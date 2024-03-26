https://ukraina.ru/20240326/1054130855.html
В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"
В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе" - 26.03.2024 Украина.ру
В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"
Показания, которые дали задержанные по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", свидетельствуют о причастности Украины. Об этом 26 марта завил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников
2024-03-26T18:46
2024-03-26T18:46
2024-03-26T18:46
новости
украина
россия
александр бортников
фсб
теракт
крокус сити
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"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава ФСБ добавил, что боевики из организации радикальных исламистов не могли подготовить теракт в одиночку, а значит им помогали. Ранее в этот же день директор ФСБ заявлял, что террористов, устроившие стрельбу и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле", на Украине встретили бы как героев.Днём ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что все обвиняемые по делу о теракте признали свою вину и дали показания о заказчиках.
https://ukraina.ru/20240326/1054123809.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, александр бортников, фсб, теракт, крокус сити
Новости, Украина, Россия, Александр Бортников, ФСБ, теракт, Крокус Сити
В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"
Показания, которые дали задержанные по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", свидетельствуют о причастности Украины. Об этом 26 марта завил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников
"Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это. Поэтому будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Глава ФСБ добавил, что боевики из организации радикальных исламистов не могли подготовить теракт в одиночку, а значит им помогали.
Ранее в этот же день директор ФСБ заявлял,
что террористов, устроившие стрельбу и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле", на Украине встретили бы как героев.
Днём ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал,
что все обвиняемые по делу о теракте признали свою вину и дали показания о заказчиках.