Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка - 26.03.2024 Украина.ру
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Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка
Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка - 26.03.2024 Украина.ру
Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, следует из документа, опубликованного на сайте суда
2024-03-26T11:36
2024-03-26T11:36
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Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал меру пресечения для главы СБУ Малюка в виде заключения под стражу.Малюка обвиняют в совершении террористического акта.25 марта Малюк публично признался в причастности СБУ к атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы. Также он подтвердил причастность спецслужбы к атакам на корабли Черноморского флота, а также к организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.Ранее Малюк рассказал в подробностях теракты в отношении военкора Владлена Татарского, генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также покушения на писателя Захара Прилепина.
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Новости, Москва, Украина, Россия, Василий Малюк, СБУ, Крымский мост

Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка

11:36 26.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, следует из документа, опубликованного на сайте суда
Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал меру пресечения для главы СБУ Малюка в виде заключения под стражу.
Малюка обвиняют в совершении террористического акта.
25 марта Малюк публично признался в причастности СБУ к атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы. Также он подтвердил причастность спецслужбы к атакам на корабли Черноморского флота, а также к организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Ранее Малюк рассказал в подробностях теракты в отношении военкора Владлена Татарского, генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также покушения на писателя Захара Прилепина.
00:09
СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
 
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