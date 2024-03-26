Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком" - 26.03.2024 Украина.ру
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Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком" - 26.03.2024 Украина.ру
Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
Больше всего звонков от мошенников поступает жителям России из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике
2024-03-26T20:46
2024-03-26T20:46
новости
днепропетровск
украина
госдума
россия
сво
мошенники
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"Основной объём мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", – приводит его слова РИА Новости. Россияне должны относиться к таким звонкам ответственно, как к одному из проявлений "той войны, которая идёт" сегодня, призвал Осеевский. Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", россиян стали чаще склонять к совершению диверсий в стране. Украина.ру также писала о том, как украинские колл-центры пытались помешать проведению президентских выборов в РФ.
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новости, днепропетровск, украина, госдума, россия, сво, мошенники
Новости, Днепропетровск, Украина, Госдума, Россия, СВО, мошенники

Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"

20:46 26.03.2024
 
телефонные мошенники
телефонные мошенники
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Больше всего звонков от мошенников поступает жителям России из украинского города Днепропетровск. Там организованы колл-центры, сотрудники которых общаются с потенциальными жертвами от имени представителей органов и других людей, сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике

"Основной объём мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", – приводит его слова РИА Новости.

Россияне должны относиться к таким звонкам ответственно, как к одному из проявлений "той войны, которая идёт" сегодня, призвал Осеевский.
Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", россиян стали чаще склонять к совершению диверсий в стране. Украина.ру также писала о том, как украинские колл-центры пытались помешать проведению президентских выборов в РФ.
75-летний юбилей поэта Иосифа Бродского - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа 2023, 11:35
Звонок из ада: телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение терактовМВД России раскрыло схемы работы злоумышленников и предупредило граждан не подаваться на их уловки
 
НовостиДнепропетровскУкраинаГосдумаРоссияСВОмошенники
 
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Заголовок открываемого материала
20:46Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
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