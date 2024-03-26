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Трагедия в "Крокусе": выводы и последствия

Трагедия в "Крокусе": выводы и последствия - 26.03.2024 Украина.ру

Трагедия в "Крокусе": выводы и последствия

Спустя три дня после трагедии в "Крокус Сити Холле" появилось больше информации о том, как готовились террористы к атаке. Так, стало известно, что один из исполнителей посещал "Крокус" в начале марта, присматривался к плану помещения. Также предполагается, что инструкции по организации бойни террористы получили в Турции

2024-03-26T06:53

2024-03-26T06:53

2024-03-26T08:13

эксклюзив

крокус сити

теракт

терроризм

террорист

эксперты

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Уже названа и сумма гонорара – 500 тысяч рублей на всех. Вербовали и объединили в группу исполнителей через телеграм-канал. На все эти новые детали обратили внимание эксперты и поделились своими мыслями, кому может быть выгоден теракт, как следует работать на антитеррористическом треке дальше, а также какие политические последствия могут быть как внутри России, так и за ее пределами.Журналист Семен УраловЗачем нужен теракт в "Крокусе" его заказчикам? Давайте рассуждать серьёзно: Западу остро требуется подчинить себе ядерные силы России, чтобы поставить ультиматум Китаю, – это максимальная задача. Сделать это возможно, если только разрушить нашу страну, заодно завладев и всеми ресурсами. Хищническими планами разграбления России в конфликт на Украине были вовлечены европейцы – им пообещали наши недра по себестоимости. Как развалить Россию? Никто из так называемой оппозиции это сделать не может. И военной победы хохлов никогда не будет, даже если Макрон пришлёт всю свою армию. Остаётся единственный шанс – попытаться разжечь открытый конфликт внутри страны. Именно ради этого шанса для исполнения теракта украинским посольством были наняты убийцы из Средней Азии, которые демонстративно не скрывали своих лиц. Главная роль этих бородатых ублюдков – воплощение собирательного образа приезжих, чтобы вызвать ненависть ко всем гастарбайтерам и возбудить волнения. Что должны сделать мы? Прежде всего, не позволить понятным каждому эмоциям нарушить мир внутри страны. И одновременно жёстко навести порядок в структурах миграционного контроля. Нужно расправиться со взяточниками, выдающим кому попало разрешения на пребывание в России и наше гражданство. Эти взяточники – преступники, действия которых надо трактовать как пособничество терроризму. Необходимо поставить на место застройщиков и коммунальщиков, которые давно заигрались, решая свои кадровые вопросы. Барыги от ЖКХ, монопольно вытягивающие из нас нехилые бабки за свои услуги, всё время твердят, что "за такие деньги местные работать не придут". А какова прибыль этих "управляек"? В чей карман течёт бабло и почему его "не хватает" на достойную оплату труда коренных жителей? Пора эти вопросы решать. А люди у нас мудрые – все расклады чётко улавливают. Мы знаем, что расшатать мирную жизнь внутри страны, как в перестройку, – голубая мечта Запада, и проявим выдержку и гражданское мужество. Шанса врагу мы не дадим.Аналитик Алексей БобровскийК большому сожалению, что-то подобное было ожидаемо, хотя задним числом это любой может теперь говорить. От терроризма защищаться вообще трудно. Даже маленький Израиль, где спецслужбы появились раньше самого государства, не может чувствовать себя на 100% в безопасности. Это касается всех стран в мире. Всех. Никто в современном мире не может чувствовать себя в безопасности. Многие пишут про след Англии и США. Да чего там след?! Чтобы понимать политические и экономические процессы в мире нужно внимательно изучить и историю спецслужб. Прежде всего западных. Их истории работы с террористическими организациями и движениями во всем мире уже более 100 лет. О том, что именно американским спецслужбам немцы передали по наследству банды ОУН*, написано уже много. Именно тогда англосаксам стало понятно, что серьезные подпольные структуры могут быть мощным политическим инструментом, которым можно раздражать любого сильного противника. На Ближнем Востоке англосаксы создавали "Аль Каиду"*, чтоб противостоять СССР в Афганистане, но что-то пошло не так после того, как русские оттуда ушли. Хотя разворачивать "Аль Каиду"* отдельными ячейками на Северный Кавказ американцам очень даже удавалось. Конкретно британцы создавали "Братьев мусульман"*, им нужно было свергнуть Насера, который хотел забрать у них Суэцкий канал. Осечка в конкретной истории тем не менее навела на