На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах - 26.03.2024 Украина.ру
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На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах - 26.03.2024 Украина.ру
На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
Террористы, устроившие стрельбу и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле", хотели сбежать на Украину. Там их бы встретили, как героев, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину
2024-03-26T15:52
2024-03-26T15:52
новости
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терроризм
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Директор ФСБ заявил, что террористы намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. "По нашей предварительно оперативной информации их там ждали", добавил он. Бортников рассказал, что активно ведется оперативно-розыскная деятельность, чтобы выявить "всех участников этой бойни", как в России, так и за рубежом. Ведется сотрудничество со спецслужбами дружественных государств. Директор ФСБ также ответил на вопрос, был ли расчет заказчиков в том, чтобы террористы не попались живыми в руки российских спецслужб. - Можно ли предположить, что цель заказчиков была и расчет заказчиков был в том, чтобы живыми они нам вроде не попались? - уточнил журналист.- Тут вопрос такой очень специфический. Раз они, извините, делали ноги, значит, они все-таки намеревались уйти. И я уж открою небольшой секрет. На той стороне их хотели встретить как героев, - ответил Бортников.Он добавил, что террористы, открывшие стрельбу, задержаны и находятся под следствием. В СК РФ ранее сообщали, что уже допросили 131 человека из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались четверо вооруженных террористов и открыли стрельбу по безоружным людям, а также устроили поджог.Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.Помимо террористов, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.Также задержан уроженец Киргизии Алишер Касимов, который, по его словам, сдал квартиру террористам. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил журналистам, что за терактом стоит Украина.
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новости, россия, украина, александр бастрыкин, александр бортников, ск рф, фсб, теракт, терроризм, террорист
Новости, Россия, Украина, Александр Бастрыкин, Александр Бортников, СК РФ, ФСБ, теракт, терроризм, террорист

На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах

15:52 26.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Террористы, устроившие стрельбу и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле", хотели сбежать на Украину. Там их бы встретили, как героев, заявил 26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину
Директор ФСБ заявил, что террористы намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. "По нашей предварительно оперативной информации их там ждали", добавил он.
Бортников рассказал, что активно ведется оперативно-розыскная деятельность, чтобы выявить "всех участников этой бойни", как в России, так и за рубежом. Ведется сотрудничество со спецслужбами дружественных государств.
Директор ФСБ также ответил на вопрос, был ли расчет заказчиков в том, чтобы террористы не попались живыми в руки российских спецслужб.
- Можно ли предположить, что цель заказчиков была и расчет заказчиков был в том, чтобы живыми они нам вроде не попались? - уточнил журналист.
- Тут вопрос такой очень специфический. Раз они, извините, делали ноги, значит, они все-таки намеревались уйти. И я уж открою небольшой секрет. На той стороне их хотели встретить как героев, - ответил Бортников.
Он добавил, что террористы, открывшие стрельбу, задержаны и находятся под следствием. В СК РФ ранее сообщали, что уже допросили 131 человека из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.
Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались четверо вооруженных террористов и открыли стрельбу по безоружным людям, а также устроили поджог.
Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.
Помимо террористов, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" - Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.
Также задержан уроженец Киргизии Алишер Касимов, который, по его словам, сдал квартиру террористам.
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил журналистам, что за терактом стоит Украина.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
12:59
Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на УкраинуЛиния Запада в деле о трагедии в "Крокусе" достаточно определённая: с одной стороны, речь идёт о теракте, который надо осудить (у них свои "Крокусы" есть), с другой – надо вывести из-под удара Украину, чьи уши торчат за терактом уж очень явно
 
НовостиРоссияУкраинаАлександр БастрыкинАлександр БортниковСК РФФСБтеракттерроризмтеррорист
 
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16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
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16:14Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
15:52На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
15:50Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
15:17Чем Гитлер лучше Зеленского
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