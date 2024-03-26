https://ukraina.ru/20240326/1054132527.html

Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"

Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком" - 26.03.2024 Украина.ру

Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"

Больше всего звонков от мошенников поступает жителям России из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике

2024-03-26T20:46

2024-03-26T20:46

2024-03-26T20:46

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"Основной объём мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", – приводит его слова РИА Новости. Россияне должны относиться к таким звонкам ответственно, как к одному из проявлений "той войны, которая идёт" сегодня, призвал Осеевский. Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", россиян стали чаще склонять к совершению диверсий в стране. Украина.ру также писала о том, как украинские колл-центры пытались помешать проведению президентских выборов в РФ.

https://ukraina.ru/20230808/1048554045.html

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новости, днепропетровск, украина, госдума, россия, сво, мошенники