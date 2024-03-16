https://ukraina.ru/20240316/1053926328.html

Украинские колл-центры в операции СБУ против выборов. Итоги 16 марта на Украине

Украинские колл-центры в операции СБУ против выборов. Итоги 16 марта на Украине - 16.03.2024 Украина.ру

Украинские колл-центры в операции СБУ против выборов. Итоги 16 марта на Украине

Украинские спецслужбы продолжают попытки сорвать президентские выборы в России

2024-03-16T18:17

2024-03-16T18:17

2024-03-16T18:21

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Днём 16 марта Российские СМИ сообщили об очередных атаках на избирательные участки."Студентка кинула коктейль Молотова в избирательный участок в Свердловской области. Украинские кураторы обещали ей за это 150 тысяч рублей, но перевели только 2,5. По информации SHOT, 18-летняя девушка, которая учится на повара-кондитера в Асбестовском политехникуме, вчера пришла к школе №21 в Асбесте и метнула бутылку с зажигательной смесью в сторону входа. Начался пожар, который быстро потушили огнетушителем. Площадь составила всего около одного квадрата, эвакуации не потребовалось", - указывалось в телеграм-канале SHOT.Девушку задержали в тот же день – 15 марта."Студентка заявила, что ей за поджог участка обещали перевести 150 тыс., но скинули только 2,5 тыс. на составляющие для коктейля Молотова. Уже после того, как она кинула бутылку в школу, кураторы потребовали поджечь ещё один избирательный участок. Та отказалась и ни с чем пошла домой. Оттуда начинающего кондитера увезли в участок", - отмечалось в публикации.Кроме того, этот же телеграм-канал рассказал о другом происшествии."Мужчина, который пытался залить зелёнкой бюллетени в Екатеринбурге, заявил, что стал жертвой развода. Мошенники обещали ему помочь с погашением несуществующего кредита 47-летний Алексей К. вчера вечером купил зелёнку, разбавил её водой в полторашке и пришёл на участок в гимназии №47. В кабинке мужчина провёл подозрительно много времени — около 10 минут. Председатель УИК решил проверить избирателя. Подошёл и услышал, как он разговаривает по телефону и, судя по всему, в тот момент на другом конце мужчину уговаривали вылить зелёнку на урну. Бутылку у Алексея в итоге забрали и передали полицейским. На допросе, по данным SHOT, задержанный заявил, что "сотрудник ЦБ" и "следователь" позвонили ему и сообщили, что на него оформлен кредит на 300 тыс. Сначала его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда предложили помочь "в устранении нарушений" на избирательном участке. Кураторы заставили уральца купить телефон с камерой, чтобы снять процесс на видео. Сейчас задержанный в спецприёмнике", - сообщал канал.Также стало известно, что метнувшую коктейль Молотова в крыльцо школы №358 в Санкт-Петербурге девушку до 14 мая отправили под стражу.В отношении неё возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.Как сообщила объединённая пресс-служба судов по Санкт-Петербургу, девушка признала свою вину, однако просила отправить её под домашний арест.Кроме того, в общественной палате Республики Алтай сообщили о том, что пожилая женщина пыталась испортить бюллетени."В Штаб общественного наблюдения за выборами Республики Алтай от наблюдателя поступила информация, что 16.03.2024 в 15:35 (11.35 мск - ред.) на УИКе № 68 в селе Майма Майминского района произошла попытка провокации. Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в нее жидкость бриллиантового раствора, в народе называемая "зеленка", тем самым испортить бюллетени. Противоправные действия указанной гражданки были оперативно пресечены членами комиссии и сотрудником МЧС. Бюллетени не пострадали", - указывалось в сообщении.Полицейские проводят проверку.Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в гимназии №13 Екатеринбурга днём была предотвращена провокация: женщина попыталась пронести в помещение УИК 1550 зелёнку."Это произошло 16 марта в 13:30 на одном из участков. Ее личность сыщиками уже установлена. Это местная жительница, 1974 года рождения. Она доставлена в дежурную часть для разбирательства", - отметил Горелых.Как сообщил источник издания "Комсомольская правда", задержанной оказалась доцент Уральского федерального университета Эмилия Носова.Кроме того, 16 марта стали известны подробности со взрывом петарды на избирательном участке в Тобольске."