https://ukraina.ru/20240326/1054132527.html
Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком" - 26.03.2024 Украина.ру
Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
Больше всего звонков от мошенников поступает жителям России из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике
2024-03-26T20:46
2024-03-26T20:46
2024-03-26T20:46
новости
днепропетровск
украина
госдума
россия
сво
мошенники
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"Основной объём мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", – приводит его слова РИА Новости. Россияне должны относиться к таким звонкам ответственно, как к одному из проявлений "той войны, которая идёт" сегодня, призвал Осеевский. Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", россиян стали чаще склонять к совершению диверсий в стране. Украина.ру также писала о том, как украинские колл-центры пытались помешать проведению президентских выборов в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепропетровск, украина, госдума, россия, сво, мошенники
Новости, Днепропетровск, Украина, Госдума, Россия, СВО, мошенники
Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
Больше всего звонков от мошенников поступает жителям России из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике
"Основной объём мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", – приводит его слова РИА Новости.
Россияне должны относиться к таким звонкам ответственно, как к одному из проявлений "той войны, которая идёт" сегодня, призвал Осеевский.
Ранее сообщалось,
что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", россиян стали чаще склонять к совершению диверсий в стране. Украина.ру также писала о том, как украинские колл-центры пытались
помешать проведению президентских выборов в РФ.