мысль, что можно делать террористическую франшизу. Для Сирии, Иордании, Палестины и т. д. и т. п. Про создание ИГИЛ* (запрещенной в России) написано еще больше, чем про остальных. Мы в 2015-м, когда начали помогать Асаду в Сирии, не смогли толком объяснить, почему находимся там. Разрушив Ливию и убив Каддафи, англосаксы с Катаром военными бортами перебрасывали "бармалеев" в Ирак. Именно оттуда ИГИЛ* начал свой путь по региону, из Сирии их потом перебрасывали в Афганистан, в северные провинции. Первыми это поняли наши спецслужбы и китайцы. Потому и пришлось договариваться с талибами*. Так вот, в Сирии мы делали всё, чтоб их как можно меньше оказалось неподалеку от Средней Азии, стран, которые ни армий нормальных не имеют, ни надежной границы с Россией. Сегодня в тренировочных лагерях Афганистана и Пакистана находится несколько десятков тысяч боевиков, тренируемых британскими и американскими инструкторами. Модель работы двух- или даже трехуровневая. Спецслужбы англосаксов создают инфраструктуру – базы подготовки агентов, каналы приобретения и доставки, а также способы хранения оружия и спецсредств. Главным образом в тех регионах (или на границах), где есть основные геополитические противники. Потому в Евразии, это Кавказ – тут тебе и Россия, и Иран, Афганистан, недалеко Россия и Китай или Катар – тут рядом абсолютно все. Если хотите, в век платформенных решений англосаксы создали настоящие террористические платформы. Их может использовать кто угодно, против кого угодно. Через такую платформу можно дать возможность любым спецслужбам третьих стран терроризировать мирное население противника. Потому возможная схема работы (об этом нам потом расскажут наши спецслужбы), скорее всего, такая. Службы Украины тут ведут подготовительную работу, англосаксы подгоняют боевиков или местных агентов. Таджикистан – это лишь один из многих вариантов. Западные спецслужбы украинским оказывают техническую поддержку, украинские же осуществляют координацию на месте (в любом крупном городе России). Выбирают время, место и пути отхода. Для боевиков, кстати, формального. Они расходник. Бенефициару лучше даже, если их уничтожат сразу. Единственное, конечно, что нужно осознавать, их террор - это когда уже все остальные способы победить не сработали. И еще важно понять, какой эффект будет оказан на общество: - эффект улицы Гурьянова - эффект Чернобыля - эффект убийства Кирова. Три разных сценария, хотя может быть и сочетание. И это зависит только от нас самих! Ну, и, конечно, надо убирать мораторий на смертную казнь… Если не теперь, то когда?Политолог Владимир АватковПоздравила президента В.В. Путина с победой на выборах Турция одной из последних, зато выразила соболезнования российскому народу - в числе первых. Причем выразила многоканально: и путем личного звонка Р.Т. Эрдогана, и через МИД, и через парламент. Сегодня же турецкие источники сообщили, что на территории страны было задержано 40 сторонников Исламского Государства (запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации), на которую западный мир пытается "повесить" произошедшее в "Крокусе". Показательно, что произошло задержание аккурат после московских событий. Это тоже - как бы один из знаков солидарности. Анкара так показывает, что она, мол, против международного терроризма и всячески с ним борется. Вероятно, Турцию также смущает тот вскрывшийся факт, что террористы, совершившие нападение в Москве, в Турцию частенько "захаживали", а некоторые, как выяснилось, даже не так давно вернулись из нее. Что они там делали и какие от кого указания подавали - можно только догадываться. Можно и предполагать. Россия и Турция в целом давно пытаются поставить антитеррористическое сотрудничество на новые рельсы. Но даже в Сирии это с трудом получается, ведь подходы к борьбе с этим злом - весьма разные. Увы, но Турция, помимо своего становления в качестве миротворческого хаба - парадоксально - автоматически становится и хабом преступности, где осуществляют вербовки украински нацисты и иже с ними. Это стоит понимать и учитывать.Да и в конце-концов не стоит забывать, где долгое время располагался штаб так называемой "сирийской оппозиции" в лице Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) на заре "арабской весны". Это я к тому, что турки нетерпимы к запрещенной у них Рабочей партии Курдистана, в отношении многих других странных формирований действует "нейтралитет". Поэтому миссия антитеррористического сотрудничества - еще важнее и серьезнее, чем кажется. Ну, а Турция теперь, когда неудобные факты вскрыты, должна как на духу выдать всё, что известно о вернувшихся из ее краев террористах. Всё и в мельчайших подробностях. Чтобы не осталось ни одного вопроса и сомнения, на благо наших отношений, которые так хотят разрушить на Западе.