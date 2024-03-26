https://ukraina.ru/20240326/1054124417.html

СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ

СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ - 26.03.2024 Украина.ру

СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников утвердительно ответил на вопрос журналиста о необходимости наделить статусом "террористическая организация" Службу безопасности Украины

2024-03-26T16:35

2024-03-26T16:35

2024-03-26T16:42

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"Надо это делать, конечно", – сказал он после расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Днём ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл новые детали убийства российского блогера Владлена Татарского, бывшего депутата Рады Ильи Кивы и покушения на известного российского писателя Захара Прилепина. Кроме того, глава СБУ подтвердил, что за подрывом Крымского моста и атакой на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит Киев. Басманный суд Москвы 26 марта заочно арестовал главу Василия Малюка. Его обвиняют в совершении террористического акта.

https://ukraina.ru/20240326/1054118996.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, василий малюк, украина, фсб, сбу, россия, крымский мост, александр бортников, владлен татарский, сво