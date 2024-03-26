https://ukraina.ru/20240326/1054130855.html

В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"

В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру

В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"

Показания, которые дали задержанные по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", свидетельствуют о причастности Украины. Об этом 26 марта завил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников

2024-03-26T18:46

2024-03-26T18:46

2024-03-26T18:46

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александр бортников

фсб

теракт

крокус сити

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"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава ФСБ добавил, что боевики из организации радикальных исламистов не могли подготовить теракт в одиночку, а значит им помогали. Ранее в этот же день директор ФСБ заявлял, что террористов, устроившие стрельбу и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле", на Украине встретили бы как героев.Днём ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что все обвиняемые по делу о теракте признали свою вину и дали показания о заказчиках.

https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html

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новости, украина, россия, александр бортников, фсб, теракт, крокус сити