Политтехнолог Алексей ЧеснаковСтрашно далеки они от народа (посттраурное)Пока вся страна скорбит из-за чудовищной трагедии, антисистемщики ведут свою информационную кампанию. Буквально в день теракта от них начали появляться сообщения о том, что теракт – якобы следствие ограничения прав и свобод. Логика потрясающая. Вчера начали еще и продвигать нарратив о том, что власти их считают террористами и экстремистами, выдавили антисистемщиков из страны, а теракт в России все равно случился. Первое. Сначала неполитологическое. Радикальные оппозиционеры, уехавшие кормиться за рубеж и нападающие на свою страну, выглядят как абсолютно аморальные ублюдки, в день траура попытавшиеся заработать себе политические очки. Второе. Сущностное. Отрыв антисистемщиков от России можно считать окончательно оформившимся. У них своя повестка, у них ВНЖ и гражданства других стран, они не сопереживают своим бывшим согражданам. Это внешняя по отношению к России общность. Политики внутри страны теперь будут так ее и воспринимать. А трактовать любую их активность будут как попытку вмешательства во внутренние дела России. Третье. Инструментальное. Меры борьбы в отношении политических падальщиков со стороны властей, видимо, станут еще более жесткими и бескомпромиссными. Если раньше оппозиционеры пытались маскировать свои действия под "борьбу с режимом", то теперь очевидно, что они выступают против России и россиян.Политический аналитик Мария СергееваОб исламских "проповедниках из телеграмм" Вспомнила книгу американца иранского происхождения Реза Аслана "Нет бога, кроме Бога. Истоки, эволюция и будущее ислама". Сам автор - верующий мусульманин, поэтому довольно бережно, но на доступном научно-популярном языке объясняет светскому западному читателю базовые понятия ислама. Аслан пишет, что появление ютуба оказало на современный ислам влияние, сопоставимое с тем влиянием, которое оказало на христианство появление печатного станка, когда каждый смог читать и трактовать Библию самостоятельно. Ислам - это богатейшая и разнообразнейшая традиция, философские и юридические школы. Раньше монополия на трактование ислама принадлежала улемам - ученым людям, богословам и законоведам. Улемы могли принадлежать к конкурирующим школам, но все равно, это довольно таки институциализированная история, неразрывно связанная с государством. Нужно было много учиться в одной из исламских духовных и юридических школ, в совершенстве знать арабский язык, Коран, хадисы и так далее. Сейчас же любой интернет-проповедник может получить доступ к многомиллионной аудитории, обладая всего лишь хорошо подвешенным языком. Харизматичные проповедники трактуют Коран и выдают фетвы, нигде до этого не обучаясь, не имея соответствующего образования, порой, даже плохо владея арабским языком (особенно, если для аудитории он тоже не родной), зато в совершенстве владея технологиями построения сообществ и продвижением в соцсетях. И тут, как вы догадались, и образуется питательная среда для всевозможного экстремизма. Разумеется, другие компоненты питательной среды - это бедность, необразованность и отсутствие перспектив, возникающее из этого чувство несправедливой судьбы и свойственный молодёжи радикализм с желанием лёгких решений. Технологии везде одинаковы. Семнадцатилетнему Васе из панельной многоэтажки ютуб-политик с одухотворённым лицом рассказывает, что во всем виноваты жулики и воры, если б не они, то были бы у Васи яхта и красотки-модели. А семнадцатилетнему Ахмеду ютуб-проповедник расскажет, что в его бедах виноваты белые кяфиры, хорошо живущие в своих больших и красивых городах. Для наших муфтиев это не меньшая беда, чем для наших силовиков. Мы же понимаем, что под влияние такой интернет-пропаганды могут попадать не только мигранты, но и наша молодёжь из традиционных исламских регионов. Старики-то говорят, что нужно долго и упорно учиться, духовно совершенствоваться, это сложно и скучно. А тут все просто и понятно, красивые и яркие картинки, вот мы, вот враги, не забывайте донатить. Тут без иллюзий: подобные проекты - это современные медиатехнологии гибридной войны, готовящие живые бомбы. И за любой вещающей из ящика головой всегда стоят те, кто это вещание в своих интересах спродюсировал.*Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ

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крокус сити

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эксклюзив, крокус сити, теракт, терроризм, террорист, эксперты