По данным источников, 15 марта 22-летнему Дониержону позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники убедили студента медицинского колледжа, что его счёта в опасности — Дониержона уговорили взять несколько кредитов, после чего с помощью банковских терминалов он отправил мошенникам 1 880 000 рублей. Преступники сказали студенту, что он может вернуть деньги — но только если взорвёт петарду на избирательном участке. Парень пошёл в магазин фейерверков, купил петарду и отправился на участок, расположенный в гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне. Там Дониержон взорвал пиротехнику, причём неудачно — парень получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу, после чего был задержан. Уроженцу Таджикистана может грозить уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав", - сообщил телеграм-канал Baza.Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сравнила атаки на избикомы с поджогами военкоматов и диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры."Это делают из той же серии подонков, которые за 10 тысяч взрывают железнодорожные пути, взрывают людей, это та же серия подонков, готовых продать за кровавый грош все, что угодно, поэтому, коллеги, будьте бдительными", - призвала Памфилова.Русский писатель Александр Пелевин указал на количество случаев атак."Похоже, украинцы подключили к выборам вообще все свои ципсошные мощности, которые раньше отвечали за звонки из "Сбербанка" и "полиции". Теперь они отвечают за поджигателей и зеленкообливателей. И если этом действительно так, то это хорошо. Потому что если это реально все их мощности и украинец "гуляет на все", то не получилось даже не то что добиться массовости, а даже выйти за пределы статистической погрешности. Сколько там случаев, сотня или около того? Да даже если и больше сотни, это означает абсолютно микроскопический процент идиотов, которые способны повестись на подобную разводку. То есть, процент на уровне количества городских сумасшедших в отдельно взятом городе. Даже меньше", - отметил он.По его словам, "все одноразовые идиоты, способные повестись на украинские провокации и поднять себе с пола срок, получается, фиксируются и отправляются в места, не столь отдалённые"."А тут и медийное освещение подтягивается, которого явно было недостаточно. Теперь информирование общественности развернется на всю катушку. Буквально, "не вестись на украинские провокации" теперь будет чем-то вроде "мойте руки перед едой" или "не переходите на красный свет". Санитары леса, получается", - отметил он.А вот российский историк, научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, комментируя случай с доцентом УрФУ Носовой (при этом Дюков ссылался на сообщение BRIEF, где Носова называлась доктором наук и профессором), указал на пугающий аспект."Пугает, что доктор наук и профессор не обладает элементарными логическими навыками и не только разводится убогими украинским мошенниками, но еще и выполняет их распоряжения в надежде, что украденное вернут", - написал он в своём телеграм-канале.Другой российский историк – Егор Холмогоров – указал, что инспирированные Украиной атаки на избирательные участки лишь повысят явку."Атаки на избирательные участки - это, объективно, лучший способ повышения явки. Уверен, что огромное количество людей придут и проголосуют чисто назло Украине", - отметил он.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники во власти сообщил, что операцию по атаке на избирательные участки в России проводит Служба безопасности Украины."Наш источник в ОП рассказал, что СБУ совместно с ЦИПСО и колл-центрами подготовили базы россиян, которые сейчас устраивают провокации на выборах в России. Схема обкатана больше года, когда колл-центры передают спецслужбам списки "сломленных" россиян готовых выполнять любое поручение, после этого в процесс подключаются специалисты СБУ/ЦИПСО, для определение возможной диверсии с конкретным актором", - указывалось в публикации.Ранее украинские СМИ не раз сообщали, что "столицей" колл-центров на Украине является Днепропетровск. При этом подчас деятельностью колл-центров интересовались и собственно украинские правоохранители. Однако, как утверждал ряд СМИ, случалось это лишь тогда, когда речь шла о внутривидовой конкуренции колл-центров или когда они начинали работать по европейскому направлению, обманывая не только украинских беженцев, но и граждан ЕС.

https://ukraina.ru/20240316/1053923901.html

https://ukraina.ru/20240316/1053920135.html

https://ukraina.ru/20240315/1053916935.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, егор холмогоров, екатеринбург, сбу