогда его отклонили из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен. Такой подход можно назвать социальным дарвинизмом, добавил он.Средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей), сообщал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев."То есть воевать будут бедные?", "Война для бедных", "По сути сословное деление", - написали украинцы в комментариях.* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240306/1053718680.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей гончаренко, верховная рада, кабинет министров, вооруженные силы украины, мобилизация