Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда - 26.03.2024 Украина.ру
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Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда
Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда - 26.03.2024 Украина.ру
Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
2024-03-26T12:32
2024-03-26T12:32
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александр бастрыкин
теракт
крокус сити холл
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Уроженца Кыргызской Республики Алишера Касимова доставили в зал суда. СМИ сообщают, что в суд приехала также мать обвиняемого.Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.Касимов является уроженцем Киргизии, гражданин РФ. Он сообщил, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, у него среднее образование и трое детей, владеет кафе, ранее судим не был. Об этом он успел рассказать в зале суда до того, как журналисты покинули помещение."То, что это они, я не знал, что они (планируют. - Ред.) терроризм. Мне через "Авито" написали, я там написал, что хочу сдавать квартиру. Мне про это (их планы. - Ред.) было неизвестно", - сказал Касимов до ухода журналистов.Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались четверо вооруженных террористов и открыли стрельбу, а также устроили поджоги.Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.Помимо террористов, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".- Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.
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новости, россия, москва, ск рф, александр бастрыкин, теракт, крокус сити холл
Новости, Россия, Москва, СК РФ, Александр Бастрыкин, теракт, Крокус Сити Холл

Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда

12:32 26.03.2024
 
© ZvezdaNews телеграм-канал скриншот видео
© ZvezdaNews телеграм-канал скриншот видео
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Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда
Уроженца Кыргызской Республики Алишера Касимова доставили в зал суда. СМИ сообщают, что в суд приехала также мать обвиняемого.
Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.
Касимов является уроженцем Киргизии, гражданин РФ. Он сообщил, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, у него среднее образование и трое детей, владеет кафе, ранее судим не был. Об этом он успел рассказать в зале суда до того, как журналисты покинули помещение.
"То, что это они, я не знал, что они (планируют. - Ред.) терроризм. Мне через "Авито" написали, я там написал, что хочу сдавать квартиру. Мне про это (их планы. - Ред.) было неизвестно", - сказал Касимов до ухода журналистов.
Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались четверо вооруженных террористов и открыли стрельбу, а также устроили поджоги.
Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.
Помимо террористов, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".- Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
10:22
Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - БастрыкинВсе обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
 
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12:32Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда
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