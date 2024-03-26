https://ukraina.ru/20240326/1054129924.html

Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины

Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины - 26.03.2024 Украина.ру

Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины

После теракта, произошедшего 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле", возросло количество телефонных звонков и сообщений с призывами к совершению терактов на территории России. Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-03-26T17:52

2024-03-26T17:52

2024-03-26T17:52

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Уточняется, что в основном предложения заработать поступают подросткам. Им предлагают за деньги совершить теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. "В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России (...) с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации (...) Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", – сказано в сообщении ФСБ. В Центре призывают не реагировать на провокации, предупредить своих детей и несовершеннолетних знакомых о недопустимости вступления в переписку с подозрительными абонентами. Обо всех подобных случаях следует немедленно сообщить правоохранительным органам, заключили в ведомстве. Напомним, Киев публично заявил о своей непричастности к организованному теракту в Подмосковье, в котором в результате вооружённого нападения и пожара погибли 139 человек. В США считают, что если власти Украины опровергают своё участие, значит так оно и есть. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что за трагедией стоит Украина.

https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, фсб, сво, мошенники, теракт