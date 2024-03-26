https://ukraina.ru/20240326/1054113612.html
Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко
Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко - 26.03.2024 Украина.ру
Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру рассказала о том, как Париж отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле", объяснила, зачем Макрон говорит об отправке войск на Украину и сделает ли он это на самом деле, а также высказалась о проблемах, которые так и не решил французский президент
2024-03-26T11:07
2024-03-26T11:07
2024-03-26T11:07
видео
олеся орленко
россия
франция
украина
эммануэль макрон
ес
евросоюз
николя саркози
крокус сити холл
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00:37 – о трагедии в "Крокус Сити Холле"; 08:11 – на что готов Макрон ради Украины и почему он рвётся в бой?12:12 – о вероятности отправки официальной группировки французских войск на Украину и последствиях такого шага; 14:30 – о внутренних проблемах Франции.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему туристам опасно посещать Францию и как там готовятся воевать с Россией - Орленко
Историк, журналист, эксперт по Франции Олеся Орленко в эфире Украина.ру рассказала о том, как Париж отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле", объяснила, зачем Макрон говорит об отправке войск на Украину и сделает ли он это на самом деле, а также высказалась о проблемах, которые так и не решил французский президент
00:37 – о трагедии в "Крокус Сити Холле";
08:11 – на что готов Макрон ради Украины и почему он рвётся в бой?
12:12 – о вероятности отправки официальной группировки французских войск на Украину и последствиях такого шага;
14:30 – о внутренних проблемах Франции.