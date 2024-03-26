https://ukraina.ru/20240326/1054114566.html

Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда

Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда - 26.03.2024 Украина.ру

Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишера Касимова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда

2024-03-26T12:32

2024-03-26T12:32

2024-03-26T12:32

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Уроженца Кыргызской Республики Алишера Касимова доставили в зал суда. СМИ сообщают, что в суд приехала также мать обвиняемого.Следователь попросил провести заседание в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство.Касимов является уроженцем Киргизии, гражданин РФ. Он сообщил, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, у него среднее образование и трое детей, владеет кафе, ранее судим не был. Об этом он успел рассказать в зале суда до того, как журналисты покинули помещение."То, что это они, я не знал, что они (планируют. - Ред.) терроризм. Мне через "Авито" написали, я там написал, что хочу сдавать квартиру. Мне про это (их планы. - Ред.) было неизвестно", - сказал Касимов до ухода журналистов.Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались четверо вооруженных террористов и открыли стрельбу, а также устроили поджоги.Утром 23 марта в Брянской области российские спецслужбы задержали террористов. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей.Помимо террористов, суд взял под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".- Исроила Исломова и его сыновей, Диловара и Аминчона. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что они предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.

https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html

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