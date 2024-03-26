Данилов станет послом в Норвегии - 26.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240326/1054130054.html
Данилов станет послом в Норвегии
Данилов станет послом в Норвегии - 26.03.2024 Украина.ру
Данилов станет послом в Норвегии
Уволенный секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов займёт должность посла в Норвегии. Об этом 26 марта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-03-26T18:12
2024-03-26T18:42
новости
украина
норвегия
алексей данилов
алексей гончаренко
снбо
верховная рада
владимир зеленский
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/76/1032887647_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_d3fe42468007ad5e5d2ca6f0d49b1b03.jpg
"Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", – написал нардеп. Сам Данилов не давал комментариев по поводу нового места работы, а предыдущей должности посвятил в сети целый пост. В частности, бывший секретарь СНБО считает, что он был причастен к написанию "великой истории". На своём посту Данилов пробыл чуть более четырёх лет, за свою работу в этот период ему не стыдно. По данным из открытых источников, Алексей Данилов ещё до российской спецоперации встречался с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия на Украине Эриком Сведалом. Экс-глава СНБО уже тогда просил об усилении киберзащиты страны "в условиях гибридной войны с Россией". Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Этому предшествовал скандал, связанный с оскорблением китайского посла. *Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240222/1053471366.html
украина
норвегия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/76/1032887647_92:0:1695:1202_1920x0_80_0_0_ea2a7f14e121ab35db79ee227244ae3b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, норвегия, алексей данилов, алексей гончаренко, снбо, верховная рада, владимир зеленский, посол
Новости, Украина, Норвегия, Алексей Данилов, Алексей Гончаренко, СНБО, Верховная Рада, Владимир Зеленский, посол

Данилов станет послом в Норвегии

18:12 26.03.2024 (обновлено: 18:42 26.03.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
Читать в
Уволенный секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов займёт должность посла в Норвегии. Об этом 26 марта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

"Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", – написал нардеп.

Сам Данилов не давал комментариев по поводу нового места работы, а предыдущей должности посвятил в сети целый пост.
В частности, бывший секретарь СНБО считает, что он был причастен к написанию "великой истории". На своём посту Данилов пробыл чуть более четырёх лет, за свою работу в этот период ему не стыдно.
По данным из открытых источников, Алексей Данилов ещё до российской спецоперации встречался с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия на Украине Эриком Сведалом. Экс-глава СНБО уже тогда просил об усилении киберзащиты страны "в условиях гибридной войны с Россией".
Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Этому предшествовал скандал, связанный с оскорблением китайского посла.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
22 февраля, 14:05
Прозрачный посол или беспринципное животное? Кто станет новым премьером Украины и переговорщиком с РФРоссия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, рассказал недавно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин
 
НовостиУкраинаНорвегияАлексей ДаниловАлексей ГончаренкоСНБОВерховная РадаВладимир Зеленскийпосол
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"
18:31Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов
18:31Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов Порошенко
18:31"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами
18:12Данилов станет послом в Норвегии
17:52Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины
17:31Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев
17:26На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему
17:12Все о теракте в "Крокус сити холле": хронология, последствия, версии
17:07Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
16:56Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"
16:51В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах
16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
16:21Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Белоруссию - Лукашенко
16:14Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
15:52На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
15:50Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
15:17Чем Гитлер лучше Зеленского
15:05Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
14:49Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
Лента новостейМолния