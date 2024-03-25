https://ukraina.ru/20240325/1054085420.html

39-секундное "величие": эксперты объяснили, почему Польша отказалась сбивать "российскую" ракету

39-секундное "величие": эксперты объяснили, почему Польша отказалась сбивать "российскую" ракету - 25.03.2024 Украина.ру

39-секундное "величие": эксперты объяснили, почему Польша отказалась сбивать "российскую" ракету

В вооруженных силах Польши заявили, что в ночь на 24 марта над территорией их страны якобы пролетела российская ракета. В ведомстве отметили, что ее засекли, но сбивать не стали, так как "знали, что полетит дальше", то есть в сторону Украины

2024-03-25T14:53

2024-03-25T14:53

2024-03-25T14:53

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"Иными словами, поляки прямым текстом сказали, что судьба украинцев их не волнует. И это давно понятно всем. Всем, кроме украинцев", "Ракета залетела, посмотрела, что тракторов и трактористов нет поблизости, заскучала и полетела по своим делам дальше", "Правильно, пусть летит по своим делам", "А была ли ракета?", "Я правильно понял, что полякам сбить ее было просто НЕЧЕМ?", - отреагировали пользователи сети.По мнению директора Центра международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елены Паниной, "сказка о русской ракете" - не что иное, как "плохая реклама натовской ПВО".Эксперт пояснила, что это не первая история, в которой русская ракета, по версии поляков, "путешествует" по их территории. В частности, напомнила Панина, такие обвинения в адрес Москвы уже были в декабре 2022 года, когда "российская ложная цель на базе ракеты Х-55 пролетела над польской территорией аж 450 (!) километров"."Самое любопытное в том, что ракета Х-55 может нести ядерный заряд в 500 килотонн. То есть российская ракета-мишень, которая могла теоретически быть оснащена такой боеголовкой, спокойно пролетела через всю Польшу, в том числе вблизи Варшавы. На этом фоне сегодняшние рассказы польского МО о своем 39-секундном величии звучат как минимум забавно", - резюмировала Панина.А вот военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко заявил в беседе с журналистами Украина.ру, что заявления Варшавы о полете какой-то ракеты - очередная фантазия польских соседей ради провокации."Эти слухи о полете российских ракет над территорией Польши, на мой взгляд, сильно преувеличены. Это выглядит, как провокация, потому что сложно представить себе, что Россия задумала такую хитрую траекторию, что Украина была вся пересечена с востока на запад ракетой, а потом снаряд каким-то образом развернулся в Польше и полетела обратно... Это какой-то детский лепет", - заявил Хроленко.Он резюмировал, что Польше нужно было это вранье, чтобы в очередной раз обвинить Россию в нарушении границ дозволенного. При этом на поведение Киева, который постоянно "теряет" свои ракеты и беспилотники на территории Румынии и убил двух фермеров в Польше, Запад закрывает глаза.Все последние дни ВС РФ активно бьют по военной инфраструктуре террористического киевского режима. Одной из целей стал Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. По версии Варшавы, именно туда летела ракета, которая нанесла Польше кратковременный визит.Известно, что в результате удара по полигону были уничтожены минимум 15 единиц бронированных машин и другой военной техники, а также 100 единиц живой силы противника, включая не менее 30 иностранных наемников из Франции, Польши, Германии и Британии."Какие функции они выполняли и какая цель их пребывания на полигоне в комментировании не нуждается. <...>Этот удар в очередной раз подтверждает ранее высказанное мнение - пока идут политические споры и дебаты о вводе западных войск или некого коалиционного континента на территорию Украины, солдаты НАТО уже находятся там для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения украинских формирований. И о каких спорах может быть речь - вопрос риторический", - прокомментировали ситуацию авторы Телеграм-канала "Донбасский партизан".

https://ukraina.ru/20240301/1053646855.html

https://ukraina.ru/20240325/1054079576.html

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Марина Полякова

новости, польша, украина, варшава, елена панина, нато, россия, ракета, эксклюзив, провокация