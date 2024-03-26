https://ukraina.ru/20240326/1054124417.html
СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ - 26.03.2024 Украина.ру
СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников утвердительно ответил на вопрос журналиста о необходимости наделить статусом "террористическая организация" Службу безопасности Украины
2024-03-26T16:35
2024-03-26T16:35
2024-03-26T16:42
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"Надо это делать, конечно", – сказал он после расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Днём ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл новые детали убийства российского блогера Владлена Татарского, бывшего депутата Рады Ильи Кивы и покушения на известного российского писателя Захара Прилепина. Кроме того, глава СБУ подтвердил, что за подрывом Крымского моста и атакой на российские нефтеперерабатывающие заводы стоит Киев. Басманный суд Москвы 26 марта заочно арестовал главу Василия Малюка. Его обвиняют в совершении террористического акта.
https://ukraina.ru/20240326/1054118996.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, василий малюк, украина, фсб, сбу, россия, крымский мост, александр бортников, владлен татарский, сво
Новости, Василий Малюк, Украина, ФСБ, СБУ, Россия, Крымский мост, Александр Бортников, Владлен Татарский, СВО
СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
16:35 26.03.2024 (обновлено: 16:42 26.03.2024)
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников утвердительно ответил на вопрос журналиста о необходимости наделить статусом "террористическая организация" Службу безопасности Украины