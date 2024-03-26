https://ukraina.ru/20240326/1054113948.html

Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка

Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка - 26.03.2024 Украина.ру

Суд заочно арестовал главу СБУ Малюка

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, следует из документа, опубликованного на сайте суда

2024-03-26T11:36

2024-03-26T11:36

2024-03-26T11:36

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Суд удовлетворил ходатайство следователя и заочно избрал меру пресечения для главы СБУ Малюка в виде заключения под стражу.Малюка обвиняют в совершении террористического акта.25 марта Малюк публично признался в причастности СБУ к атакам на российские нефтеперерабатывающие заводы. Также он подтвердил причастность спецслужбы к атакам на корабли Черноморского флота, а также к организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года.Ранее Малюк рассказал в подробностях теракты в отношении военкора Владлена Татарского, генпрокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также покушения на писателя Захара Прилепина.

https://ukraina.ru/20240326/1054108610.html

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новости, москва, украина, россия, василий малюк, сбу, крымский мост