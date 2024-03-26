Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко - 26.03.2024 Украина.ру
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Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко
Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко - 26.03.2024 Украина.ру
Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру рассказала о том, как Париж отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле", объяснила, зачем Макрон говорит об отправке войск на Украину и сделает ли он это на самом деле, а также высказалась о проблемах, которые так и не решил французский президент
2024-03-26T11:07
2024-03-26T11:07
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олеся орленко
россия
франция
украина
эммануэль макрон
ес
евросоюз
николя саркози
крокус сити холл
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00:37 – о трагедии в "Крокус Сити Холле"; 08:11 – на что готов Макрон ради Украины и почему он рвётся в бой?12:12 – о вероятности отправки официальной группировки французских войск на Украину и последствиях такого шага; 14:30 – о внутренних проблемах Франции.
россия
франция
украина
париж
армия
европа
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видео, олеся орленко, россия, франция, украина, эммануэль макрон, ес, евросоюз, николя саркози, крокус сити холл, теракт, оборона, безопасность, париж, полиция, армия, вс рф, обыски, проверка, террорист, терроризм, арест, сергей лавров, выборы, президентские выборы, конфликт, война, прогноз, политика, военные, европарламент, техника, призыв, туристы, охрана, оружие, сво, спецоперация, европа, видео
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Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко

11:07 26.03.2024
 
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Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру рассказала о том, как Париж отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле", объяснила, зачем Макрон говорит об отправке войск на Украину и сделает ли он это на самом деле, а также высказалась о проблемах, которые так и не решил французский президент
00:37 – о трагедии в "Крокус Сити Холле";
08:11 – на что готов Макрон ради Украины и почему он рвётся в бой?
12:12 – о вероятности отправки официальной группировки французских войск на Украину и последствиях такого шага;
14:30 – о внутренних проблемах Франции.
 
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11:07Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко
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