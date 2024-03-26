Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, следует из документа, опубликованного на сайте суда
Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал меру пресечения для главы СБУ Малюка в виде заключения под стражу.
Малюка обвиняют в совершении террористического акта.
25 марта Малюк публично признался в причастности СБУ к атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы. Также он подтвердил причастность спецслужбы к атакам на корабли Черноморского флота, а также к организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Ранее Малюк рассказал в подробностях теракты в отношении военкора Владлена Татарского, генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также покушения на писателя Захара Прилепина.
00:09СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"