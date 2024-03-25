https://ukraina.ru/20240325/1054102906.html

В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов

В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов - 25.03.2024 Украина.ру

В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов

Контент из популярного мессенджера Telegram будут удалять по требованию украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. К таким мерам будут прибегать без соответствующего решения и на основании изменений в Законе "О медиа", следует из представленного в Раде законопроекта

2024-03-25T18:12

2024-03-25T18:12

2024-03-25T18:12

новости

украина

telegram

рада

нацсовет

свобода слова

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/05/1053714085_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_8c4d6d391f8b9338c6b9bd524eb08f12.jpg

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Закон "О медиа" не регулирует деятельность Telegram, но предусматривается возможность блокирования телеграм-каналов и отдельных пользователей приложения. Кроме того, документом предлагается приравнять "провайдеров платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация (в том числе Telegram)" к отдельным субъектам в сфере медиа и обязать их следовать нормам Закона "О медиа". Провайдеры будут обязаны открыть свои представительства на Украине и по запросу Нацсовета показывать структуру собственности и финансирования. Если провайдер платформы общего доступа откажется раскрывать информацию о себе, то такой платформой будет запрещено пользоваться органам власти. Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины в конце прошлого года. После украинцы выступили против запрета популярного мессенджера. Власти выступают против приложения, так как считают, что его используют не журналисты или простые граждане, а "агенты влияния, продвигающие соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц".

https://ukraina.ru/20240216/1053330676.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, telegram, рада, нацсовет, свобода слова, сво