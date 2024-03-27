https://ukraina.ru/20240327/1054113344.html

"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника

"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника - 27.03.2024 Украина.ру

"Еще будут попытки терактов": Роман Алехин о том, почему СВО должна закончиться капитуляцией противника

Теракт в "Крокус Сити Холле" усилил у российских бойцов злость к врагу и укрепил уверенность в том, что России нужна победа в виде безоговорочной капитуляции всех противников. Для этого должен сплотиться весь российский народ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T05:00

2024-03-27T05:00

2024-03-27T05:00

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Безусловно, армии РФ надо завершить СВО победой. А для этого нужно сплотиться всему российскому народу. Общая скорбь объединила жителей страны, рассказал эксперт.Но всегда есть время чтобы хоронить погибших, а есть время чтобы выигрывать войну. Для соболезнования будет время после окончания СВО. Это надо понимать всем, кто находится в тылу, добавил волонтер.Понятно, что попытки терактов будут еще. Потому что Россия действительно воюет с "террористическим государством", подчеркнул специалист. "Это уже не первый теракт Украины, но это первый масштабный теракт", подобные атаки будут продолжаться вплоть до победы России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240325/1054096376.html

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новости, россия, лнр, украина, теракт, война, сво, противник, капитуляция