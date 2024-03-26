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Данилов станет послом в Норвегии
Данилов станет послом в Норвегии - 26.03.2024 Украина.ру
Данилов станет послом в Норвегии
Уволенный секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов займёт должность посла в Норвегии. Об этом 26 марта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2024-03-26T18:12
2024-03-26T18:12
2024-03-26T18:42
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"Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", – написал нардеп. Сам Данилов не давал комментариев по поводу нового места работы, а предыдущей должности посвятил в сети целый пост. В частности, бывший секретарь СНБО считает, что он был причастен к написанию "великой истории". На своём посту Данилов пробыл чуть более четырёх лет, за свою работу в этот период ему не стыдно. По данным из открытых источников, Алексей Данилов ещё до российской спецоперации встречался с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия на Украине Эриком Сведалом. Экс-глава СНБО уже тогда просил об усилении киберзащиты страны "в условиях гибридной войны с Россией". Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Этому предшествовал скандал, связанный с оскорблением китайского посла. *Признан террористом и экстремистом в РФ
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Украина.ру
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новости, украина, норвегия, алексей данилов, алексей гончаренко, снбо, верховная рада, владимир зеленский, посол
Новости, Украина, Норвегия, Алексей Данилов, Алексей Гончаренко, СНБО, Верховная Рада, Владимир Зеленский, посол
Данилов станет послом в Норвегии
18:12 26.03.2024 (обновлено: 18:42 26.03.2024)
Уволенный секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов займёт должность посла в Норвегии. Об этом 26 марта сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
"Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", – написал нардеп.
Сам Данилов не давал комментариев по поводу нового места работы, а предыдущей должности посвятил в сети целый пост.
В частности, бывший секретарь СНБО считает, что он был причастен к написанию "великой истории". На своём посту Данилов пробыл чуть более четырёх лет, за свою работу в этот период ему не стыдно.
По данным из открытых источников, Алексей Данилов ещё до российской спецоперации встречался с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Норвегия на Украине Эриком Сведалом. Экс-глава СНБО уже тогда просил об усилении киберзащиты страны "в условиях гибридной войны с Россией".
Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский снял
с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Этому предшествовал скандал,
связанный с оскорблением китайского посла.
*Признан террористом и экстремистом в РФ