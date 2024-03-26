https://ukraina.ru/20240326/1054113612.html

Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко

Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко - 26.03.2024 Украина.ру

Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко

Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру рассказала о том, как Париж отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле", объяснила, зачем Макрон говорит об отправке войск на Украину и сделает ли он это на самом деле, а также высказалась о проблемах, которые так и не решил французский президент

2024-03-26T11:07

2024-03-26T11:07

2024-03-26T11:07

видео

олеся орленко

россия

франция

украина

эммануэль макрон

ес

евросоюз

николя саркози

крокус сити холл

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00:37 – о трагедии в "Крокус Сити Холле"; 08:11 – на что готов Макрон ради Украины и почему он рвётся в бой?12:12 – о вероятности отправки официальной группировки французских войск на Украину и последствиях такого шага; 14:30 – о внутренних проблемах Франции.

россия

франция

украина

париж

армия

европа

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