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"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации
"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации - 11.03.2024 Украина.ру
"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации
Правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации. Об этом сообщил 11 марта депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-03-11T15:48
2024-03-11T15:48
2024-03-11T15:48
новости
украина
алексей гончаренко
верховная рада
кабинет министров
вооруженные силы украины
мобилизация
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Кабинет министров Украины предлагает предоставлять бронь от мобилизации в ВСУ ряду граждан:Возможность бронирования, сообщил Гончаренко*, получат те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц. Кроме этого, от мобилизации предлагают освободить налогоплательщиков, которые выплачивают более 6,3 тысяч гривен (15 тысяч рублей) в месяц и единый социальный внос (ЕСВ) более 7,7 тысяч гривен (более 18 тысяч рублей). Возможность получить бронь от мобилизации получат также работники сферы IT, а именно резиденты "Дия Сити" - при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тысяч гривен.Украинский депутат напомнил, что подобное решение уже выносили на обсуждение с Офисом президента около месяца назад. Тогда его отклонили из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен. Такой подход можно назвать социальным дарвинизмом, добавил он.Средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей), сообщал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев."То есть воевать будут бедные?", "Война для бедных", "По сути сословное деление", - написали украинцы в комментариях.* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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новости, украина, алексей гончаренко, верховная рада, кабинет министров, вооруженные силы украины, мобилизация
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Кабинет министров, Вооруженные силы Украины, мобилизация
"Война для бедных": Кабмин Украины планирует освободить богачей и чиновников от мобилизации
Правительство Украины планирует связать уровень зарплаты с получением брони от мобилизации. Об этом сообщил 11 марта депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
Кабинет министров Украины предлагает предоставлять бронь от мобилизации в ВСУ ряду граждан:
—чиновников категории А,
—работников предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса,
—поставщиков для ВСУ,
—сотрудники полиции,
—работники предприятий топливно-энергетического комплекса и операторы связи.
Возможность бронирования, сообщил Гончаренко*, получат те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен (83 тысячи рублей) в месяц.
Кроме этого, от мобилизации предлагают освободить налогоплательщиков, которые выплачивают более 6,3 тысяч гривен (15 тысяч рублей) в месяц и единый социальный внос (ЕСВ) более 7,7 тысяч гривен (более 18 тысяч рублей).
Возможность получить бронь от мобилизации получат также работники сферы IT, а именно резиденты "Дия Сити" - при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тысяч гривен.
"По этой логике: чиновники и богачи не должны рисковать жизнью", - написал Гончаренко*.
Украинский депутат напомнил, что подобное решение уже выносили на обсуждение с Офисом президента около месяца назад. Тогда его отклонили из-за критики нормы о зарплате от 35 тысяч гривен. Такой подход можно назвать социальным дарвинизмом, добавил он.
Средняя зарплата на Украине в 2023 году составила около 16 тысяч гривен (40 тысяч рублей), сообщал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"То есть воевать будут бедные?", "Война для бедных", "По сути сословное деление", - написали украинцы в комментариях.
* Включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов