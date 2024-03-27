https://ukraina.ru/20240327/1054135673.html

Польша всё больше становится Украиной. В стране прошли обыски у депутатов от оппозиции

Польша всё больше становится Украиной. В стране прошли обыски у депутатов от оппозиции - 27.03.2024 Украина.ру

Польша всё больше становится Украиной. В стране прошли обыски у депутатов от оппозиции

В Польше прошли обыски у четырёх депутатов Сейма от оппозиции. Также задержаны три бывших чиновника и католический священник. Всё это произошло накануне местных выборов, которые состоятся 7 апреля

2024-03-27T05:57

2024-03-27T05:57

2024-03-27T08:03

эксклюзив

польша

украина

варшава

туск

василий боднар

алексей островский

сейм

министерство юстиции

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101806/08/1018060817_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_13bd5fabfb34be52a52fee124c9a7c16.jpg

Ситуация в Польше, где 7 апреля пройдёт первый тур местных выборов, становится всё более напряжённой. Несколько месяцев кряду основное внимание общества и политикума было сосредоточено на акциях протеста польских фермеров, и попытками их использования со стороны как правящей коалиции, так и оппозиции. Однако меньше чем за две недели до дня голосования власти решили применить в борьбе с политическими оппонентами тяжёлую артиллерию – спецслужбы.С утра во вторник, 26 марта, сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) провели обыски у четырёх депутатов Сейма (нижней палаты парламента) Польши, входящих в оппозиционную фракцию "Право и Справедливость" ("ПиС"). Их коллеги из Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) обыскали монастырь католической Конгрегации "Священники Святого Сердца Иисуса" и задержали священнослужителя Михала Ольшевского, главу благотворительной организации Profeto.Также были задержаны три бывших высокопоставленных чиновника Министерства юстиции Польши, имевших отношение к государственному Фонду Справедливости. Он предназначен для оказания помощи людям, пострадавшим от преступлений. Организация Profeto в 2020 году выиграла в этом фонде тендер на сумму в 98 миллионов злотых (около 25 миллионов долларов) на создание в Варшаве центра "Архипелаг" – убежища для тех, кто подвергался насилию в семьях, государственных учреждениях или со стороны священников.При власти "ПиС" Profeto получила чуть более 66 миллионов злотых, однако нынешняя леволиберальная коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском в декабре 2023 года выплаты приостановила. А в начале февраля 2024-го Минюст Польши объявил, что организация отца Ольшевского "не имеет опыта" для создания подобных убежищ, и денег больше не получит. Теперь же Национальная прокуратура обвинила как Profeto, так и экс-чиновников Минюста в злоупотреблении средствами Фонда Справедливости.Но главной целью расследования стал бывший министр юстиции и генеральный прокурор (в Польше это один человек), ныне депутат Сейма Збигнев Зёбро, а также трое его коллег по фракции "ПиС" – Михал Вось, Дариуш Матецкий и Марчин Романовский. Все четверо входят в партию "Суверенная Польша", которую возглавляет Зёбро, и которая является младшим коалиционным партнёром партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского.По сообщению портала wPolityce.pl, к дому Збигнева Зёбро в 6 часов утра 26 марта подъехало более десятка автомобилей АВБ, в которых было несколько десятков вооружённых сотрудников. Они заклеили камеры видеонаблюдения, снесли часть ограждения дома, вырезали дверь и выбили несколько окон. "Обыску подвергся не только кабинет Зёбро, но и личная мебель его жены. Акция напоминала задержание тяжеловооруженной преступной группировки", – рассказал информатор портала. При этом спецслужбисты прекрасно знали, что хозяев нет дома, – Збигнев Зёбро, который последние месяцы борется с раком пищевода, находился в другом городе на обследовании.Депутат Европарламента от "Суверенной Польши" Патрик Яки написал во вторник утром на платформе X*, что "по приказу неопрокуроров Туска и Боднара" спецслужбы "ворвались в дом" бывшего министра юстиции Збигнева Зёбро. "Они разбили окна и уничтожали дом. Всё в его отсутствие в связи с лечением от рака. Его отсутствие было легко определить. Попытки связаться с ним не было, ведь их бы впустили, и номер телефона был известен. Всё это было преднамеренно. Гангстерские действия", – отметил политик.Журналисты портала Niezależna.pl связались с бывшим министром юстиции и генеральным прокурором Польши, который заявил им, что никто не препятствовал деятельности прокуратуры. Зёбро подчеркнул, что никаких попыток связаться с ним в связи с планами обыска в его доме не было."Следственные действия также прошли в доме тестя Зёбро. У детей министра Збигнева Зебро отобрали телефоны и iPad’ы", – возмутился депутат Сейма из "Суверенной Польши" Михал Вуйцик, добавив, что "так выглядит радостная Польша Туска". По его мнению, спецслужбы провели обыски именно сейчас, потому что хотят прикрыть "бездарные 100 дней правления Дональда Туска".Обыски у трёх других депутатов из "Суверенной Польши" не имели признаков акции устрашения. Михал Вось, Дариуш Матецкий и Марчин Романовский ситуацию не комментировали, публичные заявления сделал лишь адвокат последнего – Бартош Левандовский. По его словам, депутат Романовский как бывший замминистра юстиции, а ныне член парламентской комиссии по вопросам национальной обороны, владел различной конфиденциальной информацией, которая не относится к делу и не должна попасть в руки спецслужб."Это касается и вопросов, составляющих парламентскую тайну и иную тайну, находящуюся под правовой охраной. Следует также помнить, что депутат обладает неприкосновенностью, и в свете заключений Аналитического управления Сейма от 2014 года, подобный обыск абсолютно неприемлем", – заявил адвокат.