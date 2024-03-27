"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника
Теракт в "Крокус Сити Холле" усилил у российских бойцов злость к врагу и укрепил уверенность в том, что России нужна победа в виде безоговорочной капитуляции всех противников. Для этого должен сплотиться весь российский народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Безусловно, армии РФ надо завершить СВО победой. А для этого нужно сплотиться всему российскому народу. Общая скорбь объединила жителей страны, рассказал эксперт.
Но всегда есть время чтобы хоронить погибших, а есть время чтобы выигрывать войну. Для соболезнования будет время после окончания СВО. Это надо понимать всем, кто находится в тылу, добавил волонтер.
"Когда произошел этот теракт [в комплексе "Крокус Сити Холл"], я был в ЛНР и общался с бойцами и командирами. У них не было соболезнования. У них было усиление злости к врагу и еще большая уверенность в том, что нам нужна победа в виде безоговорочной капитуляции всех наших противников", - отметил Алехин.
Понятно, что попытки терактов будут еще. Потому что Россия действительно воюет с "террористическим государством", подчеркнул специалист. "Это уже не первый теракт Украины, но это первый масштабный теракт", подобные атаки будут продолжаться вплоть до победы России, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
25 марта, 18:28Армен Гаспарян: Как только ВСУ заменят негры и арабы из Франции, Россия поступит с ними по девизу ХрущеваУкраина как государство может существовать до тех пор, пока идет СВО. В этом формате киевскому режиму не нужно переживать насчет экономики и социальной сферы. И если США и Россия сумеют договориться по этому вопросу, то его ждет крах, считает радиоведущий, историк и публицист Армен Гаспарян