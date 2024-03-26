Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины - 26.03.2024 Украина.ру
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Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины
Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины - 26.03.2024 Украина.ру
Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины
После теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле", возросло количество телефонных звонков и сообщений с призывами к совершению терактов на территории России. Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-03-26T17:52
2024-03-26T17:52
новости
россия
украина
фсб
сво
мошенники
теракт
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Уточняется, что в основном предложения заработать поступают подросткам. Им предлагают за деньги совершить теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. "В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России (...) с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации (...) Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", – сказано в сообщении ФСБ. В Центре призывают не реагировать на провокации, предупредить своих детей и несовершеннолетних знакомых о недопустимости вступления в переписку с подозрительными абонентами. Обо всех подобных случаях следует немедленно сообщить правоохранительным органам, заключили в ведомстве. Напомним, Киев публично заявил о своей непричастности к организованному теракту в Подмосковье, в котором в результате вооружённого нападения и пожара погибли 139 человек. В США считают, что если власти Украины опровергают своё участие, значит так оно и есть. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев&nbsp;считает, что за трагедией стоит Украина.
https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, фсб, сво, мошенники, теракт
Новости, Россия, Украина, ФСБ, СВО, мошенники, теракт

Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины

17:52 26.03.2024
 
телефонные мошенники
телефонные мошенники
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После теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле", возросло количество телефонных звонков и сообщений с призывами к совершению терактов на территории России. Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
Уточняется, что в основном предложения заработать поступают подросткам. Им предлагают за деньги совершить теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры.
"В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России (...) с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации (...) Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", – сказано в сообщении ФСБ.
В Центре призывают не реагировать на провокации, предупредить своих детей и несовершеннолетних знакомых о недопустимости вступления в переписку с подозрительными абонентами. Обо всех подобных случаях следует немедленно сообщить правоохранительным органам, заключили в ведомстве.
Напомним, Киев публично заявил о своей непричастности к организованному теракту в Подмосковье, в котором в результате вооружённого нападения и пожара погибли 139 человек. В США считают, что если власти Украины опровергают своё участие, значит так оно и есть. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что за трагедией стоит Украина.
Владимир Видеманн - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
16:56
Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"Писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне, считает, что события в Москве напоминают теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
 
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Заголовок открываемого материала
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