В Национальной прокуратуре Польши, естественно, никаких проблем не видят. В пресс-релизе ведомства говорится, что в течение нескольких недель расследования прокуроры получили обширные доказательства, включая документацию и показания свидетелей, и дело в общей сложности насчитывает 99 томов."Собранные на данный момент доказательства показывают, что это очень серьезное уголовное дело. По делу возникла необходимость получения дополнительных доказательств, которые невозможно получить иначе, как путем обыска. Поэтому обыски помещений были проведены сегодня в нескольких десятках мест по всей Польше" – сказано в сообщении. При этом, по информации СМИ, обыски прошли во всех объектах недвижимости, хоть как-то связанных со Збигневом Зёбро.Официальный представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак фактически подтвердил заявления соратников Збигнева Зёбро о том, что у детей политика отобрали личные телефоны и планшеты. "Одной из целей данных следственных действий было получение документации, в том числе в электронной форме. Я не знаю точно, как это было. Однако представьте себя сотрудником АВБ или прокурором, который находит телефон или планшет – сложно оценить, принадлежит он ребенку или нет. У него есть распоряжение об изъятии", – заявил он на брифинге. При этом, по словам Новака, прокуратура считает, что депутатская неприкосновенность не распространяется и не защищает депутатские помещения. "Это иммунитет, закрепленный только за человеком" – отметил он.О другом мнении по этому поводу напомнил заместитель генерального прокурора Польши Михал Островский. "Обыск – процессуальное действие, которое может быть произведено в отношении кого угодно. Но любимец нынешнего правительства, профессор Марк Хмай утверждает, что в этой ситуации на депутата распространяется иммунитет. Помимо этого, применяется конституционный принцип пропорциональности. Соответствие сил и средств характеру события. Решение об обыске вынесла недавно незаконно назначенная прокурором Мажена Ковальская. Она незаконно пользуется званием прокурора Национальной прокуратуры",– написал Островский на платформе Х*.Стоит отметить, что в Национальной прокуратуре Польши сейчас царит двоевластие. Дело в том, что генеральный прокурор, он же министр юстиции Польши, Адам Боднар, не может назначить главу Национальной прокуратуры без согласия президента страны Анджея Дуды, а тот является открытым противником правительства Туска. Но Боднар назначил и. о. руководителя Национальной прокуратуры Яцека Билевича – хотя это вообще не предусмотрено законом, а в конце января вернул в Национальную прокуратуру несколько десятков прокуроров, в своё время уволенных или пониженных в должности Збигневом Зёбро. Среди них и упомянутая Мажена Ковальская, то есть у неё в отношении бывшего генпрокурора есть ещё и мотив личной мести."Проникновение спецслужб в дом бывшего министра юстиции, генерального прокурора, депутата Сейма Польши Збигнева Зёбро в его отсутствие – это уловка целиком в духе восточных сатрапий", – отметил Михал Островский. Он подчеркнул, что действиями 26 марта польские власти "перешли Рубикон".Но на самом деле этот переход произошёл более 10 лет назад, когда предыдущее правительство Дональда Туска полностью поддержало и государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, и его последствия. В 2015-м эту эстафету подхватили правительства ПиС, которые после начала СВО не просто закрывали глаза на всё, что творилось на Украине (причём обыски у оппозиционных депутатов парламента и задержания священнослужителей были далеко не самыми страшными злодеяниями киевского режима), но и открыто поддерживали происходящее. Теперь же бумеранг беззакония вернулся в Польшу, и хотя его жертвами стали лишь политики ПиС, однако леволибералы явно не останутся не наказанными, особенно учитывая уже начавшиеся трения в коалиции из трёх политических сил.Но пока Дональд Туск празднует важную для него накануне местных выборов в Польше победу. "Пусть право всегда означает право, а справедливость – справедливость" – написал он на платформе Х*, насмехаясь над оппонентами из партии "Право и Справедливость". В свою очередь, поддерживающий ПиС президент Института Ordo Iuris, адвокат Ежи Квасьневский не сомневается, что действия прокуратуры – это политически мотивированная акция для создания картины в медиа."Настоящая цель этих действий – создать коммуникационный и пиар-эффект и скрыть некоторые ошибки правительства, включая изменение общественной дискуссии на ближайшие дни. Надо также сказать, что с международной точки зрения это ещё один огромный удар по нашему имиджу как стабильной страны. Ведь по требованию правительства спецслужба в нарушение закона проводит обыски в квартирах оппозиционных парламентариев и членов предыдущего правительства. Этого не должно было случиться" – заявил Квасьневский в интервью порталу Do Rzeczy.Польские аналитики считают, что акция устрашения "Права и Справедливости" направлена на получение ныне правящей коалицией власти во всех шестнадцати воеводствах – регионах Польши. Согласно свежему опросу, ПиС пока занимает первое место в общенациональном рейтинге с 29,4%, однако леволибералов вместе более 46%: у "Гражданской коалиции" Дональда Туска – 27,4%, у "Третьего пути" спикера Сейма Шимона Головни – 10,5%, и у "Левых" – 8,4%. ПиС может рассчитывать на местные коалиции только с "Конфедерацией", рейтинг которой – 7,5%.Пока в региональном разрезе ПиС может получить большинство в четырёх воеводствах, и ещё в двух – совместно с "Конфедерацией" (все – на Юго-Востоке Польши). В остальных десяти воеводствах ничто не сможет помешать леволибералам взять ещё и региональную власть. Но, как показали обыски и задержания 26 марта, Дональд Туск явно идёт "ва-банк". А вот кем из героев старой польской комедии он окажется – банкиром или медвежатником – станет известно 7 апреля.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240326/1054133905.html

https://ukraina.ru/20240325/1054107174.html

польша

украина

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина, варшава, туск, василий боднар, алексей островский, сейм, министерство юстиции, европарламент