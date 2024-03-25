В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов - 25.03.2024 Украина.ру
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В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов
В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов - 25.03.2024 Украина.ру
В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов
Контент из популярного мессенджера Telegram будут удалять по требованию украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. К таким мерам будут прибегать без соответствующего решения и на основании изменений в Законе "О медиа", следует из представленного в Раде законопроекта
2024-03-25T18:12
2024-03-25T18:12
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Закон "О медиа" не регулирует деятельность Telegram, но предусматривается возможность блокирования телеграм-каналов и отдельных пользователей приложения. Кроме того, документом предлагается приравнять "провайдеров платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация (в том числе Telegram)" к отдельным субъектам в сфере медиа и обязать их следовать нормам Закона "О медиа". Провайдеры будут обязаны открыть свои представительства на Украине и по запросу Нацсовета показывать структуру собственности и финансирования. Если провайдер платформы общего доступа откажется раскрывать информацию о себе, то такой платформой будет запрещено пользоваться органам власти. Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины в конце прошлого года. После украинцы выступили против запрета популярного мессенджера. Власти выступают против приложения, так как считают, что его используют не журналисты или простые граждане, а "агенты влияния, продвигающие соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц".
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Новости, Украина, Telegram, Рада, Нацсовет, свобода слова, СВО

В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов

18:12 25.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Контент из популярного мессенджера Telegram будут удалять по требованию украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. К таким мерам будут прибегать без соответствующего решения и на основании изменений в Законе "О медиа", следует из представленного в Раде законопроекта
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Закон "О медиа" не регулирует деятельность Telegram, но предусматривается возможность блокирования телеграм-каналов и отдельных пользователей приложения.
"На основании обращения Национального совета по телевидению и радио ограничивать распространение на территории Украины программ и/или пользовательской информации, в том числе пользовательского видео, нарушающих требования статей 36, 42, 119 настоящего Закона", - сказано в законопроекте.
Кроме того, документом предлагается приравнять "провайдеров платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация (в том числе Telegram)" к отдельным субъектам в сфере медиа и обязать их следовать нормам Закона "О медиа".
Провайдеры будут обязаны открыть свои представительства на Украине и по запросу Нацсовета показывать структуру собственности и финансирования. Если провайдер платформы общего доступа откажется раскрывать информацию о себе, то такой платформой будет запрещено пользоваться органам власти.
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины в конце прошлого года. После украинцы выступили против запрета популярного мессенджера. Власти выступают против приложения, так как считают, что его используют не журналисты или простые граждане, а "агенты влияния, продвигающие соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц".
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 10:40
На Украине выдумали Telegram-представителя для спора с разведкойНекий представитель Telegram Реми Вонг заявил, что мессенджер безопасен для украинцев, пишет украинское издание LIGA.net
 
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Заголовок открываемого материала
18:13Удар по СБУ, протест против мобилизации. Итоги 25 марта на Украине
18:12В Раду внесли законопроект о контроле за Telegram, которым предусмотрена возможность блокировки каналов
18:06"